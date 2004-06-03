Избавиться от веснушек поможет одуванчик

"В жизни мне пришлось пережить немало сложных моментов из-за веснушек. В юные годы мне казалось, что мое милое личико сильно проигрывает, когда покрывается россыпью ярко-рыжих пятен. Каких я только не испробовала средств по борьбе с веснушками. Самой результативной оказалась настойка из одуванчика", — пишет в своем письме пенсионерка из Воронежа Тамара Андрианова.

Лосьон из одуванчиков

Веснушки, как правило, появляются на лице с первыми лучами теплого весеннего солнышка. У меня были "летние веснушки", которые покрывали кожу в разгар отдыха, где-то в начале июля, и оставались яркими до первых прохладных осенних дней.

Они доставляли мне множество неприятностей. Всю жизнь я избегала солнца, закрывала лицо шляпой с широкими полями, ходила только по теневой стороне улиц, а загара боялась как огня. Я сжигала кожу масками из хрена, уксуса и сметаны; все свободное время "украшала" лицо квашеной капустой; втирала в кожу горсти соды, разбавленной соком красной и черной смородины. Однако самыми эффективными в борьбе с веснушками оказались три средства. Все они щадящие и не вызывают кожных раздражений.

Наиболее полезный — лосьон из одуванчиков. Не менее тридцати цветков одуванчика залить стаканом крутого кипятка и настоять в течение часа. Процеженного раствора хватит на три дня. Им следует протирать лицо не менее пяти раз в день и, не вытирая, дать коже высохнуть.

Настой петрушки

Утром и вечером хорошо умывать лицо настоем петрушки. Две столовые ложки мелко нарезанной петрушки залить стаканом кипятка, настаивать в течение трех часов, затем процедить. Настой можно хранить в холодильнике, но не более семи дней.

Маска из лепестков белых лилий

Два раза в неделю можно сделать маску из лепестков белых лилий. Распаренные лепестки накладывают на пигментные пятна и веснушки и держат на лице не менее десяти минут. Если эти средства использовать регулярно, то веснушки бледнеют уже через десять дней, а по прошествии трех недель становятся совсем незаметными. Прежде чем объявлять бой веснушкам, следует быть уверенной, что они портят вашу внешность. Ведь многим женщинам веснушки дарят неповторимое очарование.

Лосьон из ноготков

Мелкие прыщики проходят, если ежедневно смачивать лицо лосьоном из ноготков. Пять цветков ноготков залить половиной стакана чистого медицинского спирта. Через сутки раствор процедить. Для умывания ложку настоя следует добавлять в неполный стакан теплой воды. Более концентрированным раствором можно "прижигать" прыщи.

Лосьон из лепестков розы или шиповника

Из лепестков розы или шиповника стоит приготовить лосьон для сухой и увядающей кожи. Горсть лепестков залить стаканом кипятка и, когда вода остынет, процедить. При регулярном умывании этой розовой водой кожа лица и шеи перестанет шелушиться, станет мягкой и шелковистой.

Настой из васильков

Васильки

Если на лице много красных прожилок и расширенных пор — соберите васильки. Не менее двадцати синих цветков василька залить полутора стаканами кипятка. Полученным раствором протирать лицо как можно чаще. Марлевые тампоны, пропитанные этим раствором, очень быстро снимают отек с век, успокаивают покрасневшие глаза.

Маска из крапивы и чистотела

Совершенно уникальна питательная летняя маска из крапивы и чистотела. Две столовые ложки измельченной крапивы и несколько листиков чистотела растирают с тремя ложками творога. В полученную смесь добавляют сыворотку до получения консистенции густой сметаны. С этой маской нужно полежать не менее двадцати минут, а для сохранения тепла сверху на лицо следует положить полотенце. Смывать маску лучше не водой, а слабым настоем трав:

мяты,

подорожника,

череды,

зверобоя,

листьев смородины.

Все эти средства нежно защищают кожу лица от летней жары, яркого солнца — в этом убедилась не только я, но и моя дочь со всеми своими многочисленными подругами.

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