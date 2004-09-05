Английский врач Майкл Розен считает, что каждому из нас столько лет, на сколько мы себя чувствуем.
Изучив несколько тысяч способов здорового образа жизни, он остановился на действительных способах омоложения организма и составил собственную методику «избавления» от возраста. Только, пожалуйста, не переусердствуйте и не превратитесь в несмышленую крошку.
Он освобождает кровеносные сосуды от шлаков и снижает риск заболевания некоторыми видами рака. Результат — минус 0, 9 года за полтора месяца.
Лучше всего их потреблять в виде
Результат — минус 6 лет.
Известное ее количество содержится в печени, а также в специальных добавках к завтраку и в виде витаминов. Результат — минус 1, 2 года.
Витамин D
Результат — минус 1, 1 года.
Витамин В6,
содержится в
— способствует правильному обмену веществ. Принимая 6 миллиграммов в день, можно "сбросить" 4 месяца.
чтобы они не содержали железа и витамина А (если они только не были прописаны вам лечащим врачом). Они способны состарить на 1, 7 года.
Болезни дёсен, например гингивит, приводят к старению иммунной и кровеносной систем. Результат — минус 2 года жизни.
Ни в коем случае не загорайте под ультрафиолетовыми лампами. Результат — минус 1, 7
За 2 месяца помолодеете на год, за 5 лет — на целых семь годков. При пассивном курении (по 4 часа в день), "нарастет" 6, 9 лишних лет.
Чем больше оргазмов испытывает человек, тем моложе становится. В среднем мужчина получает данный "продукт молодости" 58 раз в год. Увеличив этот показатель вдвое — помолодеете на 1, 5 года.
Это не тавтология. Занимайтесь безопасным сексом. Венерические болезни способны состарить на 5 — 8 лет.
Проконсультируйтесь у специалистов. Неверно подобранные препараты лишат вас целого года жизни.
Дозой считается бокал сухого вина, кружка пива или рюмка водки. Это поможет сбросить 1, 9 года. Злоупотребление (более 2-х доз в день) старит на 3 года.
Те, кто привык завтракать — моложе своих сверстников на 1, 1 года.
Смех снимает стресс и укрепляет иммунную систему. Результат хохота — минус 1, 7 года.
Продолжение следует
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с предостережением к "большим и малым начальникам" церковных и светских властей в ходе пасхальной проповеди.