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Автор Марина Лебедева

Арифметика здоровья: Как вернуть первую любовь

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Английский врач Майкл Розен считает, что каждому из нас столько лет, на сколько мы себя чувствуем.

Арифметика здоровья: Как вернуть первую любовь

Изучив несколько тысяч способов здорового образа жизни, он остановился на действительных способах омоложения организма и составил собственную методику «избавления» от возраста. Только, пожалуйста, не переусердствуйте и не превратитесь в несмышленую крошку.

  • Если вы женщина старше 50 лет или мужчина старше 40, ежедневно принимайте по таблетке аспирина (конечно, если нет противопоказаний).

Он освобождает кровеносные сосуды от шлаков и снижает риск заболевания некоторыми видами рака. Результат — минус 0, 9 года за полтора месяца.

  • Принимайте витамины С и Е, которые обладают свойством замедлять процессы старения.

Лучше всего их потреблять в виде

  • фруктов,
  • овощей,
  • зелени,
  • зерен
  • и орехов.

Результат — минус 6 лет.

  • Фолиева кислота препятствует старению артерий.

Известное ее количество содержится в печени, а также в специальных добавках к завтраку и в виде витаминов. Результат — минус 1, 2 года.

  • Кальций и витамин D - ежедневно принимают 3 — 4 стакана молока, йогурта или кефира — укрепляет кости.

Витамин D

  • содержится в
  • рыбьем жире,
  • печенке
  • и яичном желтке.

Результат — минус 1, 1 года.

Витамин В6,

содержится в

  • рыбе,
  • зернах,
  • семечках,
  • яйцах
  • и бобах

— способствует правильному обмену веществ. Принимая 6 миллиграммов в день, можно "сбросить" 4 месяца.

  • При покупке поливитаминных добавок, обратите внимание,

чтобы они не содержали железа и витамина А (если они только не были прописаны вам лечащим врачом). Они способны состарить на 1, 7 года.

  • Ежедневно чистите зубы.

Болезни дёсен, например гингивит, приводят к старению иммунной и кровеносной систем. Результат — минус 2 года жизни.

  • Ежедневно для выработки в организме витамина D проводите на солнце 10 — 20 минут.

Ни в коем случае не загорайте под ультрафиолетовыми лампами. Результат — минус 1, 7

  • Бросьте курить.

За 2 месяца помолодеете на год, за 5 лет — на целых семь годков. При пассивном курении (по 4 часа в день), "нарастет" 6, 9 лишних лет.

  • Регулярно занимайтесь сексом.

Чем больше оргазмов испытывает человек, тем моложе становится. В среднем мужчина получает данный "продукт молодости" 58 раз в год. Увеличив этот показатель вдвое — помолодеете на 1, 5 года.

  • Занимайтесь сексом.

Это не тавтология. Занимайтесь безопасным сексом. Венерические болезни способны состарить на 5 — 8 лет.

  • Осторожнее с лекарствами.

Проконсультируйтесь у специалистов. Неверно подобранные препараты лишат вас целого года жизни.

  • Мера алкоголя для женщин — 0, 5 — 1 доз в день, для мужчин — 2 дозы.

Дозой считается бокал сухого вина, кружка пива или рюмка водки. Это поможет сбросить 1, 9 года. Злоупотребление (более 2-х доз в день) старит на 3 года.

  • Не начинайте день на голодный желудок.

Те, кто привык завтракать — моложе своих сверстников на 1, 1 года.

  • Чаще смейтесь.

Смех снимает стресс и укрепляет иммунную систему. Результат хохота — минус 1, 7 года.

Продолжение следует

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