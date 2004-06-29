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Автор Петр Дерябин

Подкожный клещ - невидимый злодей

Здоровье » Здоровье и профилактика

"Уже несколько месяцев у меня зудит лицо и не проходит краснота век. Думала, что это аллергия, но никакие лекарства не помогли. Врач предположил, что во всем виноват подкожный клещ и поставил диагноз "демодекоз". Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь и можно ли от нее вылечиться?" Мария Касаткина, г. Люберцы, Московская обл.

Подкожный клещ - невидимый злодей

На вопрос нашей читательницы отвечает ассистент кафедры дерматовенерологии Воронежской государственной медицинской академии Геннадий Шаталов.

Основные места обитания клеща демодекса — волосяные фолликулы и сальные железы. Нередко клещи обнаруживаются в области бровей и ресниц. Они чаще всего не вызывают никаких болезненных изменений и могут быть обнаружены на совершенно здоровой коже.

Где можно "подцепить" клеща

Заразиться клещом можно:

  • от больного при соприкосновении,
  • через постельные принадлежности,
  • полотенца,
  • одежду
  • и другие предметы общего пользования.

Возможны случаи заражения в парикмахерских, массажных кабинетах. Иногда клещом заражаются от домашних животных.

Неприятности демодекс начинает приносить только тогда, когда у человека к этому есть предрасположенность. К факторам риска относятся:

  • нарушение функции сальных желез,
  • изменение состава кожного сала,
  • сосудистые изменения.

Кого клещ "любит" больше остальных

К демодекозу склонны люди, страдающие некоторыми кожными заболеваниями, такими как розацеа и себорея. Рискуют стать жертвами демодекса пациенты, которые длительно применяют гормональные кортикостероидные мази.

При этом чаще всего страдают:

  • кожа век,
  • лба,
  • подбородка,
  • носогубные складки
  • и область надбровных дуг.

Демодекоз чаще бывает у женщин. Заболевание обычно обостряется весной и осенью. Продукты жизнедеятельности клеща могут способствовать развитию аллергии. Точный диагноз устанавливают в специализированной лаборатории.

Лечение демодекоза

Это задача непростая и требует времени и упорства. Сложность заключается в том, что это заболевание часто развивается на фоне ослабления иммунитета и может сочетаться с другими кожными проблемами. Поэтому борьба с ним обычно направлена как на подавление клеща, так и на лечение фоновых заболеваний и повышение защитных сил организма.

демодекс
Клещ демодекс

При лечении демодекоза желательно исключить из рациона пищу, богатую

  • углеводами,
  • жирами,
  • солью,
  • пряностями.

Рекомендуется употреблять большое количество фруктов, овощей, являющихся источниками витаминов, микроэлементов, клетчатки. Полезны кисломолочные продукты. Очень ценны проросшая пшеница и другие проросшие семена злаков. Они улучшают обмен веществ, снижают восприимчивость к простудным заболеваниям, нормализуют состояние кожи и волос. При наличии симптомов демодекоза нужно избегать солнечного облучения, не находиться подолгу на ветру, под дождем и снегом.

Одновременно с лечением желательно продезинфицировать белье. Пользоваться индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, хорошо их сушить или чаще менять. В период разгара болезни при уходе за лицом стоит применять одноразовые салфетки. Во время лечения не рекомендуется использовать:

  • гормональные мази,
  • косметические кремы,
  • крем-пудру.

Противопоказаны любые маски для лица, особенно содержащие мед. Неблагоприятно сказываются на течении заболевания баня и другие тепловые процедуры, которые способствуют расширению сосудов.

Справиться с проблемой помогают специальные фармакологические препараты. Лекарства необходимо употреблять в четкой последовательности. Желательно их чередовать, чтобы не возникло привыкания к ним клеща.

Внутрь обычно назначают длительным курсом метронидазол (трихопол) или более современный препарат орнидазол. Эти средства имеют немало противопоказаний, поэтому их ни в коем случае нельзя принимать без консультации врача. В комплексном лечении могут применяться также антигистаминные средства, например кларитин, телфаст, пищеварительные ферменты — мезим, фестал, креон и другие препараты, которые назначает лечащий врач.

лекарственные травы
лекарственные травы

Местное лечение включает в себя применение мазей, обладающих противоклещевым действием. Оно должно проводиться под строгим контролем врача-дерматолога, так как нередко наблюдаются осложнения — дерматиты. Применяют эмульсию бензилбензоата, метронидазоловую мазь, препараты, содержащие серу. Эффективным средством является спрегаль, который хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных действий.

В качестве дополнения к основному лечению можно несколько раз в день умываться отварами и настоями лекарственных растений: череды, зверобоя, тысячелистника, подорожника, календулы.

Евгения ТОЛУБЕЕВА

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Демодекоз век. Почему это касается каждого?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
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