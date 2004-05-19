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Автор Петр Дерябин

Зарядка для глаз против близорукости

Здоровье » Зрение » Профилактика

С некоторыми глазными проблемами можно успешно справиться с помощью специальных упражнений. О "глазной гимнастике" рассказала врач-офтальмолог высшей категории поликлиники Российской академии медицинских наук Ирина Костарева.

Зарядка для глаз против близорукости

Профилактика близорукости

Есть замечательная профилактика, направленная на:

  • сохранение остроты зрения,
  • снятие напряжения утомленных глаз.

Это зарядка. Комплекс простых упражнений:

  • отлично тренирует глазную мышцу,
  • предотвращает ее спазмы.

Наиболее ощутимую пользу гимнастика приносит юным — они с ее помощью могут даже улучшить качество зрения.

А у тех, кто постарше, регулярное выполнение "глазного" комплекса поможет:

  • притормозить прогрессирующую близорукость,
  • быстро снять усталость.

Гимнастику для глаз необходимо делать дважды в день, желательно не менее 3-5 минут.

Глазной профилактический комплекс

1. Расслабление. Плотно закройте глаза и постарайтесь расслабиться. Для выполнения этого упражнения стоит вспомнить какие-либо приятные моменты жизни:

  • любовное свидание,
  • первую улыбку сына,
  • плеск ласкового моря,
  • лесную прогулку и пр.

У каждого человека есть свои радостные воспоминания.

2. Круговые движения. Сделайте круговые движения открытыми глазами: сначала по часовой стрелке, затем — против.

3. Движения по прямым линиям. Интенсивно подвигайте глазами:

  • по горизонтали: направо-налево,
  • по вертикали: вверх-вниз.

4. Моргание. Интенсивно сжимайте и разжимайте глаза.

5. Диагонали. Направьте взгляд в левый нижний угол, то есть посмотрите как бы на левое плечо и сосредоточьте взгляд на этой точке. После трех морганий повторите в правую сторону.

6. Зеркальная диагональ. Аналогично предыдущему упражнению скосите глаза в левый верхний угол, затем в правый.

Зарядка для глаз против близорукости. близорукость
Наиболее ощутимую пользу гимнастика приносит юным — они с ее помощью могут даже улучшить качество зрения

7. "Тёмное расслабление". Положите на закрытые глаза теплые ладони, пальцы скрещены на лбу. Расслабьтесь и постарайтесь добиться глубокого чёрного цвета.

8. Моргания. Не менее ста раз легко и быстро поморгайте глазами.

9. "Косые глаза". Сведите глаза к носу. Для выполнения этого упражнения к переносице поставьте кончик указательного пальца и посмотрите на него — тогда глаза легко "соединятся".

10. "Близко-далеко, или работа глаз на расстоянии". Подойдите к окну, внимательно посмотрите на близкую деталь, ею могут быть:

  • листик дерева, растущего за окном,
  • небольшая бумажная точка, наклеенная на стекло на уровне глаз.

Затем над выбранной точкой проведите воображаемую прямую линию, уходящую вдаль, и направьте свой взгляд далеко вперед, стараясь увидеть максимально удаленные предметы.

Правила выполнения

Все упражнения, кроме последнего, выполняются сидя, в удобном положении:

  • спина прямая,
  • шея и плечи максимально расслаблены.

В упражнениях, когда глаза двигаются по определенным направлениям, фиксируйте финальную точку каждого движения на несколько секунд. Каждое такое упражнение следует повторять не менее 7-10 раз в каждом направлении.

Упражнения можно выполнять в разной последовательности и неограниченное количество раз. Стоит выбрать несколько упражнений и повторять их в течение рабочего дня. Такая мышечная мини-зарядка особенно необходима всем, работающим за компьютером. В "производственный комплекс" стоит ввести гимнастику шейного отдела:

  • наклоны головы вперед,
  • наклоны вправо-влево,
  • круговые вращения.

Помимо зарядки, весной и летом не забывайте о сезонных фруктах и овощах. Отлично питают ослабленные глаза:

  • черные ягоды: смородина и черника;
  • рыжие фрукты: абрикосы и урюк;
  • зелень: петрушка, укроп и зеленый лук.

Из напитков исключительно полезны зеленый чай, заваренные листья и плоды боярышника. И, конечно же, грызите молодую морковку, заедая ее чайной ложкой сметаны или растительного масла.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы зрение близорукость гимнастика для глаз профилактика заболеваний
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