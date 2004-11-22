В офтальмологии появилось новое понятие — "офисный глаз". Что оно означает и как его предупредить? Рассказывает кандидат медицинских наук, научный сотрудник НИИ глазных болезней РАМН в г. Москве Татьяна Николаевна Сафонова.
Слеза для глаза — защитный барьер, она увлажняет глаз и препятствует возникновению инфекции.
Состав слезы достаточно сложен — в него входят соединения белков, жиров, углеводов.
Слезная жидкость состоит из трех слоев:
Нарушение или отсутствие любого из этих двух слоев приводит к заболеванию — синдрому "офисного глаза" или сухого глаза. Из-за нехватки слез наступает ощущение сухости, жжения, инородного тела.
Иногда возникает светобоязнь, зуд и даже боль. Появляется быстрая утомляемость при чтении, просмотре телевизора и работе за компьютером.
Почему глаз "высыхает"?
Естественна только одна причина — солидный возраст, когда у большинства людей происходит убывание слезной жидкости. Если нарушается слезный баланс глаза в молодом и среднем возрасте — это значит, что сработал один из неблагоприятных факторов риска:
Также следует помнить, что если синдром сухого глаза появился, то он не исчезнет сразу. Иногда на восстановление слезной жидкости требуются годы. А потому при самых первых появлениях сухости следует использовать глазные капли — заменители слез. Они:
Следует исключить факторы риска:
Не следует подолгу смотреть телевизор и работать за компьютером — через каждые 20-30 минут необходимо делать трехминутные перерывы, во время которых можно посидеть с закрытыми глазами или посмотреть вдаль.
В наше время фармакология предлагает немало слезозаменителей. В основном это иностранные препараты. Все они делятся на две группы:
Количество закапываний регулируется по индивидуальным ощущениям.
Все эти капли можно применять профилактически. Если же капли не снимают симптомы, то, вероятнее всего, процесс распространился уже на конъюнктиву и роговицу. В таких случаях адекватную терапию может подобрать только врач.
Читайте также:
Как смотреть на мир молодыми глазами
Как улучшить зрение в домашних условиях
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Переменки, веселая толпа голодных школяров в столовой, походы "всей параллелью" — ничего этого не будет у российских школьников после того, как пандемия и дистанционное обучение закончатся.