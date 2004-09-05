Арифметика здоровья: Как вернуть первую любовь

Английский врач Майкл Розен считает, что каждому из нас столько лет, на сколько мы себя чувствуем.

Изучив несколько тысяч способов здорового образа жизни, он остановился на действительных способах омоложения организма и составил собственную методику «избавления» от возраста. Только, пожалуйста, не переусердствуйте и не превратитесь в несмышленую крошку.

Если вы женщина старше 50 лет или мужчина старше 40, ежедневно принимайте по таблетке аспирина (конечно, если нет противопоказаний).

Он освобождает кровеносные сосуды от шлаков и снижает риск заболевания некоторыми видами рака. Результат — минус 0, 9 года за полтора месяца.

Принимайте витамины С и Е, которые обладают свойством замедлять процессы старения.

Лучше всего их потреблять в виде

фруктов,

овощей,

зелени,

зерен

и орехов.

Результат — минус 6 лет.

Фолиева кислота препятствует старению артерий.

Известное ее количество содержится в печени, а также в специальных добавках к завтраку и в виде витаминов. Результат — минус 1, 2 года.

Кальций и витамин D - ежедневно принимают 3 — 4 стакана молока, йогурта или кефира — укрепляет кости.

Витамин D

содержится в

рыбьем жире,

печенке

и яичном желтке.

Результат — минус 1, 1 года.

Витамин В6,

содержится в

рыбе,

зернах,

семечках,

яйцах

и бобах

— способствует правильному обмену веществ. Принимая 6 миллиграммов в день, можно "сбросить" 4 месяца.

При покупке поливитаминных добавок, обратите внимание,

чтобы они не содержали железа и витамина А (если они только не были прописаны вам лечащим врачом). Они способны состарить на 1, 7 года.

Ежедневно чистите зубы.

Болезни дёсен, например гингивит, приводят к старению иммунной и кровеносной систем. Результат — минус 2 года жизни.

Ежедневно для выработки в организме витамина D проводите на солнце 10 — 20 минут.

Ни в коем случае не загорайте под ультрафиолетовыми лампами. Результат — минус 1, 7

Бросьте курить.

За 2 месяца помолодеете на год, за 5 лет — на целых семь годков. При пассивном курении (по 4 часа в день), "нарастет" 6, 9 лишних лет.

Регулярно занимайтесь сексом.

Чем больше оргазмов испытывает человек, тем моложе становится. В среднем мужчина получает данный "продукт молодости" 58 раз в год. Увеличив этот показатель вдвое — помолодеете на 1, 5 года.

Занимайтесь сексом.

Это не тавтология. Занимайтесь безопасным сексом. Венерические болезни способны состарить на 5 — 8 лет.

Осторожнее с лекарствами.

Проконсультируйтесь у специалистов. Неверно подобранные препараты лишат вас целого года жизни.

Мера алкоголя для женщин — 0, 5 — 1 доз в день, для мужчин — 2 дозы.

Дозой считается бокал сухого вина, кружка пива или рюмка водки. Это поможет сбросить 1, 9 года. Злоупотребление (более 2-х доз в день) старит на 3 года.

Не начинайте день на голодный желудок.

Те, кто привык завтракать — моложе своих сверстников на 1, 1 года.

Чаще смейтесь.

Смех снимает стресс и укрепляет иммунную систему. Результат хохота — минус 1, 7 года.

Продолжение следует

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