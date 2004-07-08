Какая посуда самая безопасная для здоровья?

В погоне за здоровым питанием и натуральными продуктами мы часто забываем о посуде, в которой готовим и храним нашу пищу. А ведь какая-то негодная кастрюлька может стать серьезным источником самых различных заболеваний.

эмалированная посуда

Как правильно ориентироваться в нынешнем "половодье" кухонной утвари, советует кандидат медицинских наук Равиль Хамидуллин.

— Каждый материал, из которого делается посуда, может быть вреден по-своему. Из некачественных эмалей, скажем, могут выделяться тяжелые металлы, из пластмасс — вредные органические вещества; одни не выдерживают высоких температур, другие — контакта с жирными или кислыми продуктами. Острое отравление вы вряд ли получите, но при длительном использовании недоброкачественной посуды болячек не избежать. Ее вредные выделения, трудно выводимые из организма, могут вызвать нарушения нервной системы, обмена веществ и даже онкологические заболевания.

- Какой же посуде отдать предпочтение?

— В последнее время на рынке появилось огромное количество новых видов кухонной утвари, изготовленной из самых разных материалов. Руководствоваться при выборе можно лишь авторитетом производителя. Из традиционной посуды хорошо зарекомендовала себя эмалированная.

Современная эмаль — очень стойкое покрытие. В такой посуде можно готовить и хранить любые продукты питания. Можно без опаски делать в ней засолки, маринады. Однако один из главных недостатков эмали — хрупкость. На эмалированных кастрюлях частенько появляются сколы и трещины. Через поврежденное покрытие влага легко проникает к металлу, начинается коррозия. В этом случае в пищу попадает ржавчина, а вместе с ней и вредные примеси металла. Этих примесей, в которых окажутся и тяжелые металлы, может быть довольно много, ведь гигиенические требования к стали, предназначенной для изготовления эмалированной посуды, не очень высоки.

Кроме того, не исключена возможность попадания в еду отколовшихся кусочков эмали. Проглоченные с пищей острые частички легко могут повредить слизистую оболочку пищеварительного тракта или, еще хуже, засев в нежной стенке желудка или кишечника, вызвать воспаление и даже небольшую язвочку.

- А как вы, специалисты, относитесь к тефлоновой посуде?

— Тефлоновое покрытие — самое стойкое из всех применяемых, оно выдерживает даже царскую водку — смесь концентрированных кислот, в которой растворяется и золото, и платина. Но, как известно, требует к себе еще более бережного отношения. Если пустую тефлоновую сковороду нагреть до 300 градусов (обычная жарка проходит при 200 — 220 градусах), пластмассовое покрытие начнет разлагаться, выделяя довольно вредные испарения.

Прежде чем начать пользоваться новой тефлоновой сковородкой, неплохо бы 2-3 раза прокипятить в ней чистую воду. Собственно, это полагается делать с любой новой посудой. При мытье тефлона нельзя применять никаких абразивных чистящих порошков и жестких мочалок. Если целостность покрытия все же нарушилась, сковородкой лучше вообще не пользоваться. Разрушающийся тефлон может, пусть и в небольших количествах, выделять в готовящуюся еду токсичную плавиковую кислоту и другие вредные вещества.

- В последнее время все ополчились против алюминиевой посуды…

— Посуду из алюминия нам и раньше приходилось браковать чаще любой другой. Нарекания обычно вызывало повышенное содержание в материале свинца, мышьяка и других ядовитых металлов, которые легко при готовке попадали в пищу. Особенно когда речь шла о кислых или щелочных продуктах, к которым алюминий наименее стоек. Сам алюминий до недавнего времени опасным никто не считал. Однако теперь накопилось уже достаточно научных данных, чтобы поставить это под сомнение.

По результатам опытов были установлены предельно допустимые количества алюминия, попадающего из стенок посуды в пищу. Когда же стали проверять, сколько его растворяется в реальных продуктах, оказалось, что эти нормы превышаются во много раз. Например, в кислых щах металла нашли в 70 раз больше положенного, а в клюквенном морсе и в маринаде — аж в 500! Пока компот настоится, кастрюля станет на полграмма легче. А вспомните "слизанные" наполовину общепитовские ложки и вилки!

- Может, лучше вообще поскорее избавиться от алюминиевой посуды?

— Зачем? Вы ничем не рискуете, если будете использовать ее для приготовления каш, макарон, картофеля, нежирного мяса. Это в кислой и щелочной среде растворимость алюминия возрастает. Поэтому готовить, а тем более хранить в алюминиевых кастрюлях щи, квашеную капусту, маринованные овощи и грибы, соленую рыбу, а также минеральную воду, молочные, молочнокислые блюда и компоты не рекомендую.

Все сказанное в полной мере относится к одноразовым формам для выпечки и к алюминиевой фольге. В отличие от теряющих популярность кастрюль и сковородок из легкого металла, фольга находит все большее применение у хозяек. Однако, как выяснилось, и в нее не каждый бутерброд можно завернуть.

алюминиевая посуда

К мытью посуды из алюминия надо тоже подходить с умом. При контакте с воздухом на алюминии образуется тонкая защитная пленка, которая изолирует металл от внешней среды. Чтобы не нарушать ее, нельзя чистить поверхность посуды металлической щеткой или наждаком. Если вы все же решили отодрать многолетний нагар, то после этого лучше день-два в этой посуде ничего не готовить, пока не восстановится защитная пленка. Нежелательно также пользоваться обычным мылом, которое имеет щелочную реакцию.

- А какую посуду вы считаете самой безопасной?

— Пожалуй, самая экологически чистая посуда — деревянная. Конечно, деревянными ложками есть сейчас никто не станет, а вот засолки и маринады делать в бочонках из дерева — идеально.

Хорошо зарекомендовала себя посуда из нержавеющей стали. В ней можно готовить любые продукты. Кстати, знаменитая цептеровская сталь 18/10 — самая рядовая нержавейка, а ее название говорит лишь о том, что в ней содержится 18 процентов хрома и 10 — никеля. Бьюсь об заклад, что добрая половина нержавеющих ложек и вилок у вас дома сделана именно из этой стали.

- По какому принципу нужно выбирать кухонную посуду?

— Рекомендация одна, но самая важная — покупать посуду можно только в вызывающих доверие магазинах, и только при наличии сертификата качества.

Вредными могут оказаться даже, казалось бы, безупречные в этом отношении фарфор и фаянс, если халтурщики "по-старинке" покрыли изделия давно запрещенной глазурью с содержанием свинца. В магазине сейчас такую посуду, может, и не встретишь, а вот за то, что продают на рынках или вдоль дорог, ручаться трудно. Тем более что сертификаты по новым правилам имеет право выдавать любая СЭС. Где уж тут проконтролируешь! Выход один — осторожность. Ну а что до цвета и фасона, то тут в выборе полная свобода. Только б каша не горела, не бежало молоко!

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