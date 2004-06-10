Ежедневно мы пользуемся средствами для мытья посуды, стиральными порошками, чистящими гелями и пастами для кафеля и сантехники. Но при этом мы очень редко задумываемся о том, что каждый раз подвергаем нежную кожу рук серьезному испытанию.
Дерматологи из Американской академии аллергии, астмы и иммунологии разработали специальные рекомендации для защиты кожи от негативного влияния средств бытовой химии. Попробуйте следовать этим простым советам, и ваши руки всегда будут мягкими и нежными.
Аллергический контактный дерматит - красные пятна, трещины, прыщики на коже рук. Эти симптомы знакомы многим домохозяйкам и профессиональным уборщицам. Чаще всего их причина — аллергическая реакция на средства бытовой химии и мыло, а также лак для ногтей, крем для рук. Иногда на коже появляются пузырьки, из которых при вскрытии выделяется прозрачная жидкость. Внешне это напоминает экзему, однако причина такого дерматита может заключаться в контакте со стиральным порошком.
Заусенцы — кутикула, тонкая полоска нежной чувствительной кожи вокруг ногтя — часто воспаляется и отекает у тех, кто. например, часто моет посуду вручную, без использования каких-либо защитных средств.
Расслаивающиеся ногти — проблема тех, кто постоянно "полощет" руки в воде с добавлением стирального порошка, хозяйственного мыла, не очень качественного средства для мытья посуды. Трещины на кончиках пальцев — от мыла, стирального порошка и другой "химии", которые сушат нежную кожу.
Предлагаем десять нехитрых способов спасения кожи рук от агрессивного влияния "химии":
Это позволит вам полностью исключить контакт со стиральными порошками и средствами для мытья посуды. По статистике посуда, вымытая в посудомоечной машине, в тысячу раз чище, чем вымытая руками. Например, кастрюли, сковороды и даже противни машина моет при температуре воды +70 градусов Цельсия. Если бы вы мыли посуду при такой температуре вручную, вы бы просто обожгли руки. При этом тонкое стекло и хрусталь посудомоечные машины особенно бережно вымоют при наличии теплообменника. К тому же, у вас появится время для того, чтобы регулярно ухаживать за кожей рук, и вы навсегда забудете о досадных "порошковых проблемах".
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Если только соблюдается простое правило — правильное движение лечит, а неправильное калечит. Это, кстати, основной принцип кинезитерапии — науки о лечении движением