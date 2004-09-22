Что такое "топографический кретинизм" и как с ним бороться

Многие люди совершенно не умеют ориентироваться на местности. В народе этот недостаток называется "топографическим кретинизмом". Как с ним бороться?
Советует физиолог из Санкт-Петербургского Института мозга человека Олег Васильевич Лопатников.
Сразу же надо сказать, что женщины от "топографического кретинизма" страдают гораздо чаще, чем мужчины. Это четко установленный научный факт. Он был доказан в ходе неоднократных исследований, проводимых и американскими, и английскими, и немецкими учеными. Здесь использовались лабиринты, трехмерные графические изображения и простые тесты на пространственное воображение. И большинство женщин справлялись с этой задачей хуже, чем мужчины. Те, как выяснилось, тоже страдают этим недостатком. Но мужской процент оказался значительно меньше.
Интересно, что если испытания проводились с парой, то женщина добровольно передавала инициативу мужчине. Она заранее признавала его лидерство в этой области. Но когда не уверенная в себе "подопытная" оставалась одна, то она делала все, что надо. Медленно, с ошибками, но тем не менее делала. Были, конечно, и те, кто с треском проваливал все задания. Но сразу же хочется сказать, что таких людей было очень мало, даже среди женщин. Из всего этого следует абсолютно логичный вывод: прекрасная половина человечества очень сомневается в своих способностях ориентироваться в пространстве. Может быть, именно в этом скрывается причина неудач? Может быть, стоит иногда мобилизоваться и попробовать действовать самостоятельно?
Нужно знать, что есть представление местности и представление маршрута. Первое — это не что иное, как карта, которая существует в нашей голове. Те, кто страдает "топографическим кретинизмом", эту карту представляют с большим трудом. Ведь у таких людей не развито пространственное воображение, причем с детства. Учась в школе, они шли на уроки географии или физики как на каторгу. Черчение было для них пыткой. А когда курс плоскостной геометрии сменялся на стереометрию, несчастные дети вообще переставали что-либо понимать.
Если бы они отдали этому предмету максимум сил, то, скорее всего, и не страдали бы потом. Но это всего лишь предположение. Не посоветуешь же им заново проходить курс стереометрии.
Существует множество подобных методик, но можно назвать некоторые из них:
Существуют специальные упражнения для тренировки представления местности.
Надо открыть карту и внимательно изучить ее. Потом следует взять ручку, лист бумаги и постараться нарисовать тот отрезок пути, который нужно пройти или проехать. Здесь еще нужно отличать, кто и для какой цели изучает местность. Если пешеход хочет узнать незнакомую местность, то лучше всего подойдет карта со средним масштабом. Если он будет слишком крупным, то человека начнут отвлекать ненужные подробности. А ведь главная задача — ознакомиться с расположением улиц, запомнить, как они расположены по отношению друг к другу.
После изучения нужно взять ручку и лист бумаги и попробовать самостоятельно нарисовать план необходимого участка. Потом свой рисунок нужно сравнить с оригиналом. Если есть ошибки, их необходимо отметить и запомнить. Они представляют собой самую трудную часть пути для данного конкретного человека. Потом нужно взять новый лист и опять нарисовать сохранившуюся в голове схему улиц. И так до тех пор, пока план на бумаге не станет точным отображением карты. Обычно на это уходит не очень много времени — 10-15 минут.
Для водителей задача немного усложняется. Им нужно запомнить не только расположение улиц, но и то, как по ним нужно ехать. Следует запоминать и саму местность, и основные знаки. А рисовать надо не только план улиц, но и предстоящий маршрут. Занятие это довольно хлопотное, но оно приносит очень хорошие результаты. Очутившись в незнакомой местности, человек не будет чувствовать себя потерявшимся.
Мы разобрались с представлением местности, осталось представление маршрута. Обычно с этим не возникает никаких проблем. Дело в том, что у людей с плохим пространственным воображением, как правило, очень хорошая зрительная память. Здесь надо выделить значимые ориентиры, по которым потом можно определить правильность пути. Интересно, что у мужчин такими ориентирами чаще всего становятся кафе, рестораны и рекламные щиты. А у женщин — магазины одежды, косметики и дамского белья.
Анна КРИВИНА
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