Клубника вместо аспирина, а какао вместо антидепрессанта

Давайте попробуем разобраться, какие продукты могут еще иметь полезные качества, помимо всем известных. И почему бы им не стать еще и лекарством от:

сердечных болезней,

рака,

депрессии,

старения.

Когда речь заходит о здоровье, поварские колпаки в силах потягаться с белыми халатами. Во всяком случае, французские ученые в этом убеждены:

Согласно недавнему опросу, около 90% их сограждан считают, что здоровье и хорошая физическая форма — результат правильного питания. А еще 80% много дали бы за новый волшебный продукт, подобный аликаментам (продуктам, напичканным витаминами и микро- и макроэлементами), сулящий невиданную пользу для здоровья.

Правда, доказательств того, что они эффективнее свежей натуральной пищи, пока нет. А вот свежие деревенские овощи и фрукты, зелень, рыба, сыры и прочие молочные продукты каждый день скромно и незаметно добавляют нам по капле здоровья.

Чтобы прекрасно себя чувствовать сегодня и сохранить дарованное природой завтра и послезавтра, познакомьтесь заново с привычными обитателями холодильников и кладовок и откройте в каждом из них его талант. Активные вещества продуктов питания предупреждают возникновение болезней. У каждого из них — свое поле деятельности.

Сыр

Твердый сыр (типа голландского, швейцарского и пр.) — кости и зубы. Необходимый для роста и укрепления скелета кальций предупреждает остеопороз. Теми же качествами обладают:

йогурты,

творог,

рыбий жир,

жирная рыба,

яичный желток,

сливочное масло,

растительный маргарин,

соевое молоко.

Бананы

Бананы — нервная система и сердце. Основной полезный компонент — соли калия, которые:

укрепляют нервную систему,

сердечную мышцу.

Теми же качествами обладают:

курага,

инжир,

изюм,

апельсины,

мандарины,

картофель,

орехи,

шиповник,

неочищенный рис,

жирная рыба,

дрожжи,

моллюски,

свежие овощи.

Бананы укрепляют нервную систему и сердечную мышцу

Чёрная смородина

Черная смородина — иммунная система. Витамин С способствует быстрейшему заживлению ран и замедляет старение. Теми же качествами обладают:

шиповник,

сладкий перец,

цитрусовые,

киви,

петрушка,

картофель.

Картофель

Картофель — обмен веществ. Это великолепный регулятор аппетита и настроения. Теми же качествами обладают:

виноград,

хлеб из дрожжевого теста,

хлеб с морской капустой или из неочищенной муки,

неочищенный рис,

пшеничная крупа.

Ракообразные

Раки, креветки, крабы — глаза. Аминокислоты, содержащиеся в дарах моря, защищают хрусталик от токсинов. А также:

черника,

виноград,

яблоки,

манго,

абрикос,

чернослив,

дыня.

Свежие фрукты содержат азот — основной элемент наших белков, которые строят, поддерживают и восстанавливают ткани тела

Куриное мясо

Мясо курицы — ногти и волосы. Азот — основной элемент наших белков, которые строят, поддерживают и восстанавливают ткани тела. Его также содержат:

фрукты,

сок зеленых стебельков ячменя,

ракообразные,

мясо утки, индюшки.

Какао, чай, кофе

Шоколад (какао), чай, кофе — мозг. Теобромин, кофеин, серотонин, витамин Е, минеральные соли стимулируют мозговую активность. А также:

свежие фрукты,

яйца,

жирная рыба,

рапсовое масло.

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10 Самых полезных продуктов питания для здоровья

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