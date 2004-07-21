Иметь красивые, ухоженные руки было престижно во все века. И даже такая будничная процедура, как маникюр, имеет свою историю.
Маникюрное дело было известно ещё в Древнем Египте. Ногти там красили мужчины, чей статус был достаточно высоким. С внешним видом рук и ногтей древние связывали различные приметы. К примеру, в Китае говорили, что светлые мысли приходят к людям только с длинными ногтями. А в Древней Греции не закрашивали ногтевые лунки, олицетворявшие Луну.
В мрачные Средние века ни в коем случае нельзя было иметь длинные ногти — это ассоциировалось с вампирами и ведьмами. В конце XIX века было модно иметь узкую кисть. Кончики пальцев сужались, ногтям придавалась овальная форма, руки при этом сияли белизной. Блеска ногтей тогда добивались с помощью полировочного порошка и обтянутой тонкой кожей шлифовальной пилки.
Наиболее широкое распространение маникюр имел во Франции. Однако стремительное развитие искусства маникюра началось в США. Сначала он сводился к обработке ногтей пилкой и их полировке специальным замшевым бафом, производство которого приобрело массовый характер, несмотря на высокую цену. Лаков ещё не было и ногти можно было украсить только полировкой. В 1932 году был создан первый лак для ногтей. Он был красного цвета, имел в своём составе тяжелые пигменты, быстро расслаивался, но имел необычайный успех в самых престижных салонах.
Если же говорить о здоровье ногтей, можно сказать, что они — зеркало внутреннего состояния организма. Нездоровое изменение их цвета, формы и структуры нужно воспринимать как сигнал тревоги. Причиной может быть недостаток витаминов и микроэлементов в организме — следствие стрессов и модных диет. Ногти, как и волосы, состоят из белка кератина, содержащего большое количество серы. Она придаёт ногтям особую прочность.
Контакт с химическими препаратами, недоброкачественные дешёвые лаки для ногтей, жидкости для его удаления, чистящие средства, особенно с хлором, разрушают прочность ногтя.
Но не будем вдаваться в подробности заболеваний ногтей. Необходимо помнить: появилась проблема — обратись к дерматологу!
В силу многих проблем иметь длинные ногти, да и ещё красивой формы дано от природы далеко не всем. Первые накладные ногти были созданы в США и главным образом для голливудских звёзд, у которых также были проблемы с ногтями. С тех пор прошло немало лет. Были созданы различные системы наращивания ногтей:
Органическая пудра 100%, без запаха и химикатов. Экологически чистый продукт. Специальный комплекс витаминов и минералов защищает ногти от вредного воздействия. Эта система служит не только для наращивания ногтей, но и для лечения, укрепления ногтевой пластины. Пудра настолько натуральна, что даже съедобна! Она состоит из соединения протеина, кератина и пульверизованной пыли из костей морских рыб.
Прочный, устойчивый к нагрузкам, гибкий и упругий пластик — файберглас. С его помощью можно не только ликвидировать повреждение, но и укрепить не слишком прочные ногти. Деликатность материала делает незаметными переходы от подлинного ногтя к файбергласовому одеялу. Вместо него часто используют шёлк. Техника наращивания абсолютно идентична. Выбирайте на вкус любую из этих методик! Главное, чтобы вами занимался настоящий профессионал.
В заключение хочется сказать о дизайне ногтей, или nail art, который начал своё победное шествие также из США. Скучно стало видеть на ногтях обыкновенный лак. Художественная роспись ногтей, использование наклеек, камушков, позолоты, проволочной скульптуры и др. даёт возможность мастеру проявить свою художественную одарённость, а ваши ногти превращаются в произведение искусства, украшая не только руки, но и весь ваш облик. Экспериментируйте, фантазируйте, не забывайте, что красота рук — это и здоровье ногтей.
Наталия Каплун
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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