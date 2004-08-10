Давайте попробуем разобраться, какие продукты могут еще иметь полезные качества, помимо всем известных. И почему бы им не стать еще и лекарством от:
Когда речь заходит о здоровье, поварские колпаки в силах потягаться с белыми халатами. Во всяком случае, французские ученые в этом убеждены:
Согласно недавнему опросу, около 90% их сограждан считают, что здоровье и хорошая физическая форма — результат правильного питания. А еще 80% много дали бы за новый волшебный продукт, подобный аликаментам (продуктам, напичканным витаминами и микро- и макроэлементами), сулящий невиданную пользу для здоровья.
Правда, доказательств того, что они эффективнее свежей натуральной пищи, пока нет. А вот свежие деревенские овощи и фрукты, зелень, рыба, сыры и прочие молочные продукты каждый день скромно и незаметно добавляют нам по капле здоровья.
Чтобы прекрасно себя чувствовать сегодня и сохранить дарованное природой завтра и послезавтра, познакомьтесь заново с привычными обитателями холодильников и кладовок и откройте в каждом из них его талант. Активные вещества продуктов питания предупреждают возникновение болезней. У каждого из них — свое поле деятельности.
Твердый сыр (типа голландского, швейцарского и пр.) — кости и зубы. Необходимый для роста и укрепления скелета кальций предупреждает остеопороз. Теми же качествами обладают:
Бананы — нервная система и сердце. Основной полезный компонент — соли калия, которые:
Теми же качествами обладают:
Черная смородина — иммунная система. Витамин С способствует быстрейшему заживлению ран и замедляет старение. Теми же качествами обладают:
Картофель — обмен веществ. Это великолепный регулятор аппетита и настроения. Теми же качествами обладают:
Раки, креветки, крабы — глаза. Аминокислоты, содержащиеся в дарах моря, защищают хрусталик от токсинов. А также:
Мясо курицы — ногти и волосы. Азот — основной элемент наших белков, которые строят, поддерживают и восстанавливают ткани тела. Его также содержат:
Шоколад (какао), чай, кофе — мозг. Теобромин, кофеин, серотонин, витамин Е, минеральные соли стимулируют мозговую активность. А также:
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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