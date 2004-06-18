Объемные прически: формула пышности

Объемные прически снова становятся популярными. Так что формулу пышных волос стоит выучить назубок.

Рассказывает парикмахер-модельер московского Медицинского центра красоты и здоровья Виктория СОКОЛОВА.

Формула пышности волос

Актуальные еще недавно "безобъемные" прически — выпрямленные длинные локоны, нарочито не уложенные короткие волосы — признаться, уже наскучили. И мода снова стала благоволить к пышным шевелюрам — как это было, скажем, в 80-е годы. Но раньше объем был, что называется, откровенный: химия "сжигала" волосы, превращая их в пушистое облако, начес увеличивал прическу до немыслимых размеров.

Сегодня же тенденция иная — объем должен быть естественным. Волосы обязаны выглядеть так, будто объемом их наделила природа. То есть волосы, приобретая пышность, должны оставаться здоровыми. Как же этого добиться? Формула такова: мастерство вашего парикмахера + новейшие укладочные препараты + небольшие навыки в укладке + тщательный уход = натуральный объем, — указывает Виктория Соколова.

Мастерская стрижка

Если вы надумали создать объемную прическу, сообщите об этом своему парикмахеру. В арсенале мастера есть немало способов помочь вам осуществить мечту.

Основа пышной прически — это хорошая стрижка. Если парикмахер "запрограммирует" прическу на то, чтобы она держала объем — поддерживать пышность волос самостоятельно будет совсем несложно. Блондирование тоже наделяет шевелюру дополнительным объемом. Сделайте волосы хотя бы на тон-два светлее — и уже почувствуете, что шевелюра стала более пышной, — говорит Виктория Соколова.

Если вас устраивает цвет волос и вы не хотите его менять — "отведайте" очень модного нынче мелирования.

Пышностью одаривает и химическая завивка. И забудьте о том, что химия не в моде — это день вчерашний. Нынешним летом завитые длинные волосы — просто хит сезона.

Раньше сочетание мелирования с химической завивкой каралось блеклыми, безжизненными волосами. А сегодня — благодаря новейшим препаратам для блондирования и химии — вы получите сногсшибательный объем и сохраните при этом здоровье волос.

Гель для стайлинга

Итак, мастер заложил основу для объемной прически. Но это полдела. Теперь вам нужно научиться этот объем поддерживать — при помощи укладочных препаратов и несложной техники укладки.

На коротких и средней длины волосах объемную укладку лучше делать при помощи крема или мусса. Подойдет, к примеру, мусс для придания объема от L'OREAL professional.

Длинные волосы подобные средства будут утяжелять — пряди не станут держать объем. Обладательницам долгих кос стоит выбирать препараты более легкой консистенции — лосьоны, бальзамы. Хорош, скажем, бальзам-восстановитель для придания объема "Sutil" от Muster e Dikson.

При химической завивке — не важно, длинные волосы или короткие, — стоит отдавать предпочтение укладочным пенкам. Причем пенки эти должны быть специально предназначены для химически завитых волос. Лучше иметь под рукой две пенки — подчеркивающую локоны и обычную. В поиске средств советую устремиться к препаратам фирмы WELLA, — считает Виктория Соколова.

Если вы решите выбирать среди других препаратов, то обращайте внимание на их состав. Отлично — если вы отыщите там силикон. Это значит, что укладочное средство запаивает секущиеся кончики и снимает с волос статику. "Летнее" средство для стайлинга должно иметь УФ-фильтр — чтобы защищать волосы от солнца.

Есть и универсальные укладочные средства, которые подходят для волос любой длины. Например, жидкость для укладки "24 часа объема" от WELLA, а также препарат для создания объема у корней от L'OREAL professional.

Техника укладки

С короткими и среднейдлины волосами стоит поступать так. На вымытые и слегка подсушенные полотенцем волосы нанесите укладочный крем. Не переборщите — а то утяжелите волосы, и созданный объем продержится недолго. Количество крема должно быть примерно с грецкий орех. Состав равномерно распределите по волосам при помощи расчески.

Теперь приступайте к укладке феном и круглой щеткой. Причем хорошим объемом сможет наделить ваши волосы только щетка большого диаметра. Оптимальный размер — чтобы ваша самая длинная прядка могла обернуться вокруг щетки не больше одного раза.

Закончив укладку, выделите отдельные прядки воском или тем же кремом.

Чтобы добиться объемной укладки, волосы нужно высушивать досконально. Если в шевелюре сохранилась влага — созданный объем продержится недолго.

Длинные волосы приобретут превосходный объем, если сушить их опустив голову вниз. Предварительно "окутав" влажные пряди по всей их длине гелем или бальзамом для укладки.

Сушите волосы, направляя фен на их корни. Концы оставьте слегка влажными. Затем откиньте волосы назад и уложите концы при помощи круглой щетки внушительного размера.

Если вы хотите оставить концы волос прямыми, то перед высушиванием волос нанесите препарат на прикорневую зону. Гелем или бальзамом не пользуйтесь.

Теперь о волосах с химической завивкой. На влажные пряди наносите пенку для завитых волос — и высушиваете их феном с диффузором. Эта пенка не даст прядкам "растянуться", сохранит красивые завитки. Затем умащиваете волосы уже другой пенкой — предназначенной для подчеркивания завитков. После этого средства фен использовать не надо. Пенка высыхает на волосах моментально — и делает каждый локон четко оформленным.

Универсальные приемы объёмной укладки

Есть и универсальные приемы объемной укладки.

Один из таких приемов — начес. Уже высушенные и уложенные волосы при помощи расчески прядка за прядкой начесываются только у корней. Затем щеткой с натуральной щетиной приглаживаете волосы и слегка расчесываете верхние прядки. Обратите внимание — нужна щетка именно с натуральной щетиной. Такая щетка не счешет начес, а тактично разгладит волосы, — рассказывает Виктория Соколова.

Если начес сделан правильно, то объем у корней продержится до трех дней.

Отличный объем можно получить и с помощью бигуди. Прежде чем начать накручиваться, волосы нужно подсушить — чтобы они были чуть влажными. Затем берете прядь, расчесываете ее и равномерно наносите подходящий для ваших волос укладочный препарат. Теперь накручиваете волосы на бигуди. И так прядку за прядкой.

Когда в плену бигуди окажутся все волосы — "окутайте" на 5 минут голову теплым воздухом из фена с диффузором. А потом оставьте бигуди на 20 минут. Сняв бигуди, не расчесывайте волосы, а разберите прядки пальцами. Объем получится просто шикарный.

"Объемный" шампунь

Еще большего эффекта удастся добиться, если и уход за волосами направить на создание объема.

Обзаведитесь шампунем для придания объема. Сегодня многие производители предлагают такие средства — фирма LASARTIQUE, например.

Есть в продаже и бальзамы-кондиционеры для объема — скажем, кондиционер для утолщения волос "Густые волосы" от FREEMAN.

Можно для ополаскивания применять отвары лечебных трав — крапивы, зверобоя, коры дуба. Они дарят волосам блеск, шелковистость, укрепляют корни.

Сухие, поврежденные, быстро засаливающиеся волосы не будут объемными, как бы вы ни старались при их укладке. Поэтому препараты для профилактики и лечения их всегда должны быть под рукой. Это различные маски, флюиды для запаивания секущихся кончиков волос, лечебные ампулы.

Екатерина КОВАЛЕВА

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