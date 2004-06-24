На вопросы наших читателей о том, как сохранить здоровье волос, отвечает мастер-модельер московского эстетического салона красоты "Этуаль" Наталия Ярославцева.
"Что такое горячая укладка волос и относится ли к ней обычный домашний фен?" Анна Самойлина, г. Саратов
— Все способы обработки волос теплом выше температуры воздуха — феном, щипцами, плойкой и пр. — относятся к горячей укладке. Что касается её вредного воздействия на волосы, то эта проблема долгое время казалась неразрешимой.
Электрический сушуар — это своеобразный фен в виде теплой шапочки-шлема, под который подставляется голова. До последнего времени он использовался только в парикмахерских, а сейчас появилась новинка — сушуары для домашнего применения. Фен и сушуар — наиболее безопасные виды горячей укладки, так как не соприкасаются с волосами, воздействуя на расстоянии 10-20 см.
При помощи парикмахерского утюга мастера в салонах распрямляют вьющиеся волосы. Прядь волос зажимают между двумя подогретыми пластинами и вытягивают, выпрямляя волосы. Жесткие, вьющиеся, непослушные волосы можно уложить только утюгом.
"По собственному опыту знаю, как вредно завивать волосы щипцами — периодически приходится состригать пережженные кончики. Отказаться от щипцов не могу — только с их помощью удается навести порядок на голове. Можно ли защитить волосы?" Мария Ч., г. Москва
— Горячая укладка, конечно, великое изобретение. С ее помощью можно придать форму и объем любым, даже самым слабым, тонким и редким волосам. Что касается вредного воздействия горячей укладки на волосы, то эта проблема долгое время казалась неразрешимой. Единственный способ, который рекомендовался в помощь иссушенным феном или щипцами волосам, — усиленное питание, то есть применение масок. Этот совет остается актуальным и сегодня.
Спасает ситуацию появление новинок — термозащитных средств. Это:
Они предназначены для защиты волос от повреждения горячей укладкой и нормализуют деятельность сальных желез. Ингредиенты этих препаратов активизируются при нагревании и нейтрализуют вредное воздействие тепла на волосы.
Термозащитные средства делятся на две группы:
Все они защищают волосы, от корней до кончиков, и придают прическе объем. Обычно в такие средства добавлены экстракт зеленого чая, витамины Е, В5 и натуральные протеины, которые предотвращают иссушение волос.
Сказать, что термосредства какой-то линии лучше остальных, нельзя. Выбирать стоит препараты той фирмы, к которой вы привыкли и которой доверяете. Мне нравится нежная линия SP "Wella". Хорошо зарекомендовали себя теплоактивные шампуни и бальзамы линии "Прелесть" от "Арнест". Концерн "Юнилевер" выпустил новую серию теплоактивных шампуней и бальзамов-ополаскивателей "Sunsilk thermasilk". А "Kerastas" предлагает теплоактивные защитные масла и интенсивные маски. Все эти серии разработаны для тех, кто активно использует фен, электрощипцы и термобигуди.
Сухим волосам помогает также лечение сывороткой для укрепления корней, которая способна восстановить внутреннюю структуру волоса.
"Можно ли использовать профессиональные линии средств для волос в домашних условиях?" Этери Гобелия, г. Тбилиси
— Если вы сушите волосы при помощи термоприборов, это необходимо. Подобрать подходящую именно вам профессиональную линию может только мастер. Ведь использовать профессиональные средства следует комплексно. Например, тонкие светлые окрашенные волосы я бы рекомендовала мыть термошампунем, затем для придания объема стоит использовать восстанавливающий крем SP "Wella — 30 секунд". При горячей укладке такие волосы нуждаются в муссе-объеме и небольшом количестве жидкого кератина.
Вьющаяся, густая, неокрашенная шевелюра при жирной коже головы требует иного ухода — специального увлажняющего шампуня и ополаскивателя. При домашней укладке вьющихся волос наиболее эффективны эмульсии. Если волосы выпрямляются утюгом, необходимы термобальзамы. Когда волосы вытягиваются щеткой под струей фена, лучше использовать теплоактивное молочко для укладки.
Индивидуальные комплексы для ваших волос с учетом всех нюансов может разработать только специалист. Ведь в профессиональных линиях шампуни "работают" в сочетании с определенными бальзамами, ополаскивателями и муссами. Все средства по уходу за волосами должны быть одной марки — тогда они эффективнее дополняют друг друга.
"Привыкла мыть волосы горячей водой и ополаскивать их подогретым настоем трав. Недавно услышала, что горячая вода вредит волосам. Правда ли это?" Тамара Григорьева, г. Москва
— Слишком горячая вода при мытье и слишком горячий воздух при сушке делают волосы ломкими и сухими. К тому же тепло усиливает выделения жировых желез. Горячей водой можно мыть волосы только при условии, что вы используете теплоактивные шампуни и ополаскиватели — они защищают волосы от перегрева.
Вообще все рекомендации по уходу за волосами можно "заключить" в 10 правил:
"Существует ли диета для поврежденных волос?" Кристина Феодония, г. Севастополь
— Современные исследования доказали, что питают волосы не только средства ухода. Большое значение имеет рацион. Недаром волосы чаще всего выпадают у женщин, увлекающихся модными диетами. Волосы остро реагируют на белковое голодание, поэтому обладателям сухих волос необходимы молочные продукты, сыр и мясо. В меню нужно вводить блюда с пищевым желатином — студни, заливные, муссы, желе, кисели.
Французы призывают укреплять волосы, употребляя желтые фрукты, в которых содержится витамин А:
Для волос полезна вся зелень и морковь. Дефицит фосфора в волосах могут частично компенсировать рыба и морепродукты. Волосы "любят" растительные масла, особенно соевое и кукурузное. А на Востоке для укрепления волос пьют ржаное пиво. Из него же делают маски для волос.
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