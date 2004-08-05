Чистка организма арбузом: легко и просто

"Говорят, что хорошо прочистить почки и даже сбросить лишний вес можно с помощью специальных арбузных чисток. Хотелось бы узнать подробнее, как их проводить и всем ли они полезны". Алина Бокова, Саратов

Рассказывает кандидат медицинских наук Ирина Вострая. Да, арбуз — это супердиетический продукт, который многие диетологи, в том числе и западные, наделяют поистине чудодейственными свойствами. И главное, что привлекает в арбузной диете, — это минимум противопоказаний. Ее можно смело рекомендовать людям любого возраста и при самых различных заболеваниях.

В чем польза арбузов

- Но ведь известно, что арбуз почти начисто лишен витаминов. В чем же заключается его сила?

— Прежде всего в том, что он содержит легкоусвояемый сахар — глюкозу и фруктозу. Кроме того, это кладезь необходимой нам:

фолиевой кислоты,

клетчатки,

пектинов.

А благодаря уникальной способности выводить из организма щелочную мочу его считают одним из лучших очистителей почек.

- Что представляет собой сама процедура арбузной чистки?

— Если после обследования почек и консультации с врачом вы решились на арбузную диету, есть арбузы нужно круглые сутки, даже ночью. Объясняется это тем, что именно в ночные часы происходит усиленное концентрирование мочи, а это основной фактор, способствующий камнеобразованию. Проводить диету рекомендуется ровно пять дней — именно за этот срок удается избавиться от шлаков, лишней воды в организме, нежелательных солей.

Арбузная диета очень проста. Необходимо есть в течение суток только арбуз из расчета 1 кг мякоти на 10 кг собственного веса. При этом надо очень внимательно следить за своим самочувствием: иногда организм на такое монопитание реагирует отрицательно.

Диета может помочь при многих заболеваниях печени, даже таких серьезных, как:

болезнь Боткина,

цирроз,

хронический гепатит,

желчно-каменная болезнь.

В качестве разгрузочной пищи мякоть арбуза рекомендуют при:

атеросклерозе,

подагре,

артритах,

ожирении.

Она хорошо помогает при малокровии, заболеваниях кроветворных органов, при лечении последствий лучевой болезни. Свежую мякоть арбуза принимают натощак гипертоники и язвенники. Она может помочь при бессоннице и упадке сил.

Впрочем, необходимо заметить, что эффекта вы добьетесь лишь в том случае, если будете принимать мякоть в достаточно больших количествах — по 1-2 кг два-три раза в день. Делать это необходимо за час до еды.

А чтобы предупредить раздражение желудка и кишечника, нужно начинать прием с небольших порций — по 50-100 г два раза в день также за час до еды.

Диета может помочь при многих заболеваниях печени

- А как проводить арбузную чистку почек?

— Эта процедура посложней, но тоже вполне осуществима в домашних условиях. Предварительно запаситесь арбузами и черным хлебом — единственным питанием на неделю.

Если у вас в почках или мочевом пузыре есть песок или небольшие камешки, то самым подходящим временем для их выведения считается 2-3 часа ночи. Поудобнее устройтесь в теплой ванне и просто ешьте арбуз. Но это еще не все. На восьмой день в два часа ночи примите две таблетки но-шпы, лягте в горячую ванну. И снова ешьте арбуз. Воду в ванне поддерживайте все время горячей.

К утру должно начаться сильное мочевыделение. Возможно, в это время вас будут беспокоить боли. Тогда примите еще две таблетки но-шпы:

встаньте,

попрыгайте, поднимаясь на носки и резко опускаясь на пятки.

Затем снова лягте в ванну. Через две-три недели эту процедуру можно повторить. В сезон арбузов делать чистку не мешает два-три раза. Как показала практика, результат при этом весьма ощутимый.

- Некоторые возражают против горячей ванны: дескать, это бессмысленно — сидеть в горячей воде и поедать арбуз.

— На самом деле в этом есть смысл. Под воздействием горячей воды расширяются сосуды и улучшается работа мочеточника. И в теплой ванне песок и камешки, если они есть в ваших почках, будут отходить менее болезненно.

Противопоказания арбузной диеты

- Скажите, а всем ли можно проводить такие чистки? Нет ли противопоказаний?

— Как я уже сказала, арбузная диета хороша как раз минимумом противопоказаний. Но они все-таки есть. Прежде всего это болезни, связанные с нарушением оттока мочи:

врожденные аномалии мочеполовой системы;

аденома предстательной железы;

послеоперационные спаечные процессы.

Кроме того, диета, включающая черный хлеб с арбузом, вредна для больных, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, так как это может привести к обострениям язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.

Если после обследования почек и консультации с врачом вы решились на арбузную диету, есть арбузы нужно круглые сутки, даже ночью

Поэтому при арбузной диете целесообразно иногда сочетать арбуз не с черным, а с белым хлебом. Черный закисляет мочу и снижает эффективность такой диеты.

Не следует увлекаться арбузными чистками и при наличии в почках камней больших размеров. Под воздействием арбузного сока они могут, до конца не растворившись, "стронуться" с места. А это чревато почечной коликой.

У некоторых людей, особенно пожилых, а также при ряде хронических заболеваний кишечника сравнительно грубые пищевые волокна арбуза могут послужить причиной вздутия. А больным сахарным диабетом, даже если им очень хочется вкусить сахаристого чуда, разрешается употреблять его в весьма ограниченном количестве — с учетом суточной нормы сахара.

К слову, немаловажно соблюдать и некоторые элементарные гигиенические нормы. Выбирая арбуз, не надрезайте его. А придя домой, помойте горячей водой с мылом. Эти очень простые меры помогут избежать кишечной инфекции, вспышки которой, как известно, нередки во время арбузного сезона.

Кстати, страдающим мочекаменной болезнью не советую тащить в сумке сразу много арбузов — физическая нагрузка тоже может вызвать приступ почечной колики.

- Что вы можете посоветовать тем, кто все-таки решится на радикальную арбузную чистку?

— Для начала устройте хотя бы один арбузный разгрузочный день. Попробуйте съесть за день 1,5-2 кг арбуза. И больше ничего. Устраивайте такие дни хотя бы раз в неделю. Результат не заставит себя ждать. И это будет началом: вы обязательно поверите в целебную силу полосатой ягоды.

Цельный приготовленный сок арбуза В нем отсутствуют пищевые волокна, меньше органических кислот, и поэтому при его приеме практически не наблюдается осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Принимают его по тем же правилам, что и мякоть, только дозы иные — по 50-100 мл 4-6 раз в день до еды.

Не следует увлекаться арбузными чистками и при наличии в почках камней больших размеров

Семена арбуза Содержат до 50% жирного масла, которое состоит из линоленовой, линолевой, пальмитиновой кислот. Как утверждают специалисты, по вкусовым качествам оно способно конкурировать с миндальным и прованским маслами. Семена арбуза используют при лечении:

желчно-каменной болезни,

цистите,

лихорадочных состояниях.

Это также мощное противоглистное лекарство, которое по эффективности не уступает семенам тыквы. Для этих целей используют арбузное "молоко".

Напиток из арбуза На один литр напитка берут 350 г мякоти арбуза, 150 г сахарного песка, лимонный сок, 50 г белого сухого вина, 600 г воды. Сахар и лимонный сок растворяют в горячей кипяченой воде, доводят до кипения. Раствор охлаждают, кладут в него нарезанную небольшими кубиками мякоть арбуза и дают настояться в течение 30-40 минут. И если на второй день у вас нет ни тяжести в животе, ни метеоризма, ни иных нежелательных проявлений — можно смело соблюдать пятидневную диету. За это время обычно сбрасывают до 3 кг веса.

После окончания диеты не помешает еще неделю-две активно включать в рацион арбузы. Примерное меню на этот срок может быть таким. На завтрак — несладкая овсяная каша и немного сыра. На обед — рыба, мясо или птица с овощным салатом без жирной заправки. На ужин — арбуз из расчета 1 кг мякоти на 30 кг собственного веса. Соблюдая такую диету, можно сбросить еще до 8 кг лишнего веса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.