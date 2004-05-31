Как можно избавиться от камней в жёлчном пузыре, не прибегая к операции, с помощью обыкновенного огородного укропа, рассказывает московский врач-фитотерапевт Аркадий Любецкий.
Мы все любим укроп и едим его круглый год в свежем, солёном, сушёном видах. А между тем мало кто знает, что скромная огородная трава ещё и врачует благодаря содержащимся в ней веществам. Например, в зелёном укропе витамина С в три раза больше, чем в лимоне. Уровень каротина такой же, как и у помидоров. В нём содержатся:
Приготовленные из укропа лекарственные формы снижают артериальное давление, снимают тонус гладкой мускулатуры, повышают секрецию желудочного сока, заставляют активно работать почки, печень, жёлчный пузырь. И что самое удивительное, укроп обладает камнедробящей силой.
"Знаю, сегодня многие женщины страдают жёлчно-каменной болезнью. Но прежде чем я поделюсь рецептами изгнания камней с помощью укропа, хочу дать несколько общих советов", — предупредил Любецкий.
Если вы все это учтёте, смело принимайтесь за лечение.
Две столовые ложки измельченного укропа — стебли, листья, цветки — залейте 400 мл крутого кипятка. Пусть трава настоится 15-30 минут. Затем процедите. Настой принимайте тёплым в течение дня в три-четыре приёма по 1/4 стакана. Делайте ежедневно новый настой и пейте 3 недели. После этого советую сделать контрольное УЗИ. Если камни ещё остались, после трёхнедельного перерыва повторите курс.
Возьмите семена укропа — 3 части, траву сушеницы болотной — 2 части, цветки ромашки аптечной — 2 части, цветки календулы — 3 части, листья тысячелистника — 2 части, листья подорожника большого — 1 часть.
Для суточной дозы вам потребуется две столовые ложки сбора. Залейте их двумя стаканами крутого кипятка, дайте настояться 30 минут, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — месяц. Затем сделайте перерыв на три недели и снова повторите процедуру. Хочу подчеркнуть, это классическая форма приёма укропных настоев при различных заболеваниях.
Семена укропа, календула лекарственная — надземная часть, листья березы белой, трава сушеницы, цветы бессмертника, верхушки золототысячника, плоды земляники, кукурузные рыльца, плоды шиповника, корень одуванчика — по 2 части. Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения такой же, как описано выше, во втором рецепте.
Зачастую заболевания жёлчного пузыря и печени сопровождаются хроническим колитом, метеоризмом, задержкой стула. Так вот, укроп и здесь окажет неоценимую помощь.
Купите в аптеке укропную воду и принимайте её по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды.
Отрицательные побочные эффекты от длительного приёма укропа возникают крайне редко. Но всё же, если это произойдёт, принимайте до еды 3 раза в день столовую ложку мёда со стаканом тёлой кипячёной воды.
Кроме того, снять неприятные ощущения может и гвоздика. Для этого нужно чайную ложку гвоздики залить 1/2 стакана кипятка, проварить на малом огне минут пять и пить по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. Есть еще более простой способ — взять корицу на кончике ножа и положить на язык, до еды.
Повторяю, если вы умело подойдете к делу, укроп вам обязательно поможет — проверено практикой".
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