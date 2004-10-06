Как справиться с сезонной дистонией без лекарств

Какие новые методы лечения вегетососудистой дистонии предлагает современная медицина? На вопросы наших читателей отвечает частнопрактикующий врач-психотерапевт из г. Уфы Валентина Кричевская.

"Меня беспокоит сердцебиение, головокружение и потливость. После обследования врач поставил мне диагноз "вегетососудистая дистония" и посоветовал обратиться в СПА- или Веллнесс-центр. Как это связано с моим состоянием?" Яна, 22 года, Москва.

— Главная причина вегетососудистой дистонии — нарушение работы регуляторных зон головного мозга. Это доказали работы известного российского невролога А. Вейна. Поэтому одним из важнейших направлений в лечении вегетососудистой дистонии является воздействие на центральную нервную систему. Причем практика показала, что начинать приводить организм в порядок нужно не лекарствами. Медикаменты применяются лишь в серьезных случаях. Именно поэтому доктор посоветовал вам заняться собой в веллнесс-центре.

Веллнесс (Wellness) — слово, недавно вошедшее в словари многих языков. Оно обозначает состояние физического и душевного благополучия. Веллнесс-центры сейчас появляются во всем мире. Четырьмя основными "китами" веллнесса являются:

расслабление,

уход за внешностью,

дозированные физические нагрузки,

рациональное питание.

Поэтому в веллнес-центре, как правило, сочетаются обычные фитнес-залы, SPA-салоны и косметические центры. Специалисты по веллнесу, как правило, имеют высшее медицинское образование: это врачи-терапевты, диетологи, косметологи и физиотерапевты.

Врач в веллнес-центре подбирает каждому пациенту индивидуальную программу. Нормализовать регуляторные процессы в нервной системе помогают SPA-процедуры. Воздушно-углекислые, йодобромные, жемчужные, хвойные, грязевые, соляные и другие ванны дают возможность расслабиться, снимают усталость и нервное напряжение. Приводят в тонус различные души: Виши и Шарко, для массажа мышц шеи и затылка, подводный душ-массаж. Зачастую для ванн и душа используют морскую или минеральную воду. Она обогащает организм нужными микроэлементами и обладает разнообразным лечебным воздействием. Кроме того, довольно часто в воду добавляют вытяжки из водорослей и эфирные масла.

Широко применяются в веллнес-программах разнообразные сауны и влажные паровые бани с растительными ароматическими добавками. Улучшить самочувствие и состояние кожи помогают также теплые обертывания, укутывания и компрессы с лечебными грязями, глиной и водорослями.

Очень эффективны при вегетососудистой дистонии иглорефлексотерапия и точечный массаж. Целебным действием обладают и новые разновидности массажа: холистический, горячими и холодными камнями. Основной принцип, благодаря которому веллнес-программы дают хорошие результаты, — комплексное воздействие.

"У меня вегетососудистая дистония. Хочу сменить работу, но график работы на новом месте предполагает ночные дежурства. Не ухудшит ли это мое состояние?" Анна Игоревна, 38 лет, г. Смоленск

— Увы, нарушение режима "сон — бодрствование" неблагоприятно сказывается на самочувствии пациентов с вегетососудистой дистонией. Спать вам нужно не менее восьми часов в сутки. Иначе недосып может стать причиной быстрой утомляемости, раздражительности и нарастающей слабости. Вам необходимо обычное расписание: с 9 часов утра до 5 вечера.

При сидячей работе, например за компьютером, желательно каждые час-полтора проводить небольшую разминку. Самая простая нагрузка, доступная практически в любом офисе, — подняться на два-три этажа. Такая минимальная, но регулярная нагрузка просто необходима: она способствует тренировке сердечно-сосудистой системы.

"Существует ли какая-нибудь диета при вегетососудистой дистонии?"

Александра Мешкова, г. Курск

— Да. Как правило, при вегетососудистой дистонии хорошо помогает диета, обогащенная калием, магнием и кальцием. Рекомендуются картофель, баклажаны, капуста, абрикосы, чернослив, творог, морепродукты. Львиная доля продуктов должна быть растительного происхождения. Мясо желательно употреблять не чаще 2-3 раз в неделю. Лучше заменить его рыбой.

Понемногу можно есть сладости, конфеты. Многим леденцы помогают при головокружении и слабости, поэтому можете носить их с собой. Ограничить нужно всевозможные соленья, маринады, соль, крепкий чай, кофе и шоколад. Как можно меньше нужно употреблять алкоголя: он способствует "разрегулировке" нервной системы.

"Можно ли при вегетососудистой дистонии заниматься спортом? Если да, то какие тренировки подходят лучше всего?"

Ольга Сергеева, Московская обл.

— В программе тренировок не должно быть упражнений с утяжелением или длительных статических нагрузок. Очень хорошо заняться плаванием, лыжным спортом. Женщинам можно заниматься фитнесом, но инструктор должен подобрать специальную программу. При вегетососудистой дистонии желателен также контроль за показателями организма: пульсом, частотой дыхания. Потому можете выбрать тренировку на кардиотренажерах.

"Я думала, что у меня болит сердце. Однако после обследования врач сказал, что это симптомы вегетососудистой дистонии, и лекарств не назначил. Но боли остаются. Как от них избавиться?"

Тамара Савельева, 30 лет, Саратовская обл.

— Если боли в сердце действительно связаны с вегетососудистой дистонией, то может помочь самомассаж в области сердца. Область сердца нужно массировать губкой или фланелью в течение 10-15 минут. Дополнительно рекомендуется 10 минут массажной щеткой раздражать область грудного отдела позвоночника, функционально связанного с сердцем. Можете попробовать растирать область сердца меновазином.

Эффективны также при подобных болях иглорефлексотерапия, точечный массаж и физиотерапевтические процедуры. Применяется дарсонвализация грудной клетки, а также аппликация на "активные" точки микромагнитов или воздействие лучом гелиево-неонового лазера.

"В душном помещении у меня часто возникает одышка и ощущение, что я вот-вот упаду в обморок. Говорят, что для лечения этого состояния есть специальные упражнения. Расскажите о них подробнее".

Марина П., г. Екатеринбург

— Широко применяются дыхание по Стрельниковой, упражнения на дыхательном тренажере Фролова. Как правило, все методики направлены на тренировку организма к нехватке кислорода. Кстати, в период приступа одышки глубоко дышать не рекомендуется. Необходимо придерживаться правильных соотношений между длительностью вдоха и выдоха (1:2).

Приводим некоторые древнекитайские упражнения для тренировки дыхания при дистонии.

Сядьте на стул, сведите ноги вместе, выпрямите спину и расслабьтесь. Медленно, без усилий сделайте долгий вдох. Одновременно втяните в себя живот. Вдохнув до отказа, на 10 секунд задержите дыхание. При медленном выдохе постепенно выпячивайте живот, как бы направляя в него воздух из груди. После короткой паузы вновь вдохните. Этот цикл повторите 30-40 раз. Сядьте на стул и расслабьтесь. Сделайте медленный и глубокий вдох. На несколько мгновений задержите дыхание, а затем сделайте еще один короткий и энергичный вдох, после чего — легкий и плавный выдох до отказа. Задержите дыхание на 10 секунд. Упражнение повторите 30-40 раз.

Ольга Дмитриева

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Вегето-сосудистая дистония (ВСД)

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