Яблочная терапия требует определённых усилий воли, но эффективна

Среди фруктов яблоко — самый распространенный в бытовом питании продукт, который стараются употреблять в течение всего года. Из яблок готовят:

варенье,

компоты,

повидло,

джем,

всевозможные напитки или просто перерабатывают их на сок.

Яблоки входят в состав многих кулинарных рецептов. Употребляют также моченые, печеные и маринованные яблоки.

При употреблении яблок с диетической и лечебно-профилактической целью следует иметь в виду, что в зависимости от показаний необходимо подбирать сорта яблок, наиболее подходящие по своим биоактивным свойствам.

Например, свежие кисло-сладкие яблоки рекомендуются при:

гипацидных гастритах,

спастических колитах,

дискинезии (нарушение движений) желчных путей с пониженной кислотностью желудочного сока.

При острых колитах назначают протертые сладкие яблоки по 1,5-2,5 кг в день, в 5-6 приемов.

В семенах яблок содержится очень много йода. Говорят, что если съедать в день 5-6 яблочных зернышек, то суточная потребность в йоде будет полностью удовлетворена.

Плоды, запеченные в золе костра, народные лекари давали больным плевритом, а натертые с жиром прикладывали в виде мази к трещинам на губах и сосках у кормящих женщин для более быстрого заживления. При ожирении проводятся разгрузочные "яблочные дни", т. е. один раз в неделю суточный рацион состоит только из 1-1,5 кг яблок. Такие же "яблочные дни" полезны при:

отеках,

гипертонической болезни.

Яблочная терапия

Яблочная терапия — простой, эффективный и легкодоступный способ лечения острых поносов у детей; в зависимости от возраста ребенка (от 2 до 10 лет) дают в день от 600 до 1500 г яблочного пюре без сахара. Пить дают только чай. После 2-3-дневной яблочной диеты назначают:

рисовый отвар,

яичные белки,

сухари,

немного фруктовых соков или яблочного пюре с постепенным переводом на обычное питание.

"Взрослая" яблочная диета эффективна при:

хронических энтероколитах легкой и средней тяжести,

хроническом колите в стадии обострения заболевания.

Ежедневно в течение двух дней больному дают 1,5 кг спелых мягких яблок, которые распределяются на 5-6 приемов. С этим количеством фруктов организм получает в среднем:

4,5 г белков,

175,5 г углеводов,

1,47 г калия,

0,24 г натрия,

0,28 г кальция,

0,19 г фосфора,

1-1,2 л воды при калорийности 725 Ккал.

Истерев два зеленых яблока, надо натертую кашицу тотчас съесть, ибо она быстро киснет и чернеет. Делать это следует рано утром и ничего больше не есть и не пить в течение четырех-пяти часов.

Продолжать лечение яблоками в течение месяца ежедневно: это верное средство от катара желудка. Второй месяц яблоки можно принимать три раза в неделю, а третий — только один раз. В результате лечения яблоками у больного появится аппетит и очищается язык. Это же лечение возвращает желудку кислоту.

Следует заметить, что лечение яблоками требует определенных усилий воли. Если после принятия яблок что-либо съесть или выпить, то получится не яблочное лечение, а яблочное мучение. В желудке больного образуются в изобилии газы, которые только усилят болезнь и причинят большой вред.

Содержание в яблоках большого количества железа делает их незаменимыми при лечении малокровия. Для этого рекомендуется в течение дня съедать 400-600 г плодов.

Мочегонное средство можно приготовить и из высушенной кожуры яблок (например, антоновки).

1 столовую ложку сырья заливают 1 стаканом кипятка и настаивают 5-10 минут. Принимают с добавлением сахара или по ½ стакана 5-6 раз в день до еды. Три неочищенных яблока среднего размера нарезать, залить 1 литром кипятка, варить в течение 10 минут на слабом огне, добавить по вкусу сахар. Принимать внутрь всю дозу в течение дня как чай при мочекаменной болезни, подагре, ревматизме, гастрите и энтероколите, атеросклерозе, кашле.

Как легкое слабительное, особенно для пожилых людей, действуют яблоки, проваренные с молоком:

2 яблока проварить в 1 стакане молока,

½ стакана воды — 5-7 минут,

употреблять до завтрака.

Камни и песок в почках и в желчном пузыре растворяются яблочной диетой:

в 8 часов утра выпить 240 мл яблочного сока,

и по 480 мл сока в 10, в 12, в 14, в 16, в 18 и 20 часов.

Два дня этой диеты, больше ничего в пищу не употреблять. В конце дня можно принять слабительное из трав. В исключительных случаях сделать клизму из теплой воды. Потом принять горячую ванну (без мыла). На третий день в 8 часов утра выпить 480 мл яблочного сока. Через полчаса выпить 120 г чистого прованского масла и 1 стакан разбавленного яблочного сока. Если появится слабость, лечь и отдохнуть. Обычно диета третьего дня дает результат через час или два. Из организма начнут выходить камешки.

При гиповитаминозах (витаминной недостаточности) у детей очень полезны смеси соков свежих овощей и фруктов, которые готовятся перед употреблением.

Яблоко — 6 частей, морковь — 4 части; яблоко, морковь, брусника (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, морковь, черноплодная рябина (поровну, добавлять сахар по вкусу); яблоко, красная смородина, черника (поровну, сахар добавлять по вкусу).

Свежеприготовленный яблочный сок, обладающий выраженным сокогонным, желчегонным и мочегонным действием, пьют при гепатохолециститах, почечно-каменной болезни, желудочно-кишечных заболеваниях, атеросклерозе, нарушениях обмена веществ (ожирение, артриты, подагра). Яблочный сок хорошо укрепляет сердечно-сосудистую систему, полезен людям умственного труда.

При ожирении делают смеси соков:

яблочный сок — 100 мл,

дынный — 50 мл,

томатный — 5 мл,

лимонный — 25 мл.

Принимают также при авитаминозе и малокровии. Заготавливать впрок яблочный сок можно из всех летних, осенних и зимних сортов. Но наиболее вкусный и полезный сок получают из яблок осенних и зимних сортов. Лучше готовить сок из смеси яблок (кислых и сладких).

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Начните съедать по яблоку в день и увидите, что будет с вашим телом

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