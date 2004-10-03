Как быстро избавиться от простуды: советы врача аюрведы

Наступил самый неприятный период осени-зимы: в это время люди особенно подвержены простудам. Как уберечься от них? Можно ли сделать это без традиционной химии? Советы о том, какие рецепты индийской медицины — аюрведы — пригодятся для лечения, дает Виталий Ефимов, руководитель медицинского центра, специалист по восточным системам оздоровления.

Куркума

- Виталий Николаевич, прежде всего, подойдет ли нам индийская медицина? Климат-то разный…



— Некоторые люди удивляются, узнав, что индийцы тоже страдают простудами. Но не во всей же Индии постоянно жаркий климат! На севере зимой прохладно, а ночью — очень холодно. Простывают и в начале сезона дождей. Так что заболевание это, столь типичное для нашей слякотной осени, хорошо известно врачам-аюрведистам, но называется у них не "простуда", а "пратишайя".

- Существует ли панацея ото всех простудных бед?



— Самым популярным средством от простуды является куркума. В Средней Азии она служит неизменной приправой к пловам, так что в южных регионах России достаточно распространена. Есть ее порошок и во всех городах центральной России, его продают и на рынках, и в магазинах. Процедура очень проста:

порошок нагревается на сковородке, и вы вдыхаете его ароматные пары. Повторять это действие можно каждую пару часов.

Если воспалено горло, из куркумы делают полоскание: две щепотки пряности и две щепотки соли (желательно морской) на стакан воды. Недуг проходит через день-два.

Если у вас вообще ослаблен иммунитет и вы подвержены простудам, старайтесь как можно чаще употреблять куркуму в холодное время года как приправу к блюдам, поскольку она обладает согревающим и бактерицидным действием. К тому же куркума улучшает пищеварение, предотвращает повышенное газообразование, помогает сохранить полезную флору толстого кишечника. Особенно рекомендуется использовать ее тем, кто ест много пищи с высоким содержанием белка, то есть мяса, молока и бобовых.

- Слышала, что хорошо помогает гвоздичное масло.



— Да гвоздичное масло широко применяется для ингаляций при простуде, хотя у нас больше известно как средство от зубной боли. Изготовить из него лекарство тоже элементарно:

капнуть 3-4 капли в кипящую воду и вдыхать. Закрываться полотенцем, как обычно делают дыша над картошкой, не надо — легко обжечься. Можно таким же образом воспользоваться порошком имбиря:

1 чайная ложка на литр воды. Гвоздичные и имбирные ингаляции намного эффективней картофельных.

Часто при простуде назначают также следующий рецепт:

стертая в порошок смесь из равного количества корня солодки, черного перца и сушеной коринки (часто эту ягоду называют ирга). Принимают дважды в день примерно по трети чайной ложки, запивая горячей водой.

- Что делать, если простуда разыгралась вовсю?



— Если простуда вконец одолела, сопровождаясь головной болью, насморком, воспалительным процессом в горле и повышенной температурой, аюрведа советует дважды в день съедать стручковый перец, закусывая его медом и запивая теплым молоком. Это предохраняет от неприятностей легкие и защищает печень от скапливающихся в организме токсинов.

Ощущение ломоты в теле снимет имбирная ванна. Матерчатый мешочек с тертым имбирем привязывают под краном таким образом, чтоб сквозь него проходила струя горячей воды. Принимают ванну не более 10 минут.

- Как быть, если заложен нос?



— Натрите область пазух пастой из тертого имбирного корня, разведенного горячей водой. Может возникнуть ощущение небольшого жжения, однако никакого вреда (например, красных пятен на коже) от него не будет.

Кстати, эта же паста, если нанести ее на лоб, снимает головную боль.

Имбирь

— Моя бабушка еще советовала в таких случаях мелко нарезать чеснок, обернуть его марлей и засунуть в нос. Вообще-то помогало, но…



— … не для всех! Правильно? — рассмеялся Виталий Ефимов. — Крутоват эффект. Можно сжечь всю слизистую. На самом деле тем, кто смел и хочет добиться нужного эффекта поскорее, могу посоветовать втягивать в ноздри измельченный до пудрообразного состояния порошок корня аира. Процедура обычно вызывает активное чихание, но дыхательные пути прочищаются довольно быстро.

Если же немного отвлечься от осенних заболеваний, то можно вспомнить, что в традиционной индийской медицине считается, что аир улучшает работу интеллекта. Так, чтобы у грудного ребенка не было задержки в умственном развитии, врачи-педиатры (в аюрведе это очень сильное направление) готовили для него особый экзотический препарат. Нагревали тоненькую, в волосок, золотую проволоку и по оси протыкали ею корневище аира. Затем его вместе с золотом растирали на камне, получившийся порошок смешивали с материнским молоком и ежедневно давали малышу по 0,5-1 чайной ложке.

Конечно, воспользоваться этим рецептом в наших условиях проблематично, но те, кто жалуется на плохую память, могут попробовать дважды в день — утром и вечером принимать щепотку мелко измельченного корня аира с 0,5 чайной ложки меда. А из готовых препаратов, продающихся в наших аптеках, для улучшения мыслительных способностей могу порекомендовать травку под названием "готу кола" (щитолистник южноазиатский) — купить или заказать его можно даже в обычных аптеках.

- Но вернемся к простудам. К кашлю, например.



— Действенной помощью при любых видах кашля является чайная ложка чесночного сока, который заедают медом, добавляя в него немного топленого масла.

Применяют и полоскание:

на стакан теплой воды щепотку соли (лучше морской) и пару щепоток куркумы. При сухом кашле полезно сосать гвоздику с кусочком сахара (без сахара во рту возникнет жжение). При кашле с мокротой — порошок из смеси имбиря, молотого черного и стручкового перца и солодки, который принимают по 40г дважды в день, заедая опять же медом.

Хорошее действие оказывает при влажном кашле также пряный чай, напоминающий знакомый нам глинтвейн:

половина чайной ложки имбиря, щепотка молотой гвоздики и щепотка молотой корицы и кардамона заливаются кипятком и выдерживаются на слабом огне 5-10 минут.

Это довольно сильное средство, больше одной порции за раз употреблять не рекомендуется, иначе может участиться сердцебиение.

Безо всяких ограничений — как при уже начавшейся простуде, так и в профилактических целях — можно принимать чай из цветов гибискуса (часто он продается под названием "каркаде"), чрезвычайно богатого витамином С.

В пол-литра кипятка добавляется столовая ложка цветов, 1 палочка корицы (или щепотка молотой, но без сахара) и от чайной до столовой ложки тертого имбиря (детям поменьше, взрослым побольше). Выдержать на слабом огне 10 минут, затем процедить и пить горячим, заедая медом.

Чай каркаде

Некоторым нравится добавлять в этот отвар апельсиновый сок, что делает его еще полезней.

Хорошим питьем при простудных заболеваниях является также горячий яблочный сидр. Нагрейте пол-литра яблочного сока, добавьте в кастрюльку тонко нарезанный и обязательно очищенный от кожуры небольшой апельсин, палочку корицы и две палочки гвоздики. Держать на слабом огне (таком, чтоб кипения практически не было) нужно около 20 минут.

- Вы часто упоминаете мед, но говорите — заедать ложкой меда. Обычно же мед прямо в чашку горячего чая кладут. И нормально, вроде.



— Мед — великолепное средство и при простуде, и при множестве других заболеваний. Аюрведа считает его, наряду с топленым маслом, продуктом, который наилучшим образом доносит целебные вещества до тканей организма. Все так.

Однако мед категорически нельзя нагревать — из нектара он превращается в яд, засоряя пищеварительный тракт и производя токсины!

В равной мере, не советую по два, тем более — по три и более раз разогревать воду в чайнике. Один раз вскипятили — все. Если потом вы ее охлаждаете и вновь разогреваете, вы привносите в свой организм кучу гадости.

- Есть ли общие принципы диеты при простуде?

— При простудных заболеваниях в меню обязательно включают апельсиновый сок (чем больше, тем лучше), чеснок, а также супы — мясные и овощные. В супах должны присутствовать ингредиенты, которые, по классификации аюрведы, обладают горьким или кислым вкусом. Горький вкус у большинства трав с темно-зелеными листьями. Горчинка присутствует также в моркови, тмине, семенах и масле кунжута. "Кислыми" считаются, например, йогурт, сыр, лимон, томаты, уксус.

Беседовала Зоя Александрова

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Как лечить простуду | Аюрведа | Простуда

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