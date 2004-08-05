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Автор Петр Дерябин

Уход за кожей лица: контрастное умывание или лосьон

Здоровье » Красота » Техника красоты

В нашу редакцию приходит немало вопросов о том, как правильно ухаживать за кожей разных типов. На них ответила врач-дерматокосметолог московской городской поликлиники № 6 Ольга Марушкина.

Уход за кожей лица: контрастное умывание или лосьон

"Недавно услышала, что умываться водой вредно для кожи. Якобы достаточно утром и вечером протирать ее спиртовым лосьоном. А я с детства привыкла два-три раза в день умываться". В. П. Краснова, г. Кострома

Умываться нужно обязательно — полноценно очистить кожу только с помощью лосьона невозможно. Но если вы привыкли умывать лицо водой из-под крана, эту традицию лучше прекратить. Для нежной кожи лица подойдет только чистая вода — талая, кипяченая, бутилированная. Но только не хлорированная водопроводная. Ее температура должна быть приятной для кожи.

Ни в коем случае не следует умываться очень горячей водой. Если у вас нет склонности к расширению сосудов на лице, можно попробовать контрастное умывание — попеременно холодной и теплой водой. Завершайте такую процедуру всегда прохладным обливанием.

После умывания лицо нельзя тереть полотенцем — просто аккуратно промокните кожу и протрите ее ватным диском, смоченным в лосьоне или тонике. Вот только от спиртосодержащих средств, к которым вы привыкли, лучше отказаться. Спирт, так же, как и салициловая кислота, сильно обезвоживает кожу. В ответ на это сальные железы начинают вырабатывать больше секрета, и кожа в результате становится более жирной, начинает лосниться. Поэтому подберите лосьон или тоник без содержания спирта и умывайтесь на здоровье.

"Правда ли, что скрабы для лица повреждают кожу и способствуют ее раннему старению?" Ольга Александрова, г. Москва

Если это скраб с кусочками фруктовых косточек, то его активное использование действительно чревато такими последствиями. Дело в том, что острые частички царапают кожу, и это через определенное время приводит к тому, что кожа начинает быстрее стареть.

Гораздо более щадящим воздействием на кожу обладает гоммаж — маска, которая скатывается с кожи по мере высыхания, тщательно очищая ее. Таким образом, кожа не повреждается и остается чистой и свежей.

 

Уход за кожей лица
Уход за кожей лица

"Недавно увидела в магазине специальный крем для шеи. Действительно ли необходимо такое средство или можно воспользоваться обычным кремом для лица?" Оксана Ковалева, г. Мариуполь

Действительно, не так давно на прилавках появились кремы для ухода за кожей шеи и бюста. Но, в принципе, питать и увлажнять эту область можно и с помощью обычного крема для лица. Утром и вечером осторожными поглаживающими движениями наносите его на кожу шеи, и она надолго останется гладкой и молодой. Необходимо избегать сильного давления на область гортанных хрящей, где расположена щитовидная железа.

Помните о том, что поздно начинать уход за шеей в 30 или 40 лет. Девушки должны начинать заботиться о коже в этой области тогда же, когда покупают первую баночку крема для лица. Если с ранней молодости обеспечить нежной коже шеи надлежащий уход, ее гладкость и упругость будут радовать вас долгие годы.

"Дочке 24 года, а она уже пользуется кремом против морщин — "для профилактики". Я же считаю, что такие средства в ее возрасте применять рано. Кто из нас прав?" Ада Пономаренко, г. Ставрополь

— Правы вы. Если начать применять кремы против морщин слишком рано, кожа быстро истощит свои ресурсы. Тогда через некоторое время, чтобы остановить ее старение, вам придется применять все более сильные средства и процедуры.

"Мне 23 года. Хотела найти хороший увлажняющий крем для кожи вокруг глаз, но обнаружила, что большинство таких средств борются с морщинами. Может, до определенного возраста эти участки вообще лучше не трогать?" Карина Федина, г. Санкт-Петербург

За нежной и чувствительной кожей вокруг глаз нужно ухаживать постоянно. Ведь в этой области она гораздо сильнее, чем на других участках, реагирует на действие различных неблагоприятных факторов. Главное — подобрать подходящее средство. Для кожи вокруг глаз не подходят кремы, которые вы используете для лица. До 30 лет, когда признаков старения еще нет, лучше применять нежирные легкие средства. Очень важно, чтобы они не содержали никаких животных компонентов.

Подберите кремы или гели, предназначенные для увлажнения и питания кожи вокруг глаз. Обратите внимание, что для полноценного ухода рекомендуется использовать два крема — более плотный дневной и более легкий ночной. Также полезно делать маски, снимающие усталость и отеки. Например, приготовьте лед из отвара разных трав и на несколько минут приложите его к глазам — кожа моментально посвежеет. Также полезны маски из кусочков свежего огурца или тертого сырого картофеля.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Какой водой умываться чтобы кожа лица была молодой и здоровой?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы умывание кожа лица уход за кожей
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