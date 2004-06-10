Аллергический контактный дерматит: десять советов для сохранения нежной кожи рук

Ежедневно мы пользуемся средствами для мытья посуды, стиральными порошками, чистящими гелями и пастами для кафеля и сантехники. Но при этом мы очень редко задумываемся о том, что каждый раз подвергаем нежную кожу рук серьезному испытанию.

Дерматологи из Американской академии аллергии, астмы и иммунологии разработали специальные рекомендации для защиты кожи от негативного влияния средств бытовой химии. Попробуйте следовать этим простым советам, и ваши руки всегда будут мягкими и нежными.

Что грозит нашей коже?

Аллергический контактный дерматит - красные пятна, трещины, прыщики на коже рук. Эти симптомы знакомы многим домохозяйкам и профессиональным уборщицам. Чаще всего их причина — аллергическая реакция на средства бытовой химии и мыло, а также лак для ногтей, крем для рук. Иногда на коже появляются пузырьки, из которых при вскрытии выделяется прозрачная жидкость. Внешне это напоминает экзему, однако причина такого дерматита может заключаться в контакте со стиральным порошком.

Заусенцы — кутикула, тонкая полоска нежной чувствительной кожи вокруг ногтя — часто воспаляется и отекает у тех, кто. например, часто моет посуду вручную, без использования каких-либо защитных средств.

Расслаивающиеся ногти — проблема тех, кто постоянно "полощет" руки в воде с добавлением стирального порошка, хозяйственного мыла, не очень качественного средства для мытья посуды. Трещины на кончиках пальцев — от мыла, стирального порошка и другой "химии", которые сушат нежную кожу.

Как защитить кожу рук?

Предлагаем десять нехитрых способов спасения кожи рук от агрессивного влияния "химии":

При возникновении любого раздражения кожи постарайтесь свести к минимуму контакт рук со стиральными порошками, моющими средствами и некачественным мылом. Каждый раз, когда вы стираете, моете посуду или чистите кафель, надевайте плотные резиновые перчатки. Если после контакта со средствами бытовой химии у вас воспалилась кутикула, попробуйте смазывать ее обесцвеченным раствором йода, который окажет бактерицидный и заживляющий эффект. Чтобы предотвратить или избавиться от трещин ни кончиках пальцев, в течение дня втирайте в них немного жирного питательного крема для рук или нейтральной гигиенической губной помады. После каждой стирки или мытья посуды обработайте руки мягким мылом и тщательно высушите их. Каждое утро наносите на кожу увлажняющий крем для рук, обновляя слой в течение всего дня. Обязательно смазывайте руки кремом после любого контакта с водой. Если кожа на руках стала сухой и потрескалась, перед сном нанесите на нее плотный слой питательного крема и наденьте на ночь нитяные перчатки. Утром ваши руки вновь станут мягкими нежными. Если вы не любите работать по дому в резиновых перчатках, попробуйте воспользоваться удобной новинкой — кремом-перчатками. Средство образует на поверхности кожу тоненькую, но очень стойкую пленку, которая защитит кожу от воздействия химических веществ, смягчает и питает ее. Наносите такой крем каждый раз перед мытьем посуды или стиркой. В случае сильного раздражения перестаньте применять средство и обратитесь к врачу. Наконец, идеальный вариант защиты рук — использование качественных стиральных и посудомоечных машин.

Уход за руками

Это позволит вам полностью исключить контакт со стиральными порошками и средствами для мытья посуды. По статистике посуда, вымытая в посудомоечной машине, в тысячу раз чище, чем вымытая руками. Например, кастрюли, сковороды и даже противни машина моет при температуре воды +70 градусов Цельсия. Если бы вы мыли посуду при такой температуре вручную, вы бы просто обожгли руки. При этом тонкое стекло и хрусталь посудомоечные машины особенно бережно вымоют при наличии теплообменника. К тому же, у вас появится время для того, чтобы регулярно ухаживать за кожей рук, и вы навсегда забудете о досадных "порошковых проблемах".

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