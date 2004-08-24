Когда болит голова, ты звонишь подруге и говоришь, что не придешь к ней на вечеринку. Когда у тебя месячные, ты можешь попросить друга об отсрочке свидания. И знаешь, что тебе не только посочувствуют, но и дадут совет, скажем, какую таблетку выпить, чтобы поскорее избавиться от боли. Но есть проблемы, которые доставляют неудобства и мешают радоваться жизни не меньше этих периодических головных болей и месячных. Однако рассказывать о них подруге и тем более другу как-то неловко. Да что там неловко — просто невозможно. Таким женщины часто не могут поделиться даже с врачом.
Речь идет о необильных — по крайней мере в самом начале — выделениях мочи. Согласно специальному исследованию американских врачей, лишь одна из 12 женщин сообщает об этой проблеме гинекологу. Многие годами мучаются из-за частичного недержания, которое провоцируется любым напряжением:
К врачу же с этим идут лишь тогда, когда перестают спасать гигиенические прокладки: выделение мочи становится слишком обильным. Поэтому нужно обязательно помнить две вещи:
Иногда причиной недержания становятся инфекция мочевыводящих путей и почек, прием определенных лекарств и даже стресс. Но чаще всего такое частичное недержание возникает из-за опущения стенок влагалища и матки. Оно же в свою очередь бывает следствием осложненных родов, беременности, травм половых органов, в частности, разрывов промежности.
Если ты испытываешь тяжелые физические нагрузки, например, у тебя жесткая система занятий в тренажерном зале, ты также находишься в зоне риска и тебе особенно важно регулярно показываться гинекологу. Конечно, ты совсем не обязательно столкнешься с проблемой недержания, но подстраховаться стоит.
На ранних стадиях можно лечиться с помощью специальных упражнений и ограничения физических нагрузок. Комплекс упражнений направлен на укрепление мышц передней брюшной стенки и мышц тазового дна и рассчитан на шесть месяцев, но эффект от них ощущается уже через три месяца. Когда же процесс опущения заходит слишком далеко, может понадобиться хирургическая операция.
Причиной может быть строение твоих половых органов. Например, загиб матки, который иногда бывает следствием воспаления. Но чаще загиб матки — врожденная особенность женщины, которая не требует лечения, а тем более хирургического вмешательства. Главное, исключить воспаление. Разумеется, это должен сделать гинеколог. А дальше тебе вместе с партнером придется искать позы, при которых ты не будешь чувствовать боль, занимаясь сексом. Это единственный путь к решению этой проблемы.
Еще одна неловкая проблема — зуд наружных половых органов. Чаще он возникает из-за вагинальных инфекций. Но причиной зуда могут быть и лобковые вши. Избавиться от них нетрудно: нужно сбрить все волосы на лобке и вымыть это место специальным противопедикулезным шампунем, который продается в аптеке.
Иногда зуд на лобке списывают на аллергию. Имей в виду: если это аллергия, то появление зуда исключительно на лобке маловероятно, он должен быть и на других частях тела.
Трещины, ссадины на коже половых губ (в редких случаях — разрывы) случаются либо из-за больших размеров полового члена партнера, либо при недостатке естественной смазки во время секса. В первом случае приходится искать безболезненные сексуальные позы, а о каких-то, увы, вообще забыть. Мужчине также нужно контролировать глубину, на которую он вводит член во время полового акта.
Многих мужчин перспектива постоянно контролировать себя пугает, однако пары, в которых партнеры любят и доверяют друг другу, как правило, справляются с этой проблемой. Оба партнера со временем привыкают к этим ограничениям, они становятся для них естественными и заставляют их проявлять фантазию, расширяя "репертуар" секс-игр за счет чего-то другого (нестандартных поз, оральных ласк или анального секса).
Если трещины и ссадины связаны с недостатком смазки, используй специальные кремы. Покупать их нужно в аптеке или в интим-магазине. Ни в коем случае не пользуйся в этом случае кремом для лица или для тела!
Геморрой не щадит ни мужчин, ни женщин, ни простых людей, ни знаменитостей. Им страдает 60% населения развитых стран. Геморроидальные узлы есть в организме каждого человека, они выполняют определенные полезные функции, не доставляя никаких неудобств. Но по тем или иным причинам они могут сползти вниз вместе со слизистой оболочкой. Вследствие чего нарушается кровоснабжение, узлы увеличиваются, выпячиваются наружу, появляются боли и постоянное ощущение дискомфорта. Если быстро обратиться к врачу-проктологу, геморрой можно вылечить консервативным путем (свечами, мазями, медикаментами, инъекциями и др.), без операции. В противном случае возникает угроза развития серьезных проктологических заболеваний.
Поводом для обращения к специалисту должна послужить любая проблема, связанная с прямой кишкой:
А вот несколько советов, которые помогут предотвратить геморрой или облегчить его течение (на ранних стадиях):
Слизистая прямой кишки не выделяет смазки, поэтому при анальном сексе очень часто бывают ссадины и трещины прямой кишки. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться специальными кремами. При обострении геморроя, кровотечении анальный секс противопоказан. Некоторые думают, что из-за анального секса геморрой как раз и возникает, по крайней мере, у молодых девушек. Это миф!
Не менее распространено и другое заблуждение: активные занятия анальным сексом могут привести к недержанию кала. На самом деле такое недержание может возникнуть только из-за очень сильного физического повреждения сфинктеров — мышц, отвечающих за сжатие и разжатие заднего прохода.
Многие и не подозревают о таком "способе" мастурбации — за счет раздражения уретры или мочеиспускательного канала. Он считается вредным и нефизиологичным, тем не менее периодически врачи сталкиваются с его последователями, которые повреждают себе слизистую уретры и могут даже деформировать мочеиспускательный канал.
Бывает, для раздражения уретры используются различные тонкие предметы: стержни шариковых ручек, соломки для коктейлей. Известны случаи, когда эти предметы слишком глубоко вводились в мочеиспускательный канал и упускались. (Извлечь чужеродный предмет из влагалища, вопреки распространенному мнению, женщина в большинстве случаев может сама, хотя, конечно, и до этого дело лучше не доводить.) В данном же случае извлекать предметы из мочевого пузыря приходится уже на операционном столе. Совет здесь один: полностью отказаться от такого рода экспериментов.
С помощью потоотделения наш организм регулирует температуру тела. Но многим лишняя влага — на ладонях, стопах, под мышками и даже на лице — способна испортить существование. Причиной чрезмерного потоотделения (гипергидроза) могут быть банальная простуда, стресс, сильная боль, мигрень.
У многих эта проблема возникает на определенных этапах жизни и разрешается сама собой. Скажем, когда проходит стресс. Но если улучшение никак не наступает, придется проходить детальное обследование. В первую очередь нужно обратиться к терапевту, а он уже должен направить тебя к невропатологу, психиатру или эндокринологу. Пока твоя проблема не решена кардинально, используй местные средства.
"Нейтрализовать" потовые железы можно с помощью слабого электрического тока. Также можно воздействовать на нервы, которые подходят к потовым железам, или удалить жир и потовые железы на отдельных участках тела. Такие процедуры проводятся в косметических клиниках. Впрочем, и они не дают стопроцентной гарантии. Поэтому, как и при любой медицинской проблеме, нужно сделать все, чтобы найти причину потливости, и бороться уже с ней.
А именно — поход к врачу. Если у тебя возникла одна из таких неловких проблем, необходимость обращения к доктору наверняка вызывает у тебя не самые приятные эмоции. Появляется соблазн "как-нибудь" справиться с этим самой. Борись с этим соблазном — если уж говорить о неловкости, то гораздо хуже явиться в поликлинику с запущенной болезнью. Впрочем, для врачей наши проблемы не делятся на удобные и неудобные. А почувствовать себя комфортнее помогут весьма простые вещи:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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