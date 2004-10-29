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Автор Петр Дерябин

Гладкая кожа – это возможно: коктейль для расширенных пор

Здоровье » Красота » Техника красоты

"На лице у меня нет ни прыщиков, ни угрей, но поры сильно расширены. Отчего это, и можно ли как-то устранить?"
Оксана О., г. Свердловск

Гладкая кожа – это возможно: коктейль для расширенных пор

На вопрос читательницы отвечает врач-дерматолог московского салона красоты "Студио 2000" Елена Буланова.

Кому-то красивая, гладкая кожа дана от рождения. Но большинству женщин над своим лицом приходится трудиться. Проблема широких пор впервые появляется в период полового созревания. Они частенько сопровождаются воспалениями. Особенно, если не все в порядке с желудочно-кишечным трактом или гинекологией.

Поры особенно заметны с возрастом

Кожа может быть пористой только в Т-зоне или же на всем лице. В устье каждой поры есть мышца, которая стягивает ее на поверхности. Со временем она ослабевает, перерастягивается, и тогда мы видим расширенные поры. Это становится особенно заметно с возрастом. 

Пористость кожи — косметический недостаток. Он трудно поддается устранению. Но современными средствами вполне можно сделать лицо более гладким и привлекательным, если есть упорство, желание и последовательность в выполнении рекомендаций косметолога.

Методы борьбы с расширенными порами

В салоне

Для борьбы с расширенными порами существуют разные методы. Отлично подойдут лечебные чистки, в которых используется дезинкрустация и электрофорез. Хороший результат дает мезотерапия специальными индивидуально подобранными коктейлями для пористой жирной кожи, а также маски и мезотерапия стволовыми клетками. Очень важны профессиональные чистки лица и пилинги, особенно срединные.

Также для кожи с расширенными порами подходит уход препаратами Sothys. Хорошо воздействуют на поры слабые токи электрофореза со специальными гелями. 

Если поры растянуты слишком сильно и рельеф кожи стал совсем неровным, нужны:

  • хирургическая,
  • лазерная,
  • механическая шлифовка,
  • пилинги ТСА.

Но они подразумевают стационарное наблюдение и серьезное лечение. Если постоянно тщательно очищать лицо и правильно ухаживать за ним, поры станут менее заметными, и кожа будет выглядеть чистой и здоровой. А для этого очень важен грамотный домашний уход, которому должен научить специалист-косметолог.

Дома

Необходимо умываться только кипяченой водой комнатной температуры, утром и вечером, используя пенки, гели и молочко для умывания по типу кожи. Два-три раза в неделю кожу надо очищать с помощью нежных скрабов. Периодически можно делать маски с белой и зеленой глиной, маски с фруктовыми кислотами. В течение дня полезно протирать кожу лосьоном с ромашкой, календулой и пользоваться дезинфицирующими салфетками с пропиткой.

Отлично подходят для домашнего использования гоммажи. Главное, правильно ими пользоваться. Гоммаж наносится тонким слоем и после подсыхания скатывается по массажным линиям. После него обязательно применение лосьона для жирной пористой кожи с содержанием спирта не более 20%. Закончить эту процедуру надо нежным легким дневным средством: кремом, гелем, крем-гелем, молочком или сывороткой.

Маска для лица

Маска для лица

Для пористой жирной кожи не следует использовать тяжелые кремы с плотной консистенцией — от них поры могут стать еще более расширенными. Подойдут кремы с небольшим содержанием кислот, с аромамаслами.

В качестве средств специального ухода используются

  • пилинги,
  • стягивающие маски
  • и маски-пленки.

Они должны быть предназначены специально для жирной и/или пористой кожи. Чтобы скрыть этот косметический недостаток, стоит использовать легкие матирующие тональные средства.

И, конечно, когда речь идет о проблемах с кожей, надо помнить о питании. Правильный ежедневный рацион — витаминизированный, но не слишком калорийный.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как сузить поры на лице в домашних условиях и у косметолога. Расширенные поры
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы кожа лица уход за кожей проблемная кожа расширенные поры
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