Самые неловкие восемь проблем у женщин

Когда болит голова, ты звонишь подруге и говоришь, что не придешь к ней на вечеринку. Когда у тебя месячные, ты можешь попросить друга об отсрочке свидания. И знаешь, что тебе не только посочувствуют, но и дадут совет, скажем, какую таблетку выпить, чтобы поскорее избавиться от боли. Но есть проблемы, которые доставляют неудобства и мешают радоваться жизни не меньше этих периодических головных болей и месячных. Однако рассказывать о них подруге и тем более другу как-то неловко. Да что там неловко — просто невозможно. Таким женщины часто не могут поделиться даже с врачом.

Недержание мочи

Мокрое бельё

Речь идет о необильных — по крайней мере в самом начале — выделениях мочи. Согласно специальному исследованию американских врачей, лишь одна из 12 женщин сообщает об этой проблеме гинекологу. Многие годами мучаются из-за частичного недержания, которое провоцируется любым напряжением:

кашлем,

занятиями в спортзале,

поднятием тяжестей.

К врачу же с этим идут лишь тогда, когда перестают спасать гигиенические прокладки: выделение мочи становится слишком обильным. Поэтому нужно обязательно помнить две вещи:

во-первых, недержание практически всегда прогрессирует, хотя и медленно,

во-вторых, чем раньше ты обратишься к врачу, тем более легким будет лечение.

Иногда причиной недержания становятся инфекция мочевыводящих путей и почек, прием определенных лекарств и даже стресс. Но чаще всего такое частичное недержание возникает из-за опущения стенок влагалища и матки. Оно же в свою очередь бывает следствием осложненных родов, беременности, травм половых органов, в частности, разрывов промежности.

Если ты испытываешь тяжелые физические нагрузки, например, у тебя жесткая система занятий в тренажерном зале, ты также находишься в зоне риска и тебе особенно важно регулярно показываться гинекологу. Конечно, ты совсем не обязательно столкнешься с проблемой недержания, но подстраховаться стоит.

На ранних стадиях можно лечиться с помощью специальных упражнений и ограничения физических нагрузок. Комплекс упражнений направлен на укрепление мышц передней брюшной стенки и мышц тазового дна и рассчитан на шесть месяцев, но эффект от них ощущается уже через три месяца. Когда же процесс опущения заходит слишком далеко, может понадобиться хирургическая операция.

Боль во время полового акта

Причиной может быть строение твоих половых органов. Например, загиб матки, который иногда бывает следствием воспаления. Но чаще загиб матки — врожденная особенность женщины, которая не требует лечения, а тем более хирургического вмешательства. Главное, исключить воспаление. Разумеется, это должен сделать гинеколог. А дальше тебе вместе с партнером придется искать позы, при которых ты не будешь чувствовать боль, занимаясь сексом. Это единственный путь к решению этой проблемы.

Зуд

Еще одна неловкая проблема — зуд наружных половых органов. Чаще он возникает из-за вагинальных инфекций. Но причиной зуда могут быть и лобковые вши. Избавиться от них нетрудно: нужно сбрить все волосы на лобке и вымыть это место специальным противопедикулезным шампунем, который продается в аптеке.

Иногда зуд на лобке списывают на аллергию. Имей в виду: если это аллергия, то появление зуда исключительно на лобке маловероятно, он должен быть и на других частях тела.

Травмы влагалища

Трещины, ссадины на коже половых губ (в редких случаях — разрывы) случаются либо из-за больших размеров полового члена партнера, либо при недостатке естественной смазки во время секса. В первом случае приходится искать безболезненные сексуальные позы, а о каких-то, увы, вообще забыть. Мужчине также нужно контролировать глубину, на которую он вводит член во время полового акта.

Многих мужчин перспектива постоянно контролировать себя пугает, однако пары, в которых партнеры любят и доверяют друг другу, как правило, справляются с этой проблемой. Оба партнера со временем привыкают к этим ограничениям, они становятся для них естественными и заставляют их проявлять фантазию, расширяя "репертуар" секс-игр за счет чего-то другого (нестандартных поз, оральных ласк или анального секса).

Если трещины и ссадины связаны с недостатком смазки, используй специальные кремы. Покупать их нужно в аптеке или в интим-магазине. Ни в коем случае не пользуйся в этом случае кремом для лица или для тела!

Геморрой

Геморрой не щадит ни мужчин, ни женщин, ни простых людей, ни знаменитостей. Им страдает 60% населения развитых стран. Геморроидальные узлы есть в организме каждого человека, они выполняют определенные полезные функции, не доставляя никаких неудобств. Но по тем или иным причинам они могут сползти вниз вместе со слизистой оболочкой. Вследствие чего нарушается кровоснабжение, узлы увеличиваются, выпячиваются наружу, появляются боли и постоянное ощущение дискомфорта. Если быстро обратиться к врачу-проктологу, геморрой можно вылечить консервативным путем (свечами, мазями, медикаментами, инъекциями и др.), без операции. В противном случае возникает угроза развития серьезных проктологических заболеваний.

Поводом для обращения к специалисту должна послужить любая проблема, связанная с прямой кишкой:

зуд,

кровотечение,

боли,

дискомфорт в области заднего прохода,

кровь,

слизь в кале, на туалетной бумаге,

боли при дефекации,

хронические запоры или поносы.

геморрой

А вот несколько советов, которые помогут предотвратить геморрой или облегчить его течение (на ранних стадиях):

Не увлекайся слабительными средствами, если ты склонна к запорам. Используй только те, что назначил врач.

Включай в рацион не меньше 2-3 литров жидкости в день.

Ешь хлеб с отрубями, сырые овощи (в первую очередь капусту, морковь, свеклу), фрукты (яблоки, чернослив, инжир), кисломолочные продукты, каши (гречневую, овсяную, перловую, ячневую).

Исключи из рациона или сведи к минимуму пряные, острые, копченые, жареные блюда, кофе и алкоголь.

Не задерживайся надолго в туалете, старайся сильно не тужиться.

После дефекации подмывай область анального отверстия прохладной водой, затем досуха вытирай ее специальным полотенцем.

Сидячая работа просто бич для тех, кто предрасположен к геморрою. Если от нее никуда не деться, возьми за правило устраивать себе небольшие перерывы и делать легкие физические упражнения или просто ходить.

Но учти, что в стадии обострения геморроя противопоказаны любые физические упражнения без консультации с врачом. И абсолютно противопоказаны силовые упражнения, езда на велосипеде и конный спорт.

Последствия анального секса

Слизистая прямой кишки не выделяет смазки, поэтому при анальном сексе очень часто бывают ссадины и трещины прямой кишки. Чтобы избежать этого, необходимо пользоваться специальными кремами. При обострении геморроя, кровотечении анальный секс противопоказан. Некоторые думают, что из-за анального секса геморрой как раз и возникает, по крайней мере, у молодых девушек. Это миф!

Не менее распространено и другое заблуждение: активные занятия анальным сексом могут привести к недержанию кала. На самом деле такое недержание может возникнуть только из-за очень сильного физического повреждения сфинктеров — мышц, отвечающих за сжатие и разжатие заднего прохода.

Раздражение уретры после... мастурбации

Многие и не подозревают о таком "способе" мастурбации — за счет раздражения уретры или мочеиспускательного канала. Он считается вредным и нефизиологичным, тем не менее периодически врачи сталкиваются с его последователями, которые повреждают себе слизистую уретры и могут даже деформировать мочеиспускательный канал.

Бывает, для раздражения уретры используются различные тонкие предметы: стержни шариковых ручек, соломки для коктейлей. Известны случаи, когда эти предметы слишком глубоко вводились в мочеиспускательный канал и упускались. (Извлечь чужеродный предмет из влагалища, вопреки распространенному мнению, женщина в большинстве случаев может сама, хотя, конечно, и до этого дело лучше не доводить.) В данном же случае извлекать предметы из мочевого пузыря приходится уже на операционном столе. Совет здесь один: полностью отказаться от такого рода экспериментов.

Мокрые ладони и круги подмышками

С помощью потоотделения наш организм регулирует температуру тела. Но многим лишняя влага — на ладонях, стопах, под мышками и даже на лице — способна испортить существование. Причиной чрезмерного потоотделения (гипергидроза) могут быть банальная простуда, стресс, сильная боль, мигрень.

повышенная потливость

У многих эта проблема возникает на определенных этапах жизни и разрешается сама собой. Скажем, когда проходит стресс. Но если улучшение никак не наступает, придется проходить детальное обследование. В первую очередь нужно обратиться к терапевту, а он уже должен направить тебя к невропатологу, психиатру или эндокринологу. Пока твоя проблема не решена кардинально, используй местные средства.

Носи одежду из натуральных волокон.

Используй присыпки, как детские, так и специальные, выпускаемые именно для этой цели.

В аптеке можно купить препараты от пота. Наиболее эффективны те, что содержат соли алюминия. Наносить их нужно на чистое и сухое тело.

Перед важной встречей или переговорами протри кожу любым спиртовым раствором, постой подольше под прохладным душем. Это на некоторое время сузит поры и уменьшит потоотделение. Но не стоит слишком увлекаться "спиртовым" способом — могут развиться сухость и раздражение кожи.

Регулярно делай ванночки для рук и ног из крепкого настоя чая, обмывай утром и вечером ступни прохладной соленой водой или протирай их лимонным соком два раза в день.

Исключи из рациона острую и пряную пищу, майонез, кетчуп, очень горячие супы, кофе.

Никотин повышает содержание адреналина в организме, а алкоголь расширяет сосуды кожи, что приводит к усилению потоотделения. Так что от них тоже лучше отказаться.

"Нейтрализовать" потовые железы можно с помощью слабого электрического тока. Также можно воздействовать на нервы, которые подходят к потовым железам, или удалить жир и потовые железы на отдельных участках тела. Такие процедуры проводятся в косметических клиниках. Впрочем, и они не дают стопроцентной гарантии. Поэтому, как и при любой медицинской проблеме, нужно сделать все, чтобы найти причину потливости, и бороться уже с ней.

Нелёгкий выход, но необходимый...

А именно — поход к врачу. Если у тебя возникла одна из таких неловких проблем, необходимость обращения к доктору наверняка вызывает у тебя не самые приятные эмоции. Появляется соблазн "как-нибудь" справиться с этим самой. Борись с этим соблазном — если уж говорить о неловкости, то гораздо хуже явиться в поликлинику с запущенной болезнью. Впрочем, для врачей наши проблемы не делятся на удобные и неудобные. А почувствовать себя комфортнее помогут весьма простые вещи:

консультация с друзьями и знакомыми, возможно, они подскажут хороших специалистов;

предварительная беседа с "тётеньками из регистратуры": если правильно подойти к делу (а именно вежливо попросить у них совета), они подскажут, какие врачи считаются в их поликлинике лучшими как в профессиональном, так и в чисто человеческом плане;

врач-женщина "приятного тебе" возраста (кому-то комфортнее с молодыми врачами, но большинству — все-таки с теми, кто постарше) — с этим помогут те же "тётеньки из регистратуры".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.