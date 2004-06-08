Картофельные маски для всех типов кожи

Если вы любите натуральные маски, а под рукой кроме картофеля ничего нет, не стоит расстраиваться. Домашними секретами поделилась косметолог Татьяна Ханонина.

Косметические маски из картофеля

Они питают, смягчают даже самую грубую кожу, приводят в порядок активные сальные железы и даже выполняют самый настоящий лифтинг — подтягивают кожу и разглаживают морщины.

Во время процедуры лучше всего расслабиться, если есть возможность, ненадолго прилечь. Не менее хороший способ — принимать ванну прямо с маской на лице. Под воздействием воды и пара поры кожи откроются и отлично впитают все полезные компоненты.

Смывать маску нужно очень тщательно, сначала теплой, затем холодной водой. Не трите кожу, делайте легкие круговые движения. Кипяченая вода — идеальный вариант для завершения умывания. Затем промокните кожу мягкой салфеткой. Не делайте маски из позеленевших клубней картофеля, они очень ядовиты.

Лосьон для умывания из картофельного крахмала

Если ваша кожа настолько чувствительна, что не переносит даже косметического молочка, сначала приготовьте лосьон для умывания.

Чайную ложку крахмала разведите столовой ложкой холодной воды. Разведенную кашицу залейте небольшим количеством кипятка и быстро размешайте, чтобы не было комочков. Полученную смесь надо разбавить теплой водой — примерно один литр — и ваш лосьон готов. Можете умываться им, как обычным косметическим молочком. Только храните его в холодильнике.

Теперь поговорим непосредственно о масках. Даже для нормальной кожи мороз и ветер — злейшие враги, что уж говорить о чувствительной. Для любой, сильно обветренной кожи полезна такая маска.

Картофельное пюре смешайте с молоком, растительным маслом и яичным желтком. Получившуюся смесь нанесите на лицо, пока она еще теплая, и полностью расслабьтесь. Через 15 минут умойтесь настоем ромашки.

Часто кожа начинает выглядеть усталой, приобретает сероватый цвет, резче проступают морщины. Конечно, здесь необходима глубокая чистка. Но как максимально быстро освежить цвет лица?

Освежающая маска

Очищенный картофель отварить в небольшом количестве молока и размять вилкой. Теплую кашицу нанести на лицо, а через некоторое время смыть прохладной водой. Здоровый цвет лица вам обеспечен.

Антистрессовая маска для нормальной кожи

В стакан картофельного пюре добавить сок одного лимона и нанести смесь на лицо. Сверху положите марлевую салфетку. Такую маску можно держать 30 минут, а затем обязательно умыться холодной водой. Эта процедура помогает замаскировать последствия бессонной ночи.

Маски для сухой кожи

Сухая кожа порой выглядит очень увядшей, даже если ее обладательнице никак не больше двадцати лет. Чтобы смягчить и подпитать такую кожу, попробуйте такую питательную маску.

Картофелину, сваренную в мундире, очистите, разотрите на мелкой терке и смешайте со столовой ложкой сметаны. Нанесите на лицо и держите 15 минут. Если же сухую кожу необходимо срочно привести в порядок, можно воспользоваться и сырым картофелем. Очистите картофелину и нарежьте тонкими ломтиками. Наложите на очищенное лицо на 15 минут, а затем ополосните кожу теплой водой. Такой экспресс-метод не только смягчит и восстановит, но и немного отбелит вашу кожу.

Картофель

Картофельный лифтинг

Почти профессиональная процедура для домашнего использования — картофельный лифтинг. Подходит для сухой и увядающей кожи. Причем в отличие от настоящего лифтинга эту процедуру может провести себе даже молодая девушка.

Вареную картофелину размять до состояния густого пюре. Добавить чайную ложку кунжутного или оливкового масла, развести сливками. Теплое пюре нанести на кожу лица. Дать слегка подсохнуть. Затем наложить следующий слой и так два — три раза. Нанеся последний, дайте маске подсохнуть полностью, пока кожу немного не стянет, затем смойте теплой водой. Если вы будете проводить такую процедуру регулярно, то сможете даже избавиться от мелких морщинок и подтянуть овал лица.

Маски для проблемной и жирной кожи

Картофельный сок обладает сильным противовоспалительным действием, поэтому помогает при угрях. Если сырой картофель натереть на терке, отжать в марле и наложить ее на лицо, прыщиков станет намного меньше. У обладательниц жирной пористой кожи тоже свои проблемы: некрасивые расширенные поры, сальный блеск. И здесь на помощь приходит картофель.

Приготовьте клейстер из картофельного крахмала, добавьте туда чайную ложку взбитого белка и муки. Наложите на все лицо, особо густой слой — на проблемные зоны. Держите 20 минут, пока не подсохнет. Потом умойтесь теплой водой.

Питательные маски для кожи шеи

Про шею мы почему-то часто забываем. А ведь именно она выдает истинный возраст женщины. Кожа шеи очень тонкая и чувствительная, поэтому требует к себе повышенного внимания и усиленного питания самыми деликатными масками.

Смешайте картофельное пюре из одной картофелины с одной ложкой растительного масла или взбитым яйцом. Нанесите теплую смесь на шею, сверху накройте полотенцем или салфеткой. Через 20 минут смойте маску теплой водой. Такие маски можно делать и девушкам.

маски из картофеля

А эта маска предназначена для стареющей, достаточно увядшей кожи.

Отварите две картофелины в мундире. Очистите, разомните. Добавьте чайную ложку оливкового масла и глицерина. Выложите маску на салфетку и накройте ею шею на 15 минут. Для лучшего эффекта ее можно и перебинтовать. По окончании процедуры обильно смажьте шею жирным кремом.

Картофельная ванна

Если вам предстоит торжественный вечер, вы наверняка не откажетесь от элегантного открытого платья. Приведите тело в порядок при помощи картофельной ванны.

Перемешайте килограмм крахмала с несколькими каплями эфирного масла эвкалипта или пихты и насыпьте все в наполненную ванну. Можно воспользоваться хвойной и морской солью. Спокойно полежите в этой смеси 10-15 минут, затем слегка промокните тело полотенцем и нанесите любой увлажняющий лосьон. Кожа станет удивительно гладкой и нежной.

Смягчающие маски для рук

Если кожа рук сильно обветрилась, сделайте питательную маску.

Сварите две картофелины в мундире, очистите, разомните с двумя чайными ложками лимонного сока. Теплую маску нанесите толстым слоем на руки и накройте марлей. Через 20 минут все смыть и нанести питательный крем.

Для ежедневного ухода за руками, перед сном можно делать массаж со смесью картофельного крахмала, лимонного сока и пшеничной муки в равном соотношении. Кстати, зимой женщинам просто необходимы ежедневные ванночки для рук из раствора теплой воды и столовой ложки крахмала. Эта процедура сохранит кожу рук белой и нежной.

Маски для кожи век

Сваренную в мундире картофелину разомните с чайной ложкой сметаны или оливкового масла. Кашицу в теплом виде нанесите на кожу вокруг глаз, включая и нижние веки. На верхние можно положить ватные тампоны, смоченные в заварке чая или отваре ромашки. Через 20 минут смойте маску прохладной водой и нанесите на веки специальный крем.

После такой процедуры уменьшатся круги и мешки под глазами. Кожа приобретет ровный и здоровый вид, а веки престанут быть красными и воспаленными. Если под рукой нет даже молока, а под глазами — отеки, приложите к векам кашицу из натертого сырого картофеля. Можно отварить и картофелину в мундире, и когда она станет теплой, разрезать и приложить на 30-40 минут к векам. Отеки сразу же спадут.

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