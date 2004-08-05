"Говорят, что хорошо прочистить почки и даже сбросить лишний вес можно с помощью специальных арбузных чисток. Хотелось бы узнать подробнее, как их проводить и всем ли они полезны". Алина Бокова, Саратов
Рассказывает кандидат медицинских наук Ирина Вострая. Да, арбуз — это супердиетический продукт, который многие диетологи, в том числе и западные, наделяют поистине чудодейственными свойствами. И главное, что привлекает в арбузной диете, — это минимум противопоказаний. Ее можно смело рекомендовать людям любого возраста и при самых различных заболеваниях.
- Но ведь известно, что арбуз почти начисто лишен витаминов. В чем же заключается его сила?
— Прежде всего в том, что он содержит легкоусвояемый сахар — глюкозу и фруктозу. Кроме того, это кладезь необходимой нам:
А благодаря уникальной способности выводить из организма щелочную мочу его считают одним из лучших очистителей почек.
- Что представляет собой сама процедура арбузной чистки?
— Если после обследования почек и консультации с врачом вы решились на арбузную диету, есть арбузы нужно круглые сутки, даже ночью. Объясняется это тем, что именно в ночные часы происходит усиленное концентрирование мочи, а это основной фактор, способствующий камнеобразованию. Проводить диету рекомендуется ровно пять дней — именно за этот срок удается избавиться от шлаков, лишней воды в организме, нежелательных солей.
Арбузная диета очень проста. Необходимо есть в течение суток только арбуз из расчета 1 кг мякоти на 10 кг собственного веса. При этом надо очень внимательно следить за своим самочувствием: иногда организм на такое монопитание реагирует отрицательно.
Диета может помочь при многих заболеваниях печени, даже таких серьезных, как:
В качестве разгрузочной пищи мякоть арбуза рекомендуют при:
Она хорошо помогает при малокровии, заболеваниях кроветворных органов, при лечении последствий лучевой болезни. Свежую мякоть арбуза принимают натощак гипертоники и язвенники. Она может помочь при бессоннице и упадке сил.
Впрочем, необходимо заметить, что эффекта вы добьетесь лишь в том случае, если будете принимать мякоть в достаточно больших количествах — по 1-2 кг два-три раза в день. Делать это необходимо за час до еды.
А чтобы предупредить раздражение желудка и кишечника, нужно начинать прием с небольших порций — по 50-100 г два раза в день также за час до еды.
- А как проводить арбузную чистку почек?
— Эта процедура посложней, но тоже вполне осуществима в домашних условиях. Предварительно запаситесь арбузами и черным хлебом — единственным питанием на неделю.
Если у вас в почках или мочевом пузыре есть песок или небольшие камешки, то самым подходящим временем для их выведения считается 2-3 часа ночи. Поудобнее устройтесь в теплой ванне и просто ешьте арбуз. Но это еще не все. На восьмой день в два часа ночи примите две таблетки но-шпы, лягте в горячую ванну. И снова ешьте арбуз. Воду в ванне поддерживайте все время горячей.
К утру должно начаться сильное мочевыделение. Возможно, в это время вас будут беспокоить боли. Тогда примите еще две таблетки но-шпы:
Затем снова лягте в ванну. Через две-три недели эту процедуру можно повторить. В сезон арбузов делать чистку не мешает два-три раза. Как показала практика, результат при этом весьма ощутимый.
- Некоторые возражают против горячей ванны: дескать, это бессмысленно — сидеть в горячей воде и поедать арбуз.
— На самом деле в этом есть смысл. Под воздействием горячей воды расширяются сосуды и улучшается работа мочеточника. И в теплой ванне песок и камешки, если они есть в ваших почках, будут отходить менее болезненно.
- Скажите, а всем ли можно проводить такие чистки? Нет ли противопоказаний?
— Как я уже сказала, арбузная диета хороша как раз минимумом противопоказаний. Но они все-таки есть. Прежде всего это болезни, связанные с нарушением оттока мочи:
Кроме того, диета, включающая черный хлеб с арбузом, вредна для больных, страдающих желудочно-кишечными заболеваниями, так как это может привести к обострениям язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Поэтому при арбузной диете целесообразно иногда сочетать арбуз не с черным, а с белым хлебом. Черный закисляет мочу и снижает эффективность такой диеты.
Не следует увлекаться арбузными чистками и при наличии в почках камней больших размеров. Под воздействием арбузного сока они могут, до конца не растворившись, "стронуться" с места. А это чревато почечной коликой.
У некоторых людей, особенно пожилых, а также при ряде хронических заболеваний кишечника сравнительно грубые пищевые волокна арбуза могут послужить причиной вздутия. А больным сахарным диабетом, даже если им очень хочется вкусить сахаристого чуда, разрешается употреблять его в весьма ограниченном количестве — с учетом суточной нормы сахара.
К слову, немаловажно соблюдать и некоторые элементарные гигиенические нормы. Выбирая арбуз, не надрезайте его. А придя домой, помойте горячей водой с мылом. Эти очень простые меры помогут избежать кишечной инфекции, вспышки которой, как известно, нередки во время арбузного сезона.
Кстати, страдающим мочекаменной болезнью не советую тащить в сумке сразу много арбузов — физическая нагрузка тоже может вызвать приступ почечной колики.
- Что вы можете посоветовать тем, кто все-таки решится на радикальную арбузную чистку?
— Для начала устройте хотя бы один арбузный разгрузочный день. Попробуйте съесть за день 1,5-2 кг арбуза. И больше ничего. Устраивайте такие дни хотя бы раз в неделю. Результат не заставит себя ждать. И это будет началом: вы обязательно поверите в целебную силу полосатой ягоды.
Цельный приготовленный сок арбуза В нем отсутствуют пищевые волокна, меньше органических кислот, и поэтому при его приеме практически не наблюдается осложнений со стороны желудочно-кишечного тракта. Принимают его по тем же правилам, что и мякоть, только дозы иные — по 50-100 мл 4-6 раз в день до еды.
Семена арбуза Содержат до 50% жирного масла, которое состоит из линоленовой, линолевой, пальмитиновой кислот. Как утверждают специалисты, по вкусовым качествам оно способно конкурировать с миндальным и прованским маслами. Семена арбуза используют при лечении:
Это также мощное противоглистное лекарство, которое по эффективности не уступает семенам тыквы. Для этих целей используют арбузное "молоко".
Напиток из арбуза На один литр напитка берут 350 г мякоти арбуза, 150 г сахарного песка, лимонный сок, 50 г белого сухого вина, 600 г воды. Сахар и лимонный сок растворяют в горячей кипяченой воде, доводят до кипения. Раствор охлаждают, кладут в него нарезанную небольшими кубиками мякоть арбуза и дают настояться в течение 30-40 минут.
И если на второй день у вас нет ни тяжести в животе, ни метеоризма, ни иных нежелательных проявлений — можно смело соблюдать пятидневную диету. За это время обычно сбрасывают до 3 кг веса.
После окончания диеты не помешает еще неделю-две активно включать в рацион арбузы. Примерное меню на этот срок может быть таким. На завтрак — несладкая овсяная каша и немного сыра. На обед — рыба, мясо или птица с овощным салатом без жирной заправки. На ужин — арбуз из расчета 1 кг мякоти на 30 кг собственного веса. Соблюдая такую диету, можно сбросить еще до 8 кг лишнего веса.
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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