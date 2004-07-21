Искусство маникюра для здоровых ногтей

Иметь красивые, ухоженные руки было престижно во все века. И даже такая будничная процедура, как маникюр, имеет свою историю.

Длинные ногти раньше ассоциировались с вампирами и ведьмами

Маникюрное дело было известно ещё в Древнем Египте. Ногти там красили мужчины, чей статус был достаточно высоким. С внешним видом рук и ногтей древние связывали различные приметы. К примеру, в Китае говорили, что светлые мысли приходят к людям только с длинными ногтями. А в Древней Греции не закрашивали ногтевые лунки, олицетворявшие Луну.

В мрачные Средние века ни в коем случае нельзя было иметь длинные ногти — это ассоциировалось с вампирами и ведьмами. В конце XIX века было модно иметь узкую кисть. Кончики пальцев сужались, ногтям придавалась овальная форма, руки при этом сияли белизной. Блеска ногтей тогда добивались с помощью полировочного порошка и обтянутой тонкой кожей шлифовальной пилки.

Развитие искусства маникюра началось в США

Наиболее широкое распространение маникюр имел во Франции. Однако стремительное развитие искусства маникюра началось в США. Сначала он сводился к обработке ногтей пилкой и их полировке специальным замшевым бафом, производство которого приобрело массовый характер, несмотря на высокую цену. Лаков ещё не было и ногти можно было украсить только полировкой. В 1932 году был создан первый лак для ногтей. Он был красного цвета, имел в своём составе тяжелые пигменты, быстро расслаивался, но имел необычайный успех в самых престижных салонах.

Состояние ногтей говорит о здоровье организма

Если же говорить о здоровье ногтей, можно сказать, что они — зеркало внутреннего состояния организма. Нездоровое изменение их цвета, формы и структуры нужно воспринимать как сигнал тревоги. Причиной может быть недостаток витаминов и микроэлементов в организме — следствие стрессов и модных диет. Ногти, как и волосы, состоят из белка кератина, содержащего большое количество серы. Она придаёт ногтям особую прочность.

Контакт с химическими препаратами, недоброкачественные дешёвые лаки для ногтей, жидкости для его удаления, чистящие средства, особенно с хлором, разрушают прочность ногтя.

Изменение цвета ногтевой пластины

жёлто-коричневая окраска может свидетельствовать о грибковом заболевании, длительном приёме антибиотиков, считается симптомом псориаза, дерматоза;

может свидетельствовать о грибковом заболевании, длительном приёме антибиотиков, считается симптомом псориаза, дерматоза; побеление ногтя может быть спровоцировано травматичным маникюром или наличием воздушных полостей под ногтем;

ногтя может быть спровоцировано травматичным маникюром или наличием воздушных полостей под ногтем; почернение свидетельствует о подногтевой гематоме.

Изменение состояния ногтевой пластины:

чрезмерная хрупкость — следствие нарушения обмена веществ, контакта со щелочными растворами, считается профзаболеванием парикмахеров;

отслоение ногтевой пластины бывает от употребления лаков, содержащих фенол и формальдегид, или нарушений функций щитовидной железы;

"исчерченность" ногтя — последствие тяжёлых инфекций и интоксикаций или грибковая инфекция;

выпуклые шаровидные ногти — свидетельство сердечной, лёгочной недостаточности;

плоские вогнутые ногти встречаются при белковом голодании, нарушении функции щитовидной железы и т. п.

Но не будем вдаваться в подробности заболеваний ногтей. Необходимо помнить: появилась проблема — обратись к дерматологу!

Расслоение ногтей

Для укрепления ногтей многое можно делать в домашних условиях

К примеру, ванночки с морской солью с добавлением эфирных масел по 15 минут. Смазывать ногтевую пластину лимоном. Применять препараты, содержащие кальций для укрепления ногтей, особенно в весенний период. Кожа рук часто бывает раздраженной, с трещинами. Очень эффективно сделать маску из кофейной гущи на пять минут, затем смазать кожу кремом для рук. На ночь можно смазать руки мазью календулы, надеть полотняные перчатки, утром смыть остатки мази — руки преобразятся. Главное, регулярность процедур.

Методики которые приобрели популярность

В силу многих проблем иметь длинные ногти, да и ещё красивой формы дано от природы далеко не всем. Первые накладные ногти были созданы в США и главным образом для голливудских звёзд, у которых также были проблемы с ногтями. С тех пор прошло немало лет. Были созданы различные системы наращивания ногтей:

акриловые,

гелевые,

на органической пудре,

по файбергласу или шёлку и др.

Nails at last

Органическая пудра 100%, без запаха и химикатов. Экологически чистый продукт. Специальный комплекс витаминов и минералов защищает ногти от вредного воздействия. Эта система служит не только для наращивания ногтей, но и для лечения, укрепления ногтевой пластины. Пудра настолько натуральна, что даже съедобна! Она состоит из соединения протеина, кератина и пульверизованной пыли из костей морских рыб.

Файберглас

Прочный, устойчивый к нагрузкам, гибкий и упругий пластик — файберглас. С его помощью можно не только ликвидировать повреждение, но и укрепить не слишком прочные ногти. Деликатность материала делает незаметными переходы от подлинного ногтя к файбергласовому одеялу. Вместо него часто используют шёлк. Техника наращивания абсолютно идентична. Выбирайте на вкус любую из этих методик! Главное, чтобы вами занимался настоящий профессионал.

В заключение хочется сказать о дизайне ногтей, или nail art, который начал своё победное шествие также из США. Скучно стало видеть на ногтях обыкновенный лак. Художественная роспись ногтей, использование наклеек, камушков, позолоты, проволочной скульптуры и др. даёт возможность мастеру проявить свою художественную одарённость, а ваши ногти превращаются в произведение искусства, украшая не только руки, но и весь ваш облик. Экспериментируйте, фантазируйте, не забывайте, что красота рук — это и здоровье ногтей.

Наталия Каплун

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.