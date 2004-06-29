Подкожный клещ - невидимый злодей

"Уже несколько месяцев у меня зудит лицо и не проходит краснота век. Думала, что это аллергия, но никакие лекарства не помогли. Врач предположил, что во всем виноват подкожный клещ и поставил диагноз "демодекоз". Расскажите, пожалуйста, что это за болезнь и можно ли от нее вылечиться?" Мария Касаткина, г. Люберцы, Московская обл.

На вопрос нашей читательницы отвечает ассистент кафедры дерматовенерологии Воронежской государственной медицинской академии Геннадий Шаталов.

Основные места обитания клеща демодекса — волосяные фолликулы и сальные железы. Нередко клещи обнаруживаются в области бровей и ресниц. Они чаще всего не вызывают никаких болезненных изменений и могут быть обнаружены на совершенно здоровой коже.

Где можно "подцепить" клеща

Заразиться клещом можно:

от больного при соприкосновении,

через постельные принадлежности,

полотенца,

одежду

и другие предметы общего пользования.

Возможны случаи заражения в парикмахерских, массажных кабинетах. Иногда клещом заражаются от домашних животных.

Неприятности демодекс начинает приносить только тогда, когда у человека к этому есть предрасположенность. К факторам риска относятся:

нарушение функции сальных желез,

изменение состава кожного сала,

сосудистые изменения.

Кого клещ "любит" больше остальных

К демодекозу склонны люди, страдающие некоторыми кожными заболеваниями, такими как розацеа и себорея. Рискуют стать жертвами демодекса пациенты, которые длительно применяют гормональные кортикостероидные мази.

При этом чаще всего страдают:

кожа век,

лба,

подбородка,

носогубные складки

и область надбровных дуг.

Демодекоз чаще бывает у женщин. Заболевание обычно обостряется весной и осенью. Продукты жизнедеятельности клеща могут способствовать развитию аллергии. Точный диагноз устанавливают в специализированной лаборатории.

Лечение демодекоза

Это задача непростая и требует времени и упорства. Сложность заключается в том, что это заболевание часто развивается на фоне ослабления иммунитета и может сочетаться с другими кожными проблемами. Поэтому борьба с ним обычно направлена как на подавление клеща, так и на лечение фоновых заболеваний и повышение защитных сил организма.

Клещ демодекс

При лечении демодекоза желательно исключить из рациона пищу, богатую

углеводами,

жирами,

солью,

пряностями.

Рекомендуется употреблять большое количество фруктов, овощей, являющихся источниками витаминов, микроэлементов, клетчатки. Полезны кисломолочные продукты. Очень ценны проросшая пшеница и другие проросшие семена злаков. Они улучшают обмен веществ, снижают восприимчивость к простудным заболеваниям, нормализуют состояние кожи и волос. При наличии симптомов демодекоза нужно избегать солнечного облучения, не находиться подолгу на ветру, под дождем и снегом.

Одновременно с лечением желательно продезинфицировать белье. Пользоваться индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, хорошо их сушить или чаще менять. В период разгара болезни при уходе за лицом стоит применять одноразовые салфетки. Во время лечения не рекомендуется использовать:

гормональные мази,

косметические кремы,

крем-пудру.

Противопоказаны любые маски для лица, особенно содержащие мед. Неблагоприятно сказываются на течении заболевания баня и другие тепловые процедуры, которые способствуют расширению сосудов.

Справиться с проблемой помогают специальные фармакологические препараты. Лекарства необходимо употреблять в четкой последовательности. Желательно их чередовать, чтобы не возникло привыкания к ним клеща. Внутрь обычно назначают длительным курсом метронидазол (трихопол) или более современный препарат орнидазол. Эти средства имеют немало противопоказаний, поэтому их ни в коем случае нельзя принимать без консультации врача. В комплексном лечении могут применяться также антигистаминные средства, например кларитин, телфаст, пищеварительные ферменты — мезим, фестал, креон и другие препараты, которые назначает лечащий врач.

лекарственные травы

Местное лечение включает в себя применение мазей, обладающих противоклещевым действием. Оно должно проводиться под строгим контролем врача-дерматолога, так как нередко наблюдаются осложнения — дерматиты. Применяют эмульсию бензилбензоата, метронидазоловую мазь, препараты, содержащие серу. Эффективным средством является спрегаль, который хорошо переносится и не вызывает серьезных побочных действий.

В качестве дополнения к основному лечению можно несколько раз в день умываться отварами и настоями лекарственных растений: череды, зверобоя, тысячелистника, подорожника, календулы.

Евгения ТОЛУБЕЕВА

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