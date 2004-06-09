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Автор Петр Дерябин

Крем, тоник, маска из подорожника. Можешь приготовить сама

Здоровье » Красота » Оригинальные методики

Вдоль дорог, на пустырях, лугах, лесных полянах растет всем нам знакомое растение — подорожник. О том, как можно его использовать в уходе за кожей лица и тела, рассказывает врач-косметолог московского салона "Федора" Светлана Громова.

Крем, тоник, маска из подорожника. Можешь приготовить сама

Тонизирующие свойства подорожника, его способность заживлять раны, большое количество витаминов позволяют широко использовать его в уходе за кожей лица и тела. Собирать подорожник можно с мая по сентябрь. Но лучше заготавливать листья в период цветения растения в июне-июле и сушить в тени.

- Как используют подорожник в уходе за кожей лица?

— В косметических целях используют главным образом листья, из которых готовят настой. Можно использовать сок свежих листьев. Для увлажнения кожи делают компрессы с подорожником.

Залейте 1-2 столовые ложки сухих измельченных листьев подорожника стаканом кипятка, дайте настояться в течение 30 минут, процедите. Компресс меняют 3-4 раза, начиная с горячего (накладывается на 2-3 минуты) и заканчивая холодным (на 4-5 минут).

Для очистки сухой кожи полезно протирание соком подорожника, разведенным водой в соотношении 1:3. При чувствительной, раздражительной коже хороший эффект дают маски из настоя подорожника, заправленного картофельным крахмалом. "Кисель" наносится на 20-25 минут на лицо, затем смывается водой.

Жирную, с глубокими, резкими морщинами кожу рекомендуется протирать льдом, приготовленным из настоя листьев подорожника. Залейте стаканом кипятка две столовые ложки листьев растения. Охладите настой, процедите его, разлейте в формочки для замораживания и поместите в холодильник. После протирания кожу кремом не смазывают.

Настой растения годится и для ухода за сухими волосами в качестве ополаскивателя. Его готовят из одной столовой ложки мелко нарезанных листьев растения и одного стакана кипятка. Настаивают в течение 20-30 минут.

- Какие рецепты вы можете предложить для ухода за руками и ногами?

— Из подорожника, а также смеси его с другими компонентами дома можно приготовить лосьон, крем. Очень полезны ванночки для рук из листьев растения.

Размельчите листья подорожника, соцветия аптечной ромашки и календулы. 1 столовую ложку смеси залейте 1 стаканом кипятка и дайте настояться в течение 2 часов, затем процедите. Добавьте к настою 1 столовую ложку глицерина и получите хороший лосьон для ухода за кожей
рук.

Восстановить эластичность кожи рук поможет крем с подорожником, приготовленный в домашних условиях. 1 столовую ложку листьев подорожника заливают 200 мл кипятка, настаивают 8-9 часов, накрыв крышкой, затем процеживают. 50 г сливочного масла растирают с 1 чайной ложкой меда, добавляют 1 чайную ложку настоя подорожника и все тщательно перемешивают.

Для загрубевших рук полезны ванночки с настоем подорожника. Готовят его из 1 столовой ложки растертых листьев и 1 л воды. Руки держат в ванночке 10 — 15 минут, затем вытирают их насухо и смазывают жирным кремом для рук. Ванночка хорошо смягчает кожу рук.

подорожник
листья подорожника

Если ноги устали, а также при потертостях и трещинах на ногах рекомендуются ванночки из настоя растения. Готовят настой из 2 столовых ложек измельченной травы и 1 л воды, который вливают в воду для ванны. Ноги держат в ванне 15-20 минут. На мозоли накладывают измельченные листья подорожника. Сверху делают компресс и оставляют его на ночь. Утром принимают ножную ванну.

- В каких еще случаях можно применять подорожник?

— Подорожник помогает при ранах, порезах, царапинах, как кровоостанавливающее и ранозаживляющее средство. При этом на пораженные участки прикладывают листья подорожника, измельченные до сока, меняя повязку через 2-3 часа. Можно измельчить и смешать равные части листьев подорожника и тысячелистника. Применяют его также как наружное средство, меняя повязку 2-3 раза в день. На мокнущие раны накладывают листья подорожника, смешанные с медом — это старинное народное средство.

Соком подорожника смазывают место укуса змеи. Сок или размятые измельченные листья подорожника прикладывают к ушибленным местам. Ванна с подорожником оказывает противовоспалительное действие. Добавьте в ванну настойку подорожника (1 часть сока из листьев подорожника заливают 1 частью 20% спирта). Продолжительность ванны — 15 — 20 минут.

И, наконец, это лекарственное растение может употребляться внутрь как средство для улучшения обмена веществ. Сок подорожника принимают по 1 — 2 столовых ложки за 30 минут до еды 3 раза в день. Можно использовать и настой. Заварите 10 г сухих измельченных листьев подорожника 1 стаканом кипятка. Дайте настояться в течение 30 минут, процедите и принимайте по 2 столовых ложки за 20 минут до еды 3 раза в день.

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Маски для лица из подорожника для двух типов кожи
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы подорожник
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