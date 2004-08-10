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Автор Петр Дерябин

Клубника вместо аспирина, а какао вместо антидепрессанта

Здоровье » Здоровье и профилактика

Давайте попробуем разобраться, какие продукты могут еще иметь полезные качества, помимо всем известных. И почему бы им не стать еще и лекарством от:

Клубника вместо аспирина, а какао вместо антидепрессанта
  • сердечных болезней,
  • рака,
  • депрессии,
  • старения.

Когда речь заходит о здоровье, поварские колпаки в силах потягаться с белыми халатами. Во всяком случае, французские ученые в этом убеждены:

Согласно недавнему опросу, около 90% их сограждан считают, что здоровье и хорошая физическая форма — результат правильного питания. А еще 80% много дали бы за новый волшебный продукт, подобный аликаментам (продуктам, напичканным витаминами и микро- и макроэлементами), сулящий невиданную пользу для здоровья.

Правда, доказательств того, что они эффективнее свежей натуральной пищи, пока нет. А вот свежие деревенские овощи и фрукты, зелень, рыба, сыры и прочие молочные продукты каждый день скромно и незаметно добавляют нам по капле здоровья.

Чтобы прекрасно себя чувствовать сегодня и сохранить дарованное природой завтра и послезавтра, познакомьтесь заново с привычными обитателями холодильников и кладовок и откройте в каждом из них его талант. Активные вещества продуктов питания предупреждают возникновение болезней. У каждого из них — свое поле деятельности.

Сыр

Твердый сыр (типа голландского, швейцарского и пр.) — кости и зубы. Необходимый для роста и укрепления скелета кальций предупреждает остеопороз. Теми же качествами обладают:

  • йогурты,
  • творог,
  • рыбий жир,
  • жирная рыба,
  • яичный желток,
  • сливочное масло,
  • растительный маргарин,
  • соевое молоко.

Бананы

Бананы — нервная система и сердце. Основной полезный компонент — соли калия, которые:

  • укрепляют нервную систему,
  • сердечную мышцу.

Теми же качествами обладают:

  • курага,
  • инжир,
  • изюм,
  • апельсины,
  • мандарины,
  • картофель,
  • орехи,
  • шиповник,
  • неочищенный рис,
  • жирная рыба,
  • дрожжи,
  • моллюски,
  • свежие овощи.
Полезные свойства известных продуктов. бананы
Бананы укрепляют нервную систему и сердечную мышцу

Чёрная смородина

Черная смородина — иммунная система. Витамин С способствует быстрейшему заживлению ран и замедляет старение. Теми же качествами обладают:

  • шиповник,
  • сладкий перец,
  • цитрусовые,
  • киви,
  • петрушка,
  • картофель.

Картофель

Картофель — обмен веществ. Это великолепный регулятор аппетита и настроения. Теми же качествами обладают:

  • виноград,
  • хлеб из дрожжевого теста,
  • хлеб с морской капустой или из неочищенной муки,
  • неочищенный рис,
  • пшеничная крупа.

Ракообразные

Раки, креветки, крабы — глаза. Аминокислоты, содержащиеся в дарах моря, защищают хрусталик от токсинов. А также:

  • черника,
  • виноград,
  • яблоки,
  • манго,
  • абрикос,
  • чернослив,
  • дыня.
Полезные свойства известных продуктов. свежие фрукты
Свежие фрукты содержат азот — основной элемент наших белков, которые строят, поддерживают и восстанавливают ткани тела

Куриное мясо

Мясо курицы — ногти и волосы. Азот — основной элемент наших белков, которые строят, поддерживают и восстанавливают ткани тела. Его также содержат:

  • фрукты,
  • сок зеленых стебельков ячменя,
  • ракообразные,
  • мясо утки, индюшки.

Какао, чай, кофе

Шоколад (какао), чай, кофе — мозг. Теобромин, кофеин, серотонин, витамин Е, минеральные соли стимулируют мозговую активность. А также:

  • свежие фрукты,
  • яйца,
  • жирная рыба,
  • рапсовое масло.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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10 Самых полезных продуктов питания для здоровья
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Антон Симонов, Сергей Савченко, Людмила Крюкова
Темы здоровье иммунитет правильное питание

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