Укроп вместо операции на жёлчном пузыре

Как можно избавиться от камней в жёлчном пузыре, не прибегая к операции, с помощью обыкновенного огородного укропа, рассказывает московский врач-фитотерапевт Аркадий Любецкий.

Чудо-состав укропа

Мы все любим укроп и едим его круглый год в свежем, солёном, сушёном видах. А между тем мало кто знает, что скромная огородная трава ещё и врачует благодаря содержащимся в ней веществам. Например, в зелёном укропе витамина С в три раза больше, чем в лимоне. Уровень каротина такой же, как и у помидоров. В нём содержатся:

фолиевая кислота,

минеральные соли,

железо,

калий,

фосфор,

кальций,

витамины группы В, Р, РР.

Приготовленные из укропа лекарственные формы снижают артериальное давление, снимают тонус гладкой мускулатуры, повышают секрецию желудочного сока, заставляют активно работать почки, печень, жёлчный пузырь. И что самое удивительное, укроп обладает камнедробящей силой.

"Знаю, сегодня многие женщины страдают жёлчно-каменной болезнью. Но прежде чем я поделюсь рецептами изгнания камней с помощью укропа, хочу дать несколько общих советов", — предупредил Любецкий.

Во-первых, перед лечением надо обязательно сделать УЗИ и понять, какого размера камни. Если они вот-вот переполнят жёлчный пузырь, лучше воспользоваться хирургическими методами.

Во-вторых, запастись терпением и настроиться на лечение в течение 4-6 месяцев. Растворять камни следует постепенно, чтобы не получить букет неприятных ощущений.

В-третьих, помнить, что навсегда избавиться от надоедливого недуга можно лишь при правильном использовании целебных свойств укропа. Большие дозы иногда могут привести к побочным эффектам — обморокам, понижению артериального давления, временному ухудшению зрения.

Если вы все это учтёте, смело принимайтесь за лечение.

Рецепты приготовления укропа

Настой для растворения и вывода камней из жёлчного пузыря

Две столовые ложки измельченного укропа — стебли, листья, цветки — залейте 400 мл крутого кипятка. Пусть трава настоится 15-30 минут. Затем процедите. Настой принимайте тёплым в течение дня в три-четыре приёма по 1/4 стакана. Делайте ежедневно новый настой и пейте 3 недели. После этого советую сделать контрольное УЗИ. Если камни ещё остались, после трёхнедельного перерыва повторите курс.

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Сбор для смягчения камней

Возьмите семена укропа — 3 части, траву сушеницы болотной — 2 части, цветки ромашки аптечной — 2 части, цветки календулы — 3 части, листья тысячелистника — 2 части, листья подорожника большого — 1 часть. Для суточной дозы вам потребуется две столовые ложки сбора. Залейте их двумя стаканами крутого кипятка, дайте настояться 30 минут, процедите. Принимайте по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения — месяц. Затем сделайте перерыв на три недели и снова повторите процедуру. Хочу подчеркнуть, это классическая форма приёма укропных настоев при различных заболеваниях.

Сбор при болезни печени и жёлчного пузыря

Семена укропа, календула лекарственная — надземная часть, листья березы белой, трава сушеницы, цветы бессмертника, верхушки золототысячника, плоды земляники, кукурузные рыльца, плоды шиповника, корень одуванчика — по 2 части. Две столовые ложки сбора залить двумя стаканами кипятка, настоять 30 минут, процедить и принимать по 1/2 стакана 3-4 раза в день за 30 минут до еды. Курс лечения такой же, как описано выше, во втором рецепте.

Зачастую заболевания жёлчного пузыря и печени сопровождаются хроническим колитом, метеоризмом, задержкой стула. Так вот, укроп и здесь окажет неоценимую помощь.

Купите в аптеке укропную воду и принимайте её по 1 чайной ложке 3 раза в день за 20 минут до еды. Отрицательные побочные эффекты от длительного приёма укропа возникают крайне редко. Но всё же, если это произойдёт, принимайте до еды 3 раза в день столовую ложку мёда со стаканом тёлой кипячёной воды.

Кроме того, снять неприятные ощущения может и гвоздика. Для этого нужно чайную ложку гвоздики залить 1/2 стакана кипятка, проварить на малом огне минут пять и пить по 2-3 столовые ложки 3-4 раза в день до еды. Есть еще более простой способ — взять корицу на кончике ножа и положить на язык, до еды.

Повторяю, если вы умело подойдете к делу, укроп вам обязательно поможет — проверено практикой".

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