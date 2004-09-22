Что такое "топографический кретинизм" и как с ним бороться

Многие люди совершенно не умеют ориентироваться на местности. В народе этот недостаток называется "топографическим кретинизмом". Как с ним бороться?

Причины возникновения топографического кретинизма

Наследственность. Если у человека оба родителя страдали данным психическим заболеванием, то ему это, к сожалению, скорее всего передастся. Научно доказанный факт, с которым ничего не поделаешь.

Если у человека оба родителя страдали данным психическим заболеванием, то ему это, к сожалению, скорее всего передастся. Научно доказанный факт, с которым ничего не поделаешь. Психологическая травма. У человека в детстве произошло какое-то страшное, жуткое событие, связанное с тем, что он где-то потерялся, и это прочно вошло в его сознание, а вернее сказать, что в бессознательное, которое, тем не менее, оказывает сильное влияние на нынешнюю жизнь человека. С тех пор у него и возникло данное психологическое нарушение.

У человека в детстве произошло какое-то страшное, жуткое событие, связанное с тем, что он где-то потерялся, и это прочно вошло в его сознание, а вернее сказать, что в бессознательное, которое, тем не менее, оказывает сильное влияние на нынешнюю жизнь человека. С тех пор у него и возникло данное психологическое нарушение. Впечатлительность. Люди, страдающие данным состоянием, чрезмерно впечатлительны. Все дело в том, что когда они теряются, их можно сразу заметить. Обычный человек в такой ситуации сразу спрашивает у прохожих, куда ему пройти. А человек, страдающий данной болезнью, начинает теряться, впадает в истерику, он излишне эмоционален.

Люди, страдающие данным состоянием, чрезмерно впечатлительны. Все дело в том, что когда они теряются, их можно сразу заметить. Обычный человек в такой ситуации сразу спрашивает у прохожих, куда ему пройти. А человек, страдающий данной болезнью, начинает теряться, впадает в истерику, он излишне эмоционален. Нет внутренней мотивации. С человеком зачастую возникают неприятные моменты на работе или дома, после которых, оставаясь один на улице, у него в голову закрадываются неприятные мысли, типа "а есть ли смысл куда-то идти". В итоге у таких немотивированных людей также может возникнуть данное заболевание.

С человеком зачастую возникают неприятные моменты на работе или дома, после которых, оставаясь один на улице, у него в голову закрадываются неприятные мысли, типа "а есть ли смысл куда-то идти". В итоге у таких немотивированных людей также может возникнуть данное заболевание. Топографический кретинизм связан еще и с поражением правого полушария головного мозга. Различные физиологические отклонения могут приводить к данному состоянию. Как, например, опухоль мозга. Или же сотрясения. Поэтому перед тем, как разбираться с данной проблемой, стоит показаться врачу.

Советует физиолог из Санкт-Петербургского Института мозга человека Олег Васильевич Лопатников.

Сразу же надо сказать, что женщины от "топографического кретинизма" страдают гораздо чаще, чем мужчины. Это четко установленный научный факт. Он был доказан в ходе неоднократных исследований, проводимых и американскими, и английскими, и немецкими учеными. Здесь использовались лабиринты, трехмерные графические изображения и простые тесты на пространственное воображение. И большинство женщин справлялись с этой задачей хуже, чем мужчины. Те, как выяснилось, тоже страдают этим недостатком. Но мужской процент оказался значительно меньше.

Интересно, что если испытания проводились с парой, то женщина добровольно передавала инициативу мужчине. Она заранее признавала его лидерство в этой области. Но когда не уверенная в себе "подопытная" оставалась одна, то она делала все, что надо. Медленно, с ошибками, но тем не менее делала. Были, конечно, и те, кто с треском проваливал все задания. Но сразу же хочется сказать, что таких людей было очень мало, даже среди женщин. Из всего этого следует абсолютно логичный вывод: прекрасная половина человечества очень сомневается в своих способностях ориентироваться в пространстве. Может быть, именно в этом скрывается причина неудач? Может быть, стоит иногда мобилизоваться и попробовать действовать самостоятельно?

Нужно знать, что есть представление местности и представление маршрута. Первое — это не что иное, как карта, которая существует в нашей голове. Те, кто страдает "топографическим кретинизмом", эту карту представляют с большим трудом. Ведь у таких людей не развито пространственное воображение, причем с детства. Учась в школе, они шли на уроки географии или физики как на каторгу. Черчение было для них пыткой. А когда курс плоскостной геометрии сменялся на стереометрию, несчастные дети вообще переставали что-либо понимать.

Если бы они отдали этому предмету максимум сил, то, скорее всего, и не страдали бы потом. Но это всего лишь предположение. Не посоветуешь же им заново проходить курс стереометрии.

Тренировки для избавления от топографического кретинизма

Существует множество подобных методик, но можно назвать некоторые из них:

изучение карты города, местности, где проживает человек;

многократное повторение и запоминание маршрута, улиц;

тренировка ориентации посредством элементарного запоминания вида из автомобиля, в каком порядке расположены дома или улицы;

проговаривание вслух всех объектов, попадающихся на пути, будь то даже простейший фонарный столб;

водителям, страдающим данной болезнью, помогает методика запоминания дорожных знаков.

Существуют специальные упражнения для тренировки представления местности.

Надо открыть карту и внимательно изучить ее. Потом следует взять ручку, лист бумаги и постараться нарисовать тот отрезок пути, который нужно пройти или проехать. Здесь еще нужно отличать, кто и для какой цели изучает местность. Если пешеход хочет узнать незнакомую местность, то лучше всего подойдет карта со средним масштабом. Если он будет слишком крупным, то человека начнут отвлекать ненужные подробности. А ведь главная задача — ознакомиться с расположением улиц, запомнить, как они расположены по отношению друг к другу.

После изучения нужно взять ручку и лист бумаги и попробовать самостоятельно нарисовать план необходимого участка. Потом свой рисунок нужно сравнить с оригиналом. Если есть ошибки, их необходимо отметить и запомнить. Они представляют собой самую трудную часть пути для данного конкретного человека. Потом нужно взять новый лист и опять нарисовать сохранившуюся в голове схему улиц. И так до тех пор, пока план на бумаге не станет точным отображением карты. Обычно на это уходит не очень много времени — 10-15 минут.

Для водителей задача немного усложняется. Им нужно запомнить не только расположение улиц, но и то, как по ним нужно ехать. Следует запоминать и саму местность, и основные знаки. А рисовать надо не только план улиц, но и предстоящий маршрут. Занятие это довольно хлопотное, но оно приносит очень хорошие результаты. Очутившись в незнакомой местности, человек не будет чувствовать себя потерявшимся.

Мы разобрались с представлением местности, осталось представление маршрута. Обычно с этим не возникает никаких проблем. Дело в том, что у людей с плохим пространственным воображением, как правило, очень хорошая зрительная память. Здесь надо выделить значимые ориентиры, по которым потом можно определить правильность пути. Интересно, что у мужчин такими ориентирами чаще всего становятся кафе, рестораны и рекламные щиты. А у женщин — магазины одежды, косметики и дамского белья.

Анна КРИВИНА

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