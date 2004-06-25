Баня – мать вторая: кости распарит, всё дело поправит

К счастью настали времена, когда в каждой квартире есть ванная комната. И, увы, мы потихоньку начали забывать, какое наслаждение, какую пользу нам приносит баня.



Бани в Древней Руси. Как это было?

А ведь целительные свойства бани были известны с древнейших времён. О них писали в своих бессмертных трудах

древнегреческий историк Геродот,

врач Гиппократ,

мудрец Сократ,

философ Платон,

целитель Авиценна и многие другие.

Культ здоровья существовал ещё в древних цивилизациях. Например, в Древнем Египте был найден папирус «Начальная книга превращения старых в молодых», где давались рекомендации по косметологии, массажу и баням. Кстати, ещё в те времена именно банями, массажем и диетами лечили от ожирения. Бани в Древнем Египте были доступны каждому и были весьма популярны.

А в Древней Греции посещение бань было возведено в закон. Назначались смотрители, которые следили за тем, чтобы греки регулярно мылись. Древнегреческие бани представляли собою круглое помещение с открытым каменным очагом в центре. При бане обязательно находился бассейн с холодной водой.

Кстати, на территории нашего государства сохранились развалины древних лечебных бань, которые строились древнегреческими архитекторами. Сколько любопытных сведений дошло до наших дней о древнеримских банях!

«Как потеете?» – спрашивали друг друга древнеримские граждане.

Этот вопрос означал интерес к здоровью и настроению собеседника, потому что степень здоровья, возведённого римлянами в культ, определялось качеством потоотделения.

Поход в баню был в Древнем Риме настоящим праздником. Сначала делали физические упражнения, затем шли в парную, где парились и сухим, и влажным паром, а потом окунались в холодный бассейн.

Настоящее таинство начиналось потом, так как в баню с собой приносили всевозможные снадобья, мази, которыми и умащивали друг друга, предварительно очищая кожу скребками из дерева и слоновой кости.

Упоминания о банях сохранились у древних инков и ацтеков, поскольку у этих народов имелись понятия о гигиене. И это в то время, когда в средневековой Европе практиковались гонения на бани. Господа ходили в дорогих тканях, носили шикарные украшения, но совсем не мылись. Дабы заглушать зловоние, распространяемое тело и и одеждами, пользовались очень крепкими духами.

История Средних веков сохранила сведения о страшных эпидемиях чумы, холеры, сифилиса, когда вымирали целые города. Грязь немало поспособствовала распространению этих страшных болезней по Европе. На территории нашей страны бани всегда были в почёте. Древние скифы устраивали бани в стогах сена, таким образом совмещая парение с аромотерапией.

В «Повести временных лет» мы находим подробное описание бани тех времён. Апостол Андрей, увидев древнерусскую баню в Новгороде, был поражен самим процессом парения, обливания квасом и бития веником друг друга.

„Диво видел я в Славянской земле на пути своем сюда. Видел бани деревянные, и натопят их сильно, и разденутся и будут наги, и обольются квасом кожевенным, и поднимут на себя прутья молодые и бьют себя сами, и до того себя добьют, что едва вылезут, чуть живые, и обольются водою студеною, и только так оживут. И творят это постоянно, никем же не мучимые, но сами себя мучат, и то творят омовенье себе, а не мученье».

Бани в Древней Руси

В Древней Руси с баней была связана вся жизнь человека, так как считалось, что именно в бане можно очистить не только тело, но и душу. Считалось, что если больному не помогла баня, то никто и ничто ему уже не поможет. В бане стригли волосы и ногти, которые затем сжигали, чтобы никто не воспользовался ими для колдовства. Кстати, именно в банях древнерусские девушки занимались гаданием и привораживанием любимых. В наше время возможностей познакомиться с баней у нас намного больше, чем когда бы то ни было. Причём, баню можно выбрать, сообразуясь с собственным вкусом и состоянием здоровья.

Римская и турецкая бани (хамам)

Римская или турецкая баня – сухая, с разной температурой в разных парильных помещениях – хороша для «тренировки» сосудов. В Ирландии бани тоже напоминают римские термы. Парная состоит из нескольких помещений с разной температурой воздуха. Поэтому при переходе из одного помещения в другое происходит активное потоотделение.

Существуют весьма необычные, но очень полезные бани. Например, можно отлично попариться в мешке с берёзовыми листьями или цветочным сеном. Вы и хорошо прогреетесь, и сеанс ароматерапии будет обеспечен.

Очень интересна японская или водяная баня, для которой используются печь и скамья, на которой помещается бочка с водой, где и должен, по идее, находиться человек. Вода нагревается до 50–60 градусов. Надо отметить, что японская баня переносится организмом довольно трудно.

Песочная баня

Существует ещё песочная баня. Разогретый на солнце песок хорошо вбирает в себя пот зарытого в песочную массу человека. Такие бани лечат артриты, ревматизм, нефриты и некоторые гинекологические заболевания. После песочной бани очень полезно искупаться в море. Целитель Авиценна рекомендовал песочные бани с арбузом. Арбуз – фрукт, содержащий огромное количество воды. Съев его, больной потеет, его пот о впитывает в себя песок. Таким образом лечили заболевания почек.

Русская баня и финская сауна

И, наконец, мы добрались до самых популярных бань: русской и финской. Разница между ними в том, что в русской бане пар влажный, а финская баня – суховоздушная и переносится легче. Например, в сухой парной температура 95–100 градусов с влажностью до 70%, а во влажной парной при температуре 85–95 градусов влажность составляет приблизительно 100%.

Между финской и русской баней много общего. И хорошая русская баня должна быть и с сухим паром также. Очень важно, чтобы пар медленно прогревал тело, а не заставлял задыхаться и не вызывал желание быстрее покинуть парную. В современной сауне температуру воздуха можно довести до 140 градусов (при влажности 5–15% ).

Сухой пар легко переносится человеком и облегчает теплоотдачу. В современной Финляндии саун не менее миллиона. Самая старая сауна сохранилась до сих пор с 1764 года.

Но самое примечательное то, что и в нашей стране сауна – самый популярный вид бань. Поэтому нужно, пожалуй, рассказать о некоторых правилах, которые могут помочь любителям сауны.

Как париться и вести себя в бане

Придя в сауну, не торопитесь в парную.

Сначала помойтесь под теплым душем.

Ни в коем случае не мочите голову, чтобы не перегреть голову, когда окажетесь в парной.

После душа необходимо насухо обтереться, чтобы влага не мешала потеть.

Обязательно оденьте на голову полотенце или специальную шапочку – это предотвратит тепловой удар.

Зайдя в парную, не ложитесь на самую «жаркую» верхнюю полку, поскольку к температуре надо привыкать постепенно. Лучше полежать внизу, расслабив мышцы.

Лечь необходимо так, чтобы ноги находились чуть выше головы.

Для первого раза достаточно попариться 5–7 минут.

Каждый последующий заход делайте продолжительнее на 1–2 минуты.

Обычно вся банная процедура занимает 2–3 часа, хотя пребывание в парной не должно превышать 35–40 минут.

Кроме того, у некоторых людей посещение бани связано с пиршеством и потреблением алкогольных напитков . А ведь баня – оздоровительное мероприятие. Сюда нельзя приходить на «голодный желудок», но с переполненным желудком тоже нельзя париться.

Иногда оказывается мало обычной паровой бани, хочется «вкусного» пара. Тогда на камни можно плеснуть ароматические настои трав, кваса или пива, хвойный настой. Все эти ароматы повышают настроение и положительно влияют на нервную систему парящихся. Лечебные качества бани состоят ещё и в том, что усиливается кровообращение в коже и мышцах, но снижается кровопоток в мозг. Из-за этого ослабевает психическое напряжение, и организм успокаивается. Но если посещать баню чаще, чем 1–2 раза в неделю, эффект от процедуры значительно снижается.

И ещё совет: перед выходом на улицу надо обязательно отдохнуть в помещении около 15 минут.

Наталия Каплун