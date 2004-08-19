EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Яблочная терапия требует определённых усилий воли, но эффективна

Здоровье » Здоровье и профилактика

Среди фруктов яблоко — самый распространенный в бытовом питании продукт, который стараются употреблять в течение всего года. Из яблок готовят:

Яблочная терапия требует определённых усилий воли, но эффективна
  • варенье,
  • компоты,
  • повидло,
  • джем,
  • всевозможные напитки или просто перерабатывают их на сок.

Яблоки входят в состав многих кулинарных рецептов. Употребляют также моченые, печеные и маринованные яблоки.

При употреблении яблок с диетической и лечебно-профилактической целью следует иметь в виду, что в зависимости от показаний необходимо подбирать сорта яблок, наиболее подходящие по своим биоактивным свойствам.

Например, свежие кисло-сладкие яблоки рекомендуются при:

  • гипацидных гастритах,
  • спастических колитах,
  • дискинезии (нарушение движений) желчных путей с пониженной кислотностью желудочного сока.

При острых колитах назначают протертые сладкие яблоки по 1,5-2,5 кг в день, в 5-6 приемов.

В семенах яблок содержится очень много йода. Говорят, что если съедать в день 5-6 яблочных зернышек, то суточная потребность в йоде будет полностью удовлетворена.

Плоды, запеченные в золе костра, народные лекари давали больным плевритом, а натертые с жиром прикладывали в виде мази к трещинам на губах и сосках у кормящих женщин для более быстрого заживления. При ожирении проводятся разгрузочные "яблочные дни", т. е. один раз в неделю суточный рацион состоит только из 1-1,5 кг яблок. Такие же "яблочные дни" полезны при:

  • отеках,
  • гипертонической болезни.

Яблочная терапия

Яблочная терапия — простой, эффективный и легкодоступный способ лечения острых поносов у детей; в зависимости от возраста ребенка (от 2 до 10 лет) дают в день от 600 до 1500 г яблочного пюре без сахара. Пить дают только чай. После 2-3-дневной яблочной диеты назначают:

  • рисовый отвар,
  • яичные белки,
  • сухари,
  • немного фруктовых соков или яблочного пюре с постепенным переводом на обычное питание.

"Взрослая" яблочная диета эффективна при:

  • хронических энтероколитах легкой и средней тяжести,
  • хроническом колите в стадии обострения заболевания.
Ежедневно в течение двух дней больному дают 1,5 кг спелых мягких яблок, которые распределяются на 5-6 приемов. С этим количеством фруктов организм получает в среднем:
  • 4,5 г белков,
  • 175,5 г углеводов,
  • 1,47 г калия,
  • 0,24 г натрия,
  • 0,28 г кальция,
  • 0,19 г фосфора,
  • 1-1,2 л воды при калорийности 725 Ккал.

Истерев два зеленых яблока, надо натертую кашицу тотчас съесть, ибо она быстро киснет и чернеет. Делать это следует рано утром и ничего больше не есть и не пить в течение четырех-пяти часов.

Продолжать лечение яблоками в течение месяца ежедневно: это верное средство от катара желудка. Второй месяц яблоки можно принимать три раза в неделю, а третий — только один раз. В результате лечения яблоками у больного появится аппетит и очищается язык. Это же лечение возвращает желудку кислоту.

Следует заметить, что лечение яблоками требует определенных усилий воли. Если после принятия яблок что-либо съесть или выпить, то получится не яблочное лечение, а яблочное мучение. В желудке больного образуются в изобилии газы, которые только усилят болезнь и причинят большой вред.

Яблочная терапия. яблоки
 

Содержание в яблоках большого количества железа делает их незаменимыми при лечении малокровия. Для этого рекомендуется в течение дня съедать 400-600 г плодов.

Мочегонное средство можно приготовить и из высушенной кожуры яблок (например, антоновки).

1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 5-10 минут. Принимают с добавлением сахара или по &frac12 стакана 5-6 раз в день до еды.

Три неочищенных яблока среднего размера нарезать, залить 1 литром кипятка, варить в течение 10 минут на слабом огне, добавить по вкусу сахар. Принимать внутрь всю дозу в течение дня как чай при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, гастрите и энтероколите, атеросклерозе, кашле.

Как легкое слабительное, особенно для пожилых людей, действуют яблоки, проваренные с молоком:

  • 2 яблока проварить в 1 стакане молока,
  • &frac12 стакана воды — 5-7 минут,
  • употреблять до завтрака.

Камни и песок в почках и в желчном пузыре растворяются яблочной диетой:

  • в 8 часов утра выпить 240 мл яблочного сока,
  • и по 480 мл сока в 10, в 12, в 14, в 16, в 18 и 20 часов.

Два дня этой диеты, больше ничего в пищу не употреблять. В конце дня можно принять слабительное из трав. В исключительных случаях сделать клизму из теплой воды. Потом принять горячую ванну (без мыла). На третий день в 8 часов утра выпить 480 мл яблочного сока. Через полчаса выпить 120 г чистого прованского масла и 1 стакан разбавленного яблочного сока. Если появится слабость, лечь и отдохнуть. Обычно диета третьего дня дает результат через час или два. Из организма начнут выходить камешки.

Яблоки
 

При гиповитаминозах (витаминной недостаточности) у детей очень полезны смеси соков свежих овощей и фруктов, которые готовятся перед употреблением.

Яблоко — 6 частей, морковь — 4 части; яблоко, морковь, брусника (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, морковь, черноплодная рябина (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, красная смородина, черника (поровну, сахар добавлять по вкусу).

Свежеприготовленный яблочный сок, обладающий выраженным сокогонным, желчегонным и мочегонным действием, пьют при гепатохолециститах, почечно-каменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, нарушениях обмена веществ (ожирение, артриты, подагра). Яблочный сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен людям умственного труда.

При ожирении делают смеси соков:

  • яблочный сок — 100 мл,
  • дынный — 50 мл,
  • томатный — 5 мл,
  • лимонный — 25 мл.

Принимают также при авитаминозе и малокровии. Заготавливать впрок яблочный сок можно из всех летних, осенних и зимних сортов. Но наиболее вкусный и полезный сок получают из яблок осенних и зимних сортов. Лучше готовить сок из смеси яблок (кислых и сладких).

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Начните съедать по яблоку в день и увидите, что будет с вашим телом
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Балюра, Алла Пономарёва, Вера Паршина
Темы диета гастрит

Специалисты

5.0
330 отзывов
 Балюра
Елена Владимировна
Андролог
Стаж 32 года
Врач первой категории
Приём от 3180 руб.
Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале
Ленинградское ш., д. 116
4.9
126 отзывов
 Пономарёва
Алла Васильевна
Андролог
Стаж 36 лет
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
4.6
24 отзыва
 Паршина
Вера Николаевна
Андролог
Стаж 21 год
Врач высшей категории
Приём от 2500 руб.
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1

Клиники

9.3
27 отзывов
 Кирьянов Александр Вениаминович медицинская клиника
Генерала Глаголева, д. 19, корп 1
Октябрьское поле
Первичный приём от 5000 руб.
9.2
113 отзывов
 Армедика на Ленинском многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
9.0
24 отзыва
 Next Generation Clinic медицинская клиника
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Красносельская
Клиника Next Generation Clinic занимается репродуктивной медициной, лечением женского и мужского бесплодия, цитогенетическими и молекулярно-генетическ... читать далее »
Первичный приём от 3500 руб.

Новости
Сосновский объяснил, почему война с Украиной не начнётся 15 февраля
В США считают, что вторгнуться на Украину России поможет Одесса
Подмосковный Хатико обрёл новых хозяев
Россияне могут рассчитывать на полное открытие границ — туроператоры
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
В Черном море собрана небывалая ударная группировка РФ
Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате
В США выяснили, для чего Путин посетил Китай
Доктор Берг назвал 7 ранних признаков сахарного диабета
Александра Панкратова-Чёрного сфотографировали в инвалидной коляске
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной

Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.

Лавров предсказал, чем закончится ситуация с Украиной
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Мир. Новости мира
Байден снова оскорбил Путина. Теперь высказался о его умственных способностях
Бывший СССР
Возможности предотвратить войну в Донбассе больше нет
Мир. Новости мира
"100 килотонн над Кремлём": Запад обсуждает ядерный удар по РФ
Ирина Шлионская "Артек": дело о вредительстве закончилось ничем. Почти... Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Вимана: У древних были космолёты? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Блокада Приднестровья Украиной и Молдавией снова в повестке дня Любовь Степушова
Политика. Новости и аналитика
Собчак увидела символичный предмет на встрече Путина и Макрона
Здоровье
Врач-кардиолог объяснила, что должно быть в аптечке у гипертоника
Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Политика. Новости и аналитика
Шойгу рассказал, когда Россия даст ответ США и НАТО по гарантиям безопасности
Последние материалы
Яблочная терапия требует определённых усилий воли, но эффективна
Россияне могут рассчитывать на полное открытие границ — туроператоры
Карен Шахназаров пытается отсудить у дочери половину квартиры в Москве
Колит: почему и как раздражается наш кишечник
В Черном море собрана небывалая ударная группировка РФ
Учёные из США открыли, что полные люди живут дольше
Пореченков рассказал, как младший сын реагирует на жизнь в интернате
В США выяснили, для чего Путин посетил Китай
Валерий Сюткин: "Я король вялого фитнеса"
Французский тест: как определить характер по цвету любимых трусов женщины
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников