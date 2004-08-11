Диеты на основе экзотических фруктов пользуются популярностью. Где правда, а где вымысел об их высокой эффективности в борьбе с лишними килограммами? Рассказывает врач-диетолог высшей категории Андрей Дементьев.

Ананасы

Сначала в нашей стране начался "ананасовый бум". Шишковатый заморский фрукт вдруг стал неотъемлемой частью множества различных диет. Секрет такого внезапного успеха объяснялся очень просто:

в ананасе был обнаружен уникальный фермент бромелайн, расщепляющий жиры. Этим открытием сразу же воспользовались производители различных "сжигателей жира", и на российском рынке появилась масса препаратов на основе экстракта ананаса.

Девизом их рекламной кампании стало утверждение, что "один грамм бромелайна расщепляет 900 граммов жира". Перед такой психологической атакой устоять смогли лишь немногие, и подавляющее большинство женщин, мечтающих похудеть, мгновенно поверили в эффект экзотического похудения.

Однако результат ананасотерапии оказался совсем не таким сногсшибательным, как ожидалось: львиная доля любительниц экзотического фрукта осталась, как говорится, "при своем". Стрелки их весов настойчиво упирались в привычные цифры.

Удивляться этому не следует: ведь слухи о чудодейственных свойствах бромелайна сильно преувеличены. Дело в том, что ананас на жиры действует в очень незначительной степени.

Кроме того, молекула бромелайна настолько велика, что не в состоянии "пройти" через стенку кишечника, а всосавшиеся "осколки" бромелайна:

теряют всякую активность,

не могут действовать на уровне всего организма.

Из этого следует очень простой вывод: на подкожно-жировую клетчатку бромелайн никакого действия не оказывает, и вернуть былую стройность расплывшимся частям тела этот чудо-фермент не может. Все это давным-давно известно жителям стран Западной Европы. Они "переболели" ананасоманией больше двадцати лет назад и теперь очень спокойно относятся к этому тропическому фрукту.

Несмотря на такую проверку временем и делом, списывать со счетов бромелайн не надо. На переваривающуюся пищу он действует очень даже неплохо. Особенно хорошо бромелайн помогает справляться с:

рыбой,

мясом,

кисло-молочными продуктами,

бобовыми культурами.

Ананасовый сок

Так что обильную трапезу можно запивать ананасовым соком или заедать ломтиком свежего ананаса. Это предотвратит чувство тяжести в желудке и поможет быстрее усвоить белковую пищу.

Кроме того, ананас обладает свойством "гасить" чувство голода. Поэтому те, кто регулярно включает в свой рацион ананас, отличаются поистине "птичьим" аппетитом. Диетологи допускают возможность одного разгрузочного ананасового дня в неделю: один килограмм фрукта делится на три-четыре приема. За сутки такой диеты человек теряет от одного до полутора килограммов.

Такая "разгрузка" противопоказана людям с язвенной болезнью и тем, кто страдает повышенной кислотностью желудочного сока. Всем остальным можно без страха прибегать к помощи ананасотерапии. Только нужно помнить, что после этого фрукта нужно полоскать рот водой, потому что кислота, содержащаяся в нем, разъедает зубную эмаль.

О пользе папайи

Другой диетической новинкой стала папайя. Любители экзотики даже назвали этот тропический фрукт "пищей XXI века". Такое громкое название в общем-то достаточно обоснованно:

в папайе есть все водорастворимые витамины и большая часть таблицы Менделеева. Помимо этого, в плоде дынного дерева содержится вещество папаин, тоже действующее на жиры. Такой состав плода дынного дерева упрочил и за ним репутацию "природного сжигателя жира".

Однако, как и в случае с ананасом, "работают" эти "сжигатели" только в просвете желудочно-кишечного тракта. После расщепления и всасывания в кровь они теряют всю свою ферментативную активность. Поэтому папайю надо есть непосредственно перед едой, во время еды или сразу после нее. Только тогда "сжигатели" успеют оказать воздействие на съеденную пищу.

Наиболее эффективно употреблять папайю как один из компонентов ограничительной белково-углеводной диеты. В этом случае ее ферменты принесут наиболее ощутимые результаты. Кроме того, плоды дынного дерева замечательны своей универсальностью: их можно использовать и как фрукт, и как овощ.

Папайя

Зрелая лососево-розовая мякоть папайи, отличающаяся сладким вкусом, может стать полноценным участником фруктового салата. А твердые недозрелые плоды лучше подавать в качестве гарнира.

Она активизирует работу печени и обладает выраженным желчегонным эффектом. А как известно, именно желчь расщепляет сложные жиры, поступающие в наш организм с пищей. Поэтому регулярное употребление в пищу грейпфрутов благотворно отражается на фигуре: постепенно приостанавливается нарастание жировых отложений.

Содержится этот "сжигатель" в полупрозрачных междольковых перепонках. Именно они придают фрукту горький привкус. С таким же успехом можно включить в повседневный рацион свежеотжатый грейпфрутовый сок.

Для большего эффекта его рекомендуют пить за 20 минут до еды. Однако кислоты, содержащиеся в этом цитрусовом, могут сильно уменьшить рН желудка и вызвать массу неприятных ощущений.

Так что людям с повышенной желудочной секрецией лучше выпивать стакан разбавленного водой грейпфрутового сока через несколько минут после еды. Такой компромисс убережет слизистую от агрессивного воздействия фруктовых кислот и в достаточной степени активизирует выработку желчи.

Нельзя сказать, что ферменты являются достоинством лишь заморских фруктов. Они содержатся и в привычных для нас ягодах. Возьмем, к примеру, всем известную малину. Японские ученые недавно опубликовали результаты своего многолетнего исследования. Ими было доказано, что в этой ягоде, помимо:

витаминов,

минеральных и пектиновых составляющих,

содержится смесь веществ, которые участвуют в расщеплении жиров. После обнародования итогов этого исследования в Японии резко повысился спрос на малину.

Сейчас диетологи Страны восходящего солнца рекомендуют съедать по полстакана малины за полчаса до еды. Дело в том, что ягоде надо некоторое время "провариться" в кислом желудочном соке. Было доказано также, что на подкожно-жировую клетчатку малиновые энзимы никакого действия не оказывают.

Малина

Хитроумные японцы, разочарованные малым эффектом от съеденных ягод, задумали использовать растительные ферменты как наружное средство. Они изобрели пластырь, пропитанный малиновым экстрактом. Производители этой новинки утверждают, что скорость такого "пластырного" похудания превосходит самые смелые их предположения. На сегодняшний день доказано, что ягодно-фруктовые диеты не оправдали возложенных на них надежд. Они способны лишь немного притормозить процесс дальнейшего увеличения массы тела. А вот бороться с уже существующими "жировыми депо" им не под силу.

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