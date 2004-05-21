"Нет бактерий — нет запаха": дерматолог об использовании дезодорантов

Выбор дезодоранта — дело серьезное. Какие нюансы здесь существуют и как в них правильно сориентироваться? Консультирует кандидат медицинских наук, врач-дерматолог Наталия Стуканова.

- В чем же проблема?

— На деле проблем две — пот и запах. Но сначала немного о механизме потоотделения. Более трех миллионов трудолюбивых потовых желез непрерывно выделяют влагу, без которой тело не могло бы поддерживать нормальную температуру.

Сам пот абсолютно безопасен — эта влага не имеет запаха. Но в подмышечных впадинах, как и на ступнях ног и в нежных интимных местах, предпочитают поселяться микробы и бактерии. Соединяясь с влагой, они-то и выделяют резкий, порой неприятный запах. Сегодня для избавления от запаха пота есть немало средств. Свежести и чистоте наиболее действенно помогают дезодоранты. Но, приобретая их, стоит во многом разобраться.

- Спрей или тальк, крем или стик?

— Дезодоранты в виде спрея, как правило, более эффективны при повышенном потоотделении. Они дарят приятные ощущения прохладной свежести. Спреи, к сожалению, не всегда подходят чувствительной нежной коже, склонной к аллергическим реакциям. К тому же этот вид дезодорантов самый неэкономичный. Стики, выпускаемые в форме карандаша, удобны в путешествиях:

не разольются,

не рассыплются

и не займут много места в багаже.

Они, как и шариковые аналоги, редко вызывают раздражения, хотя чрезмерное увлечение ими может привести к сухости кожи.

Део-гели и део-кремы довольно дорогие. Они отлично смягчают кожу, и их действие бывает пролонгированным. Парфюмированные душистые тальки превосходны для летних вечеров. Ими покрывают не только подмышечные впадины, но и зону декольте — кожа выглядит атласной, а на нарядах не появятся полукружья разводов. Правда, део-тальки не подходят для слишком сухой кожи.

- Дезодорант, антиперспирант или два в одном?

— Если пот отличается резким и неприятным запахом, значит, на вашей коже весьма комфортно чувствуют себя бактерии. На их уничтожение направлено действие дезодорантов. В идеале при использовании дезодоранта потоотделение остается, а запах исчезает.

В состав дезодорантов входит одно из таких веществ, как триклозан или фарнезол. Первый отличается сильным действием. Он на корню прерывает размножение микробов, но делает это слишком агрессивно. Фарнезол, получаемый из синтеза эфирных масел, среди которых туберозовое и санталовое, не столь эффективен, зато щадит естественную микрофлору. Этот нюанс следует учитывать светлокожим дамам с чувствительной кожей. Им предпочтительнее использовать средства на основе менее кардинального фарнезола.

потные подмышки

Если ваш организм выделает слишком много пота, но при этом он не отмечен резким запахом, то лучше помогут антиперспиранты.

Они значительно уменьшают потоотделение. Входящие в них органические соли алюминия и цинка частично закупоривают выводные протоки потовых желез, чем и снижают количество выделяемого пота приблизительно в два раза. Нет пота — нет бактерий. Нет бактерий — нет запаха. Вне влажной среды "пахучие" бактерии просто не живут.

"Отлично, приобретем антиперспирант и лишимся всех проблем", — скажете вы. Но дело-то в том, что нормальной микрофлоре кожи необходимо потоотделение, иначе кожный покров лишится естественной защиты. Так что постоянно пользоваться агрессивными антиперспирантами не стоит. Они хороши только при кратковременном применении. Сегодня ряд фирм-производителей предлагает дезодоранты-антиперспиранты с двойным эффектом — они уменьшают потоотделение и убивают микробы. Эти средства можно смело отнести к разряду наиболее перспективных.

Как врач должна заметить, что если вам не удается избавиться от пота и запаха при помощи гигиенической косметики, следует обратиться к врачу. Такое заболевание, как гипергидроз, связанное с обильным потоотделением, нередко указывает на нервные и эндокринные нарушения, а также является симптомом нарушения обмена веществ.

Парфюмерные запахи

Парфюмированные дезодоранты дарят фантастические композиции цветочных и фруктовых ароматов. Добавки-отдушки, применяемые в дезодорантах-парфюмах, не отличаются от тех, которые добавляются в мыло, кремы и духи. Все виды таких дезодорантов лишь временно, всего на несколько часов, заглушают запах, так как очень слабо воздействуют и на потовые железы, и на бактерии. Вообще, дезодоранты-парфюмы точнее отнести к разряду легких духов. Их выбирают те счастливые дамы, которые не страдают от обилия и запаха пота.

дезодорант-спрей

Дезодоранты на основе спирта

Спирт, как известно, обладает бактерицидными свойствами. Потому-то он и входит в состав многих средств защиты от пота. Чаще всего он является ингредиентом твердых дезодорантов. Существенный недостаток спиртосодержащих препаратов — способность обезжиривать кожу, а потому при длительном применении такие дезодоранты вызывают сухость и раздражение подмышечных впадин. Если дезодорант включает спирт, желательно, чтобы он был обогащен растительными компонентами. Экстракты трав:

ромашки,

череды,

мяты,

плюща

обычно успокаивают кожу и нейтрализуют раздражения.

О чём надо помнить при использовании дезодорантов

Наносите все средства только на чистую и сухую кожу. Регулярно, особенно летом, удаляйте волосы из подмышечных впадин — "пышная растительность" удерживает неприятный запах и является местом для размножения бактерий. При покраснении, раздражении кожи в области подмышек следует временно отказаться от дезодорантов-антиперспирантов, а также дезодорантов, содержащих спирт. В этот период стоит перейти на тальк или детскую присыпку. Не используйте антиперспиранты ежедневно. Не стоит наносить средства перед посещением бани или сауны — жара может вызвать кожную аллергию. С духами сочетаются только дезодоранты без запаха. Кстати, именно они определяют модное направление сегодняшней гигиенической косметологии. Если вы все-таки совмещаете ароматизированные дезодоранты с духами, то они должны быть одной и той же серии. Смешение запахов не только "отпугнет" окружающих, но и может спровоцировать рост бактерий. Если после применения дезодоранта на коже появились покраснения или зуд, откажитесь от использования дезодоранта. При повышенном потоотделении ограничивайте себя в употреблении острой и пряной пищи, а также крепкого кофе и чая — они "подталкивают" работу потовых желез. Не носите одежду, тесную в крое проймы. Для теплой погоды предпочтительнее вещи из натуральных материалов.

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