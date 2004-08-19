Среди фруктов яблоко — самый распространенный в бытовом питании продукт, который стараются употреблять в течение всего года. Из яблок готовят:
Яблоки входят в состав многих кулинарных рецептов. Употребляют также моченые, печеные и маринованные яблоки.
При употреблении яблок с диетической и лечебно-профилактической целью следует иметь в виду, что в зависимости от показаний необходимо подбирать сорта яблок, наиболее подходящие по своим биоактивным свойствам.
Например, свежие кисло-сладкие яблоки рекомендуются при:
При острых колитах назначают протертые сладкие яблоки по 1,5-2,5 кг в день, в 5-6 приемов.
В семенах яблок содержится очень много йода. Говорят, что если съедать в день 5-6 яблочных зернышек, то суточная потребность в йоде будет полностью удовлетворена.
Плоды, запеченные в золе костра, народные лекари давали больным плевритом, а натертые с жиром прикладывали в виде мази к трещинам на губах и сосках у кормящих женщин для более быстрого заживления. При ожирении проводятся разгрузочные "яблочные дни", т. е. один раз в неделю суточный рацион состоит только из 1-1,5 кг яблок. Такие же "яблочные дни" полезны при:
Яблочная терапия — простой, эффективный и легкодоступный способ лечения острых поносов у детей; в зависимости от возраста ребенка (от 2 до 10 лет) дают в день от 600 до 1500 г яблочного пюре без сахара. Пить дают только чай. После 2-3-дневной яблочной диеты назначают:
"Взрослая" яблочная диета эффективна при:
Истерев два зеленых яблока, надо натертую кашицу тотчас съесть, ибо она быстро киснет и чернеет. Делать это следует рано утром и ничего больше не есть и не пить в течение четырех-пяти часов.
Продолжать лечение яблоками в течение месяца ежедневно: это верное средство от катара желудка. Второй месяц яблоки можно принимать три раза в неделю, а третий — только один раз. В результате лечения яблоками у больного появится аппетит и очищается язык. Это же лечение возвращает желудку кислоту.
Следует заметить, что лечение яблоками требует определенных усилий воли. Если после принятия яблок что-либо съесть или выпить, то получится не яблочное лечение, а яблочное мучение. В желудке больного образуются в изобилии газы, которые только усилят болезнь и причинят большой вред.
Содержание в яблоках большого количества железа делает их незаменимыми при лечении малокровия. Для этого рекомендуется в течение дня съедать 400-600 г плодов.
Мочегонное средство можно приготовить и из высушенной кожуры яблок (например, антоновки).
1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 5-10 минут. Принимают с добавлением сахара или по ½ стакана 5-6 раз в день до еды.
Три неочищенных яблока среднего размера нарезать, залить 1 литром кипятка, варить в течение 10 минут на слабом огне, добавить по вкусу сахар. Принимать внутрь всю дозу в течение дня как чай при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, гастрите и энтероколите, атеросклерозе, кашле.
Как легкое слабительное, особенно для пожилых людей, действуют яблоки, проваренные с молоком:
Камни и песок в почках и в желчном пузыре растворяются яблочной диетой:
Два дня этой диеты, больше ничего в пищу не употреблять. В конце дня можно принять слабительное из трав. В исключительных случаях сделать клизму из теплой воды. Потом принять горячую ванну (без мыла). На третий день в 8 часов утра выпить 480 мл яблочного сока. Через полчаса выпить 120 г чистого прованского масла и 1 стакан разбавленного яблочного сока. Если появится слабость, лечь и отдохнуть. Обычно диета третьего дня дает результат через час или два. Из организма начнут выходить камешки.
При гиповитаминозах (витаминной недостаточности) у детей очень полезны смеси соков свежих овощей и фруктов, которые готовятся перед употреблением.
Яблоко — 6 частей, морковь — 4 части; яблоко, морковь, брусника (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, морковь, черноплодная рябина (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, красная смородина, черника (поровну, сахар добавлять по вкусу).
Свежеприготовленный яблочный сок, обладающий выраженным сокогонным, желчегонным и мочегонным действием, пьют при гепатохолециститах, почечно-каменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, нарушениях обмена веществ (ожирение, артриты, подагра). Яблочный сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен людям умственного труда.
При ожирении делают смеси соков:
Принимают также при авитаминозе и малокровии. Заготавливать впрок яблочный сок можно из всех летних, осенних и зимних сортов. Но наиболее вкусный и полезный сок получают из яблок осенних и зимних сортов. Лучше готовить сок из смеси яблок (кислых и сладких).
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
|
|
Медцентр Бест Клиник на Беломорской / Речном вокзале
Ленинградское ш., д. 116
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
|
Медцентр ОН КЛИНИК на Новом Арбате
ул. Большая Молчановка, д. 32, стр. 1
|
27 отзывов
|
Кирьянов Александр Вениаминович
медицинская клиника
Генерала Глаголева, д. 19, корп 1
Октябрьское поле
Первичный приём от 5000 руб.
|
113 отзывов
|
Армедика на Ленинском
многопрофильный медицинский центр
Ленинский пр-кт, д. 123
Тропарево
Многопрофильный медицинский центр. Осуществляет консультативный и диагностический прием взрослых. Прием проводится по предварительной записи.
Первичный приём от 1500 руб.
|
24 отзыва
|
Next Generation Clinic
медицинская клиника
ул. Верхняя Красносельская, д. 3, стр. 3
Красносельская
Клиника Next Generation Clinic занимается репродуктивной медициной, лечением женского и мужского бесплодия, цитогенетическими и молекулярно-генетическ... читать далее »
Первичный приём от 3500 руб.
Сергей Лавров рассказал, как, по его мнению, разрешится политическая ситуация вокруг Украины.