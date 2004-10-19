Чем лечить депрессию лучше всего: словом или лекарствами?

О плюсах и минусах антидепрессантов рассказывает врач-психиатр, заместитель главного врача Московской областной клинической психиатрической больницы, кандидат медицинских наук Валерий Евтушенко.

Сегодня риску заболеть депрессией подвержены примерно 20 процентов населения нашей страны. Каждый восьмой человек хотя бы раз в жизни переживает депрессивный период. Это серьезное заболевание. Рано или поздно оно может пройти само по себе, поэтому многие больные не попадают в поле зрения врачей. Женщины заболевают депрессиями гораздо чаще, чем мужчины. Это объясняется особенностями женской психики, более неустойчивой и подверженной внешним влияниям.

Между тем сегодня медицина располагает достаточным количеством препаратов для лечения депрессии. Сейчас в мире известно около 100 их разновидностей. Эти лекарства отличаются от стимулирующих средств, которыми пользовались для лечения депрессий раньше — кофеина, морфина, препаратов опия. Они не дают эйфории, а только устраняют подавленное состояние психики. Восстанавливают нормальную, свойственную человеку активность и восприятие жизни, утраченные при депрессии. Все антидепрессанты можно приобрести в аптеке только по рецепту врача.

Самые распространенные, базовые препараты — это мелипрамин и особенно амитриптилин. И тот, и другой применяют при типичных формах депрессий, когда у человека угнетенное настроение, не хочется двигаться и разговаривать, и все мысли крутятся только вокруг событий, ставших причиной депрессии.

Антидепрессанты: виды и показания к лечению

Все новые препараты в основном влияют на выделение в организме "гормона удовольствия" — серотонина. При этих формах депрессии его явно недостаточно. Наиболее интересны прозак и его разновидности. За рубежом это антидепрессант № 1. Он дает очень быстрый эффект — поднимает жизненный тонус и настроение буквально в первые 3 — 5 дней приема. Новый препарат аналогичного действия — паксил. Он обладает мощным антидепрессивным эффектом, но, в отличие от прозака, начинает действовать не ранее чем через 2 недели приема. Однако его действие более мягкое и глубокое, а главное, он имеет гораздо меньше побочных эффектов.

Те виды депрессий, при которых преобладает двигательная и речевая вялость, лечатся с помощью антидепрессантов с активирующим действием, например препаратов группы мелипрамина. Они в большей мере влияют на обмен норадреналина — гормона, повышающего двигательную активность. Очень популярны препараты, близкие к амитриптилину и мелипрамину, но имеющие более узкий спектр действия — леривон и анафранил. Их используют при нетипичных депрессиях, когда, помимо названных, присутствуют еще и симптомы беспричинной тревоги. Такие депрессии могут быть как наследственными, так и вызванными каким-либо переживанием в раннем детстве. Как правило, явной причины для депрессии в таких случаях нет.

Антидепрессанты

Лидиомил используется при тяжелых депрессиях, сопровождающихся беспричинным страхом, тревогой, маниями или навязчивыми идеями. Нередки депрессии у женщин в период перед менструациями или в менопаузе, у пожилых людей, которых угнетает бесперспективность существования. В таких случаях можно применять новые препараты аурорикс и каоксил.

В некоторых случаях все эти лекарства назначаются одновременно с транквилизаторами. Эти препараты также действуют успокаивающе на нервную систему, дополняя и усиливая воздействие антидепрессантов. Амитриптилин часто сочетается с реланиумом, феназепамом или ксанексом. Побочные эффекты психотропных препаратов чаще всего зависят от индивидуальных особенностей больного. При приеме амитриптилина прежде всего появляется сонливость. Но это временное явление, исчезающее на 5—7-й день. Антидепрессанты порой вызывают сухость во рту, у женщин могут возникнуть задержки мочеиспускания. При любом побочном эффекте следует прежде всего отрегулировать дозу препарата — это сделает врач.

Лечение затяжных форм депрессий

Типичная депрессия, даже если ее не лечить, длится 4 — 6 месяцев, потом проходит. Самоизлечение заложено в ее природе. Правда, есть и хронические депрессии, длящиеся годами. Обрекать человека на столь долгое страдание, лишать его возможности выйти из этого состояния за короткое время нельзя. Многие современные препараты, например флуокситин, как раз предназначены для лечения затяжных форм депрессий. Многие люди считают виной длительного подавленного состояния обстоятельства жизни или свой характер. Как бы ни были эффективны все лекарства, лечение депрессий все же немыслимо без психотерапии.

Свое мнение об антидепрессантах и лечении словом высказывает московский частный врач-психотерапевт, психиатр по образованию Марина Кукулиева.

Несколько лет я работала врачом в психиатрической клинике. И не видела за это время ни одного больного, который бы полностью излечился от психической болезни с помощью таблеток.

У человека, страдающего депрессией, как правило, нарушены взаимоотношения с окружающим миром. Ему очень тяжело общаться с людьми. Антидепрессанты же окончательно устраняют даже слабое желание общения с близкими, с природой, со всем миром.

В любом психотропном препарате есть успокоительные вещества, влияющие на жизненный тонус. Больные живут как бы во сне, они лишены целеустремленности, жизненной силы. После отмены курса лекарств они живут в относительно благоприятном состоянии духа. Но ощущение полноты и осмысленности жизни возвращается к ним редко. Это отмечают и сами пациенты. Правда, их это уже не волнует, зато начинает беспокоить их родственников и друзей.

Антидепрессанты провоцируют психологическую зависимость

Курс лечения составляет, как правило, 1 — 3 месяца. За это время больной успевает привыкнуть к лекарствам. Депрессия заканчивается, но при первой же стрессовой ситуации или каких-либо переживаниях таблетки понадобятся снова.

Причину я вижу в том, что эти лекарства лишь на время облегчают состояние больного, но не влияют на внутренний источник депрессии. Любые психические расстройства требуют особого душевного контакта между врачом и пациентом. Только тогда возможен положительный результат лечения. Психотерапия стремится вернуть человеку утраченную потребность в общении. Помогает понять причины, мешающие ему жить полноценной жизнью.

Негативные отношения и впечатления, оставшиеся с детства, нелады в семье и на работе травмируют психику. Человек о них хочет поскорее забыть. Но именно они могут быть глубинными причинами психических патологий. Человек делается болезненно восприимчивым, он сильнее подвержен стрессам и эмоциональным расстройствам.

В основе любой депрессии прежде всего лежит тайный страх перед миром

Само название этой болезни говорит о том, что в психике что-то задавлено, приглушено. Если в душе есть боль, прежде всего нужно выяснить ее причину. Конечно, с помощью антидепрессантов можно на время заглушить ее. Но пройдет время, и болезнь все равно проявит себя. И может усугубиться настолько, что таблетки уже не помогут.

Процесс познания себя нередко бывает болезненным, и пациент должен быть к этому готов. Современная психотерапия располагает несколькими методиками, позволяющими взглянуть на себя как бы со стороны, заново оценить свои возможности и поверить в свои силы. Это позволяет найти те позитивные стороны существования, которые наиболее важны для пациента, помогает сконцентрировать на них все внимание и усилия.

Врач-психотерапевт помогает пациенту увидеть свои скрытые возможности и то, что препятствует их реализации, в его характере, воспитании, мнении о себе и окружающих, определяет способы преодоления этих препятствий. Конечно, необходимая методика в каждом конкретном случае подбирается индивидуально.

Физиологические реакции пациентов, побочные эффекты от длительного приема антидепрессантов также могут быть очень серьезными. Это и выпадение зубов, и нарушение обмена веществ, и ожирение, и постоянная сонливость. Но главными являются психологические нарушения. Человека, принимающего такие препараты, сразу видно по внешней вялости, безразличию ко всему окружающему. Это способ прожить иллюзорную, как бы растительную жизнь с помощью таблеток. Без стимула, без цели, без необходимой активности в преодолении трудностей.

Психотерапия помогает открыть в душе то, что раньше было глубоко скрыто. Для тяжелых периодов жизни есть психологический термин — "путь в холодной зоне". Но пройдя этот путь сознательно, пациент лучше будет знать свои силы, избавится от страха и тревоги, сможет смотреть на себя и на жизнь более уверенно. И, я думаю, желания "убежать от жизни" с помощью таблеток у него не возникнет.

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