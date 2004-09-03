Варикоз вен: профилактика и лечение уникальными методиками

Рассказывает руководитель московского медицинского центра, профессор Михаил Николаевич ЛИЗАНЕЦ. Умелое использование различных уникальных методик московскими специалистами позволяет резко повысить эффективность лечения варикоза.

Варикоз вен

Лечение варикоза

— Варикозное расширение вен часто называют болезнью парикмахеров и продавцов, так как в основном этим страдают люди, длительно стоящие на ногах, что приводит к застою венозной крови и появлению варикозных узлов.

Почти такие же причины приводят и к развитию геморроя:

тяжелый физический труд

малоподвижный образ жизни

беременность.

Венозные сосуды расширяются, и в области анального канала появляются геморроидальные узлы. Таким образом, слабость венозной стенки объединяет эти разные по проявлению и лечению патологии.

Методов лечения довольно много, но все их объединяет один принцип — лечение без госпитализации, по возможности без боли и, самое главное, качественно и профессионально.

Например, при лечении варикозной болезни нижних конечностей мы применяем компрессионную склеротерапию. Несколько специальных уколов в пораженную вену, тугое эластическое бинтование ноги — и это все.

Все методы лечения геморроя и анальной трещины у нас также амбулаторные. Они в общем-то приобретают сейчас в нашей стране достаточную известность:

лигирование геморроидальных узлов латексными кольцами

инфракрасная фотокоагуляция

радиоволновой метод

аппарат WD-2

склеротерапия.

Лечение проводится в 1-2 этапа, иногда требует 2-3 дней пребывания дома. На случай редких осложнений налажена постоянная связь с ведущими столичными клиниками.

В последние годы медицинские центры растут, как грибы после дождя. Когда читаешь рекламу с гарантиями на лечение, скажем, на год или на три, то ничего, кроме грустной улыбки, это не вызывает.

Варикоз — болезнь парикмахеров и продавцов

А почему не на два или четыре года? Не на пять лет? Человек не автомобиль, надо не гарантии давать, а объяснять, какие и в каком проценте могут быть осложнения или рецидивы заболевания, — это будет честно.

Профилактика варикозного расширения вен

Лучшей профилактикой варикоза является любой вид спорта, при котором голень равномерно сокращается, например:

бег

плавание

велосипед

При работе, требующей длительного пребывания на ногах, необходимо каждый час 5-7 минут давать мышцам ног нагрузку. Например:

пройдитесь, встаньте на носки

встаньте на пятки

сделайте несколько приседаний

Избавьтесь от привычки закидывать ногу на ногу — в таком положении сосуды пережимаются и кровь застаивается.

Дома старайтесь больше ходить разутыми — таким образом вы будете постоянно разминать стопы.

Длительное хождение на высоких каблуках и в тесной обуви также может привести к возникновению варикозной болезни.

По утрам при умывании уделяйте несколько минут и ногам, обмывайте их до щиколотки прохладной водой из душа. Чем сильнее струя, тем лучше. Эта процедура вызывает неприятные ощущения только первые 2-3 раза, потом привыкнете.

В питании старайтесь вместо животных жиров употреблять побольше растительных масел. Они содержат кислоты, улучшающие кровоток.

И помните: ваши ноги будут сильнее страдать, если вы прибавите в весе, поэтому питание должно быть рациональным.

Для профилактики геморроя следует соблюдать диету, богатую растительной клетчаткой, избегать чрезмерного употребления острой пищи. Это нормализует работу кишечника, что весьма важно для профилактики заболевания. Необходимо вести подвижный образ жизни, но при этом не подвергать себя чрезмерным физическим нагрузкам.

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