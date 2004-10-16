Коллекция рекордов 18+. Продолжение

Самый первый тест на беременность

В созданном более четырех тысяч лет назад документе один египетский медик так описывает первый тест на беременность:

Пшеница

"Пшеницу и ячмень обмотать куском ткани. Ежедневно женщина должна мочиться на него. Затем все смешивается с финиками и песком. Если оба зерна прорастут — она родит, если прорастает только пшеница — родит мальчика, а если прорастет ячмень — то девочку. Если ничего не прорастет, она вовсе не родит".

Иллюстрированный журнал "Роллинг Стоун" (Rolling Stone) называет исполнителя порно Джона К. Холмса (John C. Holmes), более известного как Джонни Вадд (Johnny Wadd), который снялся в более чем 2250 порнофильмах. В 1988 г. актер умер от СПИДа.

Женщина, сыгравшая в наибольшем количестве порнофильмов

Шарон Кэйн (Sharon Kane) приняла участие в 810 порнофильмах.

Самый опасный способ секса

Японские проститутки из Гонконга (Hong Kong) предлагали своим клиентам необычный, но очень дорогой способ секса. Так называемые девушки-сампан (Sampan) перевешиваются с лодки головой в воду. Затем клиент проникает в девушку сзади. Когда девушка начинает захлебываться, в ее влагалище происходят спазмы, которые особенно ценятся знатоками. Перед тем как проститутка окончательно потеряет сознание, ее вытаскивают из воды, и весь процесс начинается сначала.

Самые дешевые проститутки

В маленькой деревушке Петраполь (Petrapole), недалеко от Бангладеш (Индия), местные женщины предлагают себя за 10 рупий. Примерно 22 евроцента.

Самый большой гей-парад

В Сан-Франциско (штат Калифорния) ежегодно проходит (Gay Bisexual Transgender Pride Parade). Событие привлекает более 600 тысяч людей.

Самый ранний случай заражения СПИДом

В январе 1998 г. доктор Туофо Дзю (Tuofo Zhu) из института исследования СПИДа (Aaron Diamond Aids Research Institut), делая анализ крови 1959 года, обнаружил возбудитель ВИЧ.

Хирург, сделавший наибольшее количество операций по изменению пола

Доктор Стэнли Байбер (Stanley Biber) сделал более 3 тыс. операций по смене пола у мужчин и более 300 — у женщин.

Страна, в которой чаще всего занимаются сексом

В США в среднем занимаются сексом 180 раз в году.

США

Самый "выдающийся" насильник

54-летний начальник полиции в Марокко Хай Мухаммад Мустафа Табет (Haj Muhammad Mustapha Tabet) за 7 лет изнасиловал 518 женщин.

Страна, где случается больше всего изнасилований

В Южной Африке на каждые 100 000 жителей приходится 116 изнасилований.

Первые насадки для пениса

В Пакистане найдены насадки для пениса, которые датируют четвертым тысячелетием до н. э.

Первый вибратор

Доктор Джордж Тэйлор (George Taylor) в 1869 году (первоначально для борьбы с женской истерией) изобрел устройство для сексуальной стимуляции женщины. Прибор работал под воздействием давления пара.

Самый старый афродизиак

Шпанская мушка, известный вид жука, который вырабатывает из своих желез специальный секрет, является известным афродизиаком еще с античности и упоминается еще у Аристотеля.

Первые грудные имплантанты

Японские проститутки стали первыми впрыскивать себе в грудь (в начале 40-х) жидкий силикон, чтобы пользоваться большим спросом у американских солдат.

Первый бюстгальтер

В 1893 году Мария Туцек (Marie Tucek) запатентовала первый поддерживатель для груди.

Самый дорогой бюстгальтер

Red Hot Fantasy от американской компании Victoria Secret в пересчете на европейскую валюту стоил примерно 15 млн. евро. Лифчик украшен рубинами и бриллиантами.

Самый дорогой бюстгальтер в мире Red Hot Fantasy

Самый большой бюстгальтер

Согласно Книге рекордов Гиннесса, японская дочерняя фирма Triumph Japan LTD произвела в 1990 г. бюстгальтер размером 24 метра в диаметре.

Первый "пояс верности"

Самая старая модель принадлежала Франческо II (Francesco II) (властителю Падуи / 1388). Во время отлучек тирана, его бедная жена обязана была всегда носить этот "незрелищный" предмет на своих чреслах.

Первый презерватив

На древнеегипетском рисунке (1350 — 1200 до н. э.) изображен мужчина с презервативом из овечьей кишки.

Самая большая коллекция порнографии

В Institute for Advanced Study of Human Sexuality, что в Сан-Франциско. В коллекции насчитывается примерно 80 тысяч книг и 150 тысяч фильмов. К этому стоит прибавить бесчисленные постеры, игральные карты и другие порнографические штучки.

Самый старый порнофильм

Из всех сохранившихся — аргентинская классика жанра "El Sartorio", производства 1907 года.

Самый дорогой порнофильм

Самый дорогой порнофильм всех времен "Калигула" ("Caligula"/1980) от издателя журнала "Пентхаус" (Penthouse) Боба Гуччоне (Bob Guccione). Стоимость ленты 17 млн. долларов.

Фильм "Калигула"

Самый дорогой эротический фильм

"Шоугёрлз" (Showgirls /1995) стоил более $84 млн.

Самый прибыльный порнофильм

"Большая Глотка" ("Deep Throat", 1972) обошелся его производителям более чем в 22 тысячи долларов, а прибыли принес на 100 млн баксов.

Самый большой нудистский пляж

Domaine de Lambeyran расположен в южной Франции в провинции Лангедок (Languedoc). Его площадь занимает 3 400 кв. километров.

Самый большой бордель

Находится на побережье Сан-Франциско. Его построили в 1899 году и назвали "Nymphia". Он рассчитан на 450 комнат.

Первый публичный дом

Гостеприимно распахнул свои двери на территории Древней Греции (Эллады) в 549 году до н. э. Полулегендарный законодатель, один из семи мудрецов Античности, государственный деятель Солон понял необходимость создания борделя как источника дохода, а также в качестве "места отдохновения" для низших слоев населения. Древние греки очень быстро осуществили хорошую идею, которая со скоростью света распространилась по всей Элладе.

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