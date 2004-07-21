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Автор Наталия Пулина

Искусство маникюра для здоровых ногтей

Здоровье » Красота

Иметь красивые, ухоженные руки было престижно во все века. И даже такая будничная процедура, как маникюр, имеет свою историю.

Искусство маникюра для здоровых ногтей

Длинные ногти раньше ассоциировались с вампирами и ведьмами

Маникюрное дело было известно ещё в Древнем Египте.  Ногти там красили мужчины, чей статус был достаточно высоким. С внешним видом рук и ногтей древние связывали различные приметы. К примеру, в Китае говорили, что светлые мысли приходят к людям только с длинными ногтями. А в Древней Греции не закрашивали ногтевые лунки, олицетворявшие Луну.

В мрачные Средние века ни в коем случае нельзя было иметь длинные ногти — это ассоциировалось с вампирами и ведьмами. В конце XIX века было модно иметь узкую кисть. Кончики пальцев сужались, ногтям придавалась овальная форма, руки при этом сияли белизной. Блеска ногтей тогда добивались с помощью полировочного порошка и обтянутой тонкой кожей шлифовальной пилки.

Развитие искусства маникюра началось в США

Наиболее широкое распространение маникюр имел во Франции. Однако стремительное развитие искусства маникюра началось в США. Сначала он сводился к обработке ногтей пилкой и их полировке специальным замшевым бафом, производство которого приобрело массовый характер, несмотря на высокую цену. Лаков ещё не было и ногти можно было украсить только полировкой. В 1932 году был создан первый лак для ногтей. Он был красного цвета, имел в своём составе тяжелые пигменты, быстро расслаивался, но имел необычайный успех в самых престижных салонах.

Состояние ногтей говорит о здоровье организма

Если же говорить о здоровье ногтей, можно сказать, что они — зеркало внутреннего состояния организма. Нездоровое изменение их цвета, формы и структуры нужно воспринимать как сигнал тревоги. Причиной может быть недостаток витаминов и микроэлементов в организме — следствие стрессов и модных диет. Ногти, как и волосы, состоят из белка кератина, содержащего большое количество серы. Она придаёт ногтям особую прочность.

Контакт с химическими препаратами, недоброкачественные дешёвые лаки для ногтей, жидкости для его удаления, чистящие средства, особенно с хлором, разрушают прочность ногтя.

Изменение цвета ногтевой пластины

  • жёлто-коричневая окраска может свидетельствовать о грибковом заболевании, длительном приёме антибиотиков, считается симптомом псориаза, дерматоза;
  • побеление ногтя может быть спровоцировано травматичным маникюром или наличием воздушных полостей под ногтем;
  • почернение свидетельствует о подногтевой гематоме.

Синдром желтого ногтя

Изменение состояния ногтевой пластины:

  • чрезмерная хрупкость — следствие нарушения обмена веществ, контакта со щелочными растворами, считается профзаболеванием парикмахеров;
  • отслоение ногтевой пластины бывает от употребления лаков, содержащих фенол и формальдегид, или нарушений функций щитовидной железы;
  • "исчерченность" ногтя — последствие тяжёлых инфекций и интоксикаций или грибковая инфекция;
  • выпуклые шаровидные ногти — свидетельство сердечной, лёгочной недостаточности;
  • плоские вогнутые ногти встречаются при белковом голодании, нарушении функции щитовидной железы и т. п.

Но не будем вдаваться в подробности заболеваний ногтей. Необходимо помнить: появилась проблема — обратись к дерматологу!

Расслоение ногтей
Расслоение ногтей

Для укрепления ногтей многое можно делать в домашних условиях

  1. К примеру, ванночки с морской солью с добавлением эфирных масел по 15 минут.
  2. Смазывать ногтевую пластину лимоном.
  3. Применять препараты, содержащие кальций для укрепления ногтей, особенно в весенний период. Кожа рук часто бывает раздраженной, с трещинами. Очень эффективно сделать маску из кофейной гущи на пять минут, затем смазать кожу кремом для рук.
  4. На ночь можно смазать руки мазью календулы, надеть полотняные перчатки, утром смыть остатки мази — руки преобразятся. Главное, регулярность процедур.

Методики которые приобрели популярность

В силу многих проблем иметь длинные ногти, да и ещё красивой формы дано от природы далеко не всем. Первые накладные ногти были созданы в США и главным образом для голливудских звёзд, у которых также были проблемы с ногтями. С тех пор прошло немало лет. Были созданы различные системы наращивания ногтей:

  • акриловые,
  • гелевые,
  • на органической пудре,
  • по файбергласу или шёлку и др.

Nails at last

Органическая пудра 100%, без запаха и химикатов. Экологически чистый продукт. Специальный комплекс витаминов и минералов защищает ногти от вредного воздействия. Эта система служит не только для наращивания ногтей, но и для лечения, укрепления ногтевой пластины. Пудра настолько натуральна, что даже съедобна! Она состоит из соединения протеина, кератина и пульверизованной пыли из костей морских рыб.

Файберглас

Прочный, устойчивый к нагрузкам, гибкий и упругий пластик — файберглас. С его помощью можно не только ликвидировать повреждение, но и укрепить не слишком прочные ногти. Деликатность материала делает незаметными переходы от подлинного ногтя к файбергласовому одеялу. Вместо него часто используют шёлк. Техника наращивания абсолютно идентична. Выбирайте на вкус любую из этих методик! Главное, чтобы вами занимался настоящий профессионал.

В заключение хочется сказать о дизайне ногтей, или nail art, который начал своё победное шествие также из США. Скучно стало видеть на ногтях обыкновенный лак. Художественная роспись ногтей, использование наклеек, камушков, позолоты, проволочной скульптуры и др. даёт возможность мастеру проявить свою художественную одарённость, а ваши ногти превращаются в произведение искусства, украшая не только руки, но и весь ваш облик. Экспериментируйте, фантазируйте, не забывайте, что красота рук — это и здоровье ногтей.

Наталия Каплун

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева
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