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Автор Петр Дерябин

Горячая укладка и десять правил ухода за волосами

Здоровье » Красота » Техника красоты

На вопросы наших читателей о том, как сохранить здоровье волос, отвечает мастер-модельер московского эстетического салона красоты "Этуаль" Наталия Ярославцева.

Горячая укладка и десять правил ухода за волосами

"Что такое горячая укладка волос и относится ли к ней обычный домашний фен?" Анна Самойлина, г. Саратов

— Все способы обработки волос теплом выше температуры воздуха — феном, щипцами, плойкой и пр.  — относятся к горячей укладке. Что касается её вредного воздействия на волосы, то эта проблема долгое время казалась неразрешимой. 

Электрический сушуар — это своеобразный фен в виде теплой шапочки-шлема, под который подставляется голова. До последнего времени он использовался только в парикмахерских, а сейчас появилась новинка — сушуары для домашнего применения. Фен и сушуар — наиболее безопасные виды горячей укладки, так как не соприкасаются с волосами, воздействуя на расстоянии 10-20 см.

При помощи парикмахерского утюга мастера в салонах распрямляют вьющиеся волосы. Прядь волос зажимают между двумя подогретыми пластинами и вытягивают, выпрямляя волосы. Жесткие, вьющиеся, непослушные волосы можно уложить только утюгом.

"По собственному опыту знаю, как вредно завивать волосы щипцами — периодически приходится состригать пережженные кончики. Отказаться от щипцов не могу — только с их помощью удается навести порядок на голове. Можно ли защитить волосы?" Мария Ч., г. Москва

— Горячая укладка, конечно, великое изобретение. С ее помощью можно придать форму и объем любым, даже самым слабым, тонким и редким волосам. Что касается вредного воздействия горячей укладки на волосы, то эта проблема долгое время казалась неразрешимой. Единственный способ, который рекомендовался в помощь иссушенным феном или щипцами волосам, — усиленное питание, то есть применение масок. Этот совет остается актуальным и сегодня.

Термозащитные средства

Спасает ситуацию появление новинок — термозащитных средств. Это:

  • шампуни,
  • бальзамы,
  • увлажняющие спреи,
  • питательные муссы.

Они предназначены для защиты волос от повреждения горячей укладкой и нормализуют деятельность сальных желез. Ингредиенты этих препаратов активизируются при нагревании и нейтрализуют вредное воздействие тепла на волосы.

Термозащитные средства делятся на две группы:

  • те, что смываются водой: шампуни, кондиционеры, ополаскиватели
  • и термосредства для укладки.

Все они защищают волосы, от корней до кончиков, и придают прическе объем. Обычно в такие средства добавлены экстракт зеленого чая, витамины Е, В5 и натуральные протеины, которые предотвращают иссушение волос.

Сказать, что термосредства какой-то линии лучше остальных, нельзя. Выбирать стоит препараты той фирмы, к которой вы привыкли и которой доверяете. Мне нравится нежная линия SP "Wella". Хорошо зарекомендовали себя теплоактивные шампуни и бальзамы линии "Прелесть" от "Арнест". Концерн "Юнилевер" выпустил новую серию теплоактивных шампуней и бальзамов-ополаскивателей "Sunsilk thermasilk". А "Kerastas" предлагает теплоактивные защитные масла и интенсивные маски. Все эти серии разработаны для тех, кто активно использует фен, электрощипцы и термобигуди.

маски для волос
маски для волос

Сухим волосам помогает также лечение сывороткой для укрепления корней, которая способна восстановить внутреннюю структуру волоса.

"Можно ли использовать профессиональные линии средств для волос в домашних условиях?" Этери Гобелия, г. Тбилиси

— Если вы сушите волосы при помощи термоприборов, это необходимо. Подобрать подходящую именно вам профессиональную линию может только мастер. Ведь использовать профессиональные средства следует комплексно. Например, тонкие светлые окрашенные волосы я бы рекомендовала мыть термошампунем, затем для придания объема стоит использовать восстанавливающий крем SP "Wella — 30 секунд". При горячей укладке такие волосы нуждаются в муссе-объеме и небольшом количестве жидкого кератина.

Вьющаяся, густая, неокрашенная шевелюра при жирной коже головы требует иного ухода — специального увлажняющего шампуня и ополаскивателя. При домашней укладке вьющихся волос наиболее эффективны эмульсии. Если волосы выпрямляются утюгом, необходимы термобальзамы. Когда волосы вытягиваются щеткой под струей фена, лучше использовать теплоактивное молочко для укладки.

Индивидуальные комплексы для ваших волос с учетом всех нюансов может разработать только специалист. Ведь в профессиональных линиях шампуни "работают" в сочетании с определенными бальзамами, ополаскивателями и муссами. Все средства по уходу за волосами должны быть одной марки — тогда они эффективнее дополняют друг друга.

"Привыкла мыть волосы горячей водой и ополаскивать их подогретым настоем трав. Недавно услышала, что горячая вода вредит волосам. Правда ли это?" Тамара Григорьева, г. Москва

— Слишком горячая вода при мытье и слишком горячий воздух при сушке делают волосы ломкими и сухими. К тому же тепло усиливает выделения жировых желез. Горячей водой можно мыть волосы только при условии, что вы используете теплоактивные шампуни и ополаскиватели — они защищают волосы от перегрева.

Волосы
Волосы

Вообще все рекомендации по уходу за волосами можно "заключить" в 10 правил:

  • Мыть волосы следует по мере их загрязнения. Жирные — ежедневно, сухие — гораздо реже. Чаще всего волосы моют 2-3 раза в неделю. Те, кто моет волосы каждый день, должны пользоваться только шампунем для ежедневного применения. Недопустимо наносить шампунь на волосы в концентрированном виде. Его нужно вспенить в пригоршне воды на ладонях или растворить в тазике со смягченной водой. Для этого в 2 литра воды добавляют одну чайную ложку пищевой соды или столько же нашатырного спирта. В этой воде растворить шампунь, соответствующий вашему типу волос. Тонкие и слабые волосы лучше мыть в кипяченой воде.
  • Перед мытьем волосы необходимо тщательно расчесать, а в процессе мытья стараться их меньше спутывать.
  • Один раз в месяц заменяйте шампунь двумя яичными желтками, заваренным черным хлебом или простоквашей. Этими продуктами волосы "намыливаются" так же, как шампунем.
  • Тщательно споласкивайте волосы — избыток шампуня в волосах лишает их блеска. Для снятия остатков шампуня и для защиты применяются бальзамы и ополаскиватели. Последнее ополаскивание волос должно быть прохладным — холодная вода "закрывает" чешуйчатый слой волос. Лучше, если это будет отвар трав: ромашки, зверобоя, коры дуба, шалфея или листьев шиповника.
  • 5. Сушить волосы полезнее при комнатной температуре, не расчесывая их мокрыми, вытирая подогретым на батарее мягким полотенцем. Нельзя повязывать мокрые волосы платком или завязывать полотенцем.
  • 6. Чтобы волосы лучше росли, утром и вечером энергично расчесывайте сухие волосы в разных направлениях. Первое расчесывание — от концов к корням.
  • 7. Слабые и тонкие волосы не следует расчесывать мокрыми.
  • 8. Секущиеся концы надо время от времени стричь и смазывать кончики специальными маслами или эмульсиями, которые так и называются — "Средства для секущихся волос".
  • 9. Длинные волосы быстро портятся от сильного натяжения. Поэтому не рекомендую ежедневно тугие хвосты, крепко заплетенные косы, проборы на одном и том же месте. Реже используйте тугие обручи, резинки и металлические заколки с острыми поверхностями. Они, как впрочем и железные расчески, ломают волосы.
  • 10. Расчески должны быть деревянными, с закругленными и достаточно длинными зубьями, массажные щетки — волосяными или ворсовыми.

"Существует ли диета для поврежденных волос?" Кристина Феодония, г. Севастополь

— Современные исследования доказали, что питают волосы не только средства ухода. Большое значение имеет рацион. Недаром волосы чаще всего выпадают у женщин, увлекающихся модными диетами. Волосы остро реагируют на белковое голодание, поэтому обладателям сухих волос необходимы молочные продукты, сыр и мясо. В меню нужно вводить блюда с пищевым желатином — студни, заливные, муссы, желе, кисели.

Пиво для волос
Пиво для волос

Французы призывают укреплять волосы, употребляя желтые фрукты, в которых содержится витамин А:

  • персики,
  • абрикосы,
  • груши,
  • манго
  • и бананы.

Для волос полезна вся зелень и морковь. Дефицит фосфора в волосах могут частично компенсировать рыба и морепродукты. Волосы "любят" растительные масла, особенно соевое и кукурузное. А на Востоке для укрепления волос пьют ржаное пиво. Из него же делают маски для волос.

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Как правильно сушить волосы феном. Не допускайте эти ошибки
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы горячая укладка уход за волосами
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