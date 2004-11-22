Синдром "офисного глаза": что это такое

В офтальмологии появилось новое понятие — "офисный глаз". Что оно означает и как его предупредить? Рассказывает кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ глазных болезней РАМН в г. Москве Татьяна Николаевна Сафонова.

Нужны ли слезы?

Слеза для глаза — защитный барьер, она увлажняет глаз и препятствует возникновению инфекции.

Состав слезы достаточно сложен — в него входят соединения белков, жиров, углеводов.

Слезная жидкость состоит из трех слоев:

тонкий поверхностный жировой слой, который препятствует испарению слезы средний, самый широкий, смачивает глаз и называется водным внутренний — добавочный или слизистый слой, удерживает оба внешних слоя на поверхности глаза.

Нарушение или отсутствие любого из этих двух слоев приводит к заболеванию — синдрому "офисного глаза" или сухого глаза. Из-за нехватки слез наступает ощущение сухости, жжения, инородного тела.

Иногда возникает светобоязнь, зуд и даже боль. Появляется быстрая утомляемость при чтении, просмотре телевизора и работе за компьютером.

Почему глаз "высыхает"?

Естественна только одна причина — солидный возраст, когда у большинства людей происходит убывание слезной жидкости. Если нарушается слезный баланс глаза в молодом и среднем возрасте — это значит, что сработал один из неблагоприятных факторов риска:

Нарушение гормонального баланса. Офтальмологи всего мира доказали, что гормоны влияют на состав и объем слезной жидкости. Поэтому все состояния, связанные с гормональной перестройкой организма, например менопауза, могут провоцировать резь и дискомфорт в глазах. Сухость воздуха в жилых и рабочих помещениях с отопительными устройствами и кондиционерами. Теплый влажный воздух более комфортен для глаз. Поэтому многие женщины, чьи глаза склонны к нарушению слезоотделения, не переносят саун и парных. Чувствительные глаза остро реагируют на загрязненность воздуха — пыль, загазованность, сигаретный дым. Иссушают глаза компьютеры и телевизоры. Появилось даже определение перегруженного компьютерной работой глаза — "офисный" или "мониторный" глаз. Ношение неправильно подобранных контактных линз. В крупных городах существует множество оптик, в которых псевдоспециалисты готовы предоставить контактные линзы без консультации врача. Технический прогресс позволяет даже заказать линзы по Интернету, что, конечно, приносит колоссальный вред. Нарушение состава слезы наблюдается при приеме некоторых лекарственных препаратов, особенно контрацептивов, снотворных и средств, понижающих артериальное давление.

Также следует помнить, что если синдром сухого глаза появился, то он не исчезнет сразу. Иногда на восстановление слезной жидкости требуются годы. А потому при самых первых появлениях сухости следует использовать глазные капли — заменители слез. Они:

восполняют дефицит собственной слезы

смачивают роговицу

и предохраняют глаз от внешних воздействий.

Не следует подолгу смотреть телевизор и работать за компьютером — через каждые 20-30 минут необходимо делать трехминутные перерывы

Следует исключить факторы риска:

не находиться в загрязненных помещениях

увлажнять воздух в жилых комнатах и офисах

под контролем врача заменить лекарственные препараты, провоцирующие развитие синдрома сухого глаза

соблюдать режим гигиены зрения.

Не следует подолгу смотреть телевизор и работать за компьютером — через каждые 20-30 минут необходимо делать трехминутные перерывы, во время которых можно посидеть с закрытыми глазами или посмотреть вдаль.

В наше время фармакология предлагает немало слезозаменителей. В основном это иностранные препараты. Все они делятся на две группы:

в первую входят капли пролонгированного действия. Самые популярные из них Офтагель и Видисик.

слезозаменители второй группы защищают глаза всего несколько часов, поэтому в течение дня их используют гораздо чаще. Наиболее широкое распространение получили такие препараты, как Лакрисин, Лакрисифи, Слеза натуральная от Alkon Laboratories.

Количество закапываний регулируется по индивидуальным ощущениям.

Все эти капли можно применять профилактически. Если же капли не снимают симптомы, то, вероятнее всего, процесс распространился уже на конъюнктиву и роговицу. В таких случаях адекватную терапию может подобрать только врач.

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