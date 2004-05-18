Геморрой: как лечить и чем вылечить

Какие новые средства лечения геморроя предлагают сегодня медики пациентам? Как в них сориентироваться?

Геморрой

На этот вопрос, который встречается в купоне бесплатных медицинских консультаций, отвечает доктор медицинских наук, профессор кафедры проктологии Российской медицинской академии последипломного образования в Москве Леонид Благодарный.

Флеботоники или гормоны при геморрое?

Сегодня с этой болезнью можно бороться довольно успешно благодаря новым препаратам, которые появились на фармацевтическом рынке. Прежде всего, это так называемые флеботоники — они повышают тонус вен, улучшают микроциркуляцию и нормализуют кровоток. Это цикло-3-форте и эндотелон. Все большую популярность приобретает Детралекс, который считается эталонным флеботропным препаратом. Уникальность его в том, что облегчение чувствуется уже через четыре часа после приема двух таблеток.

Острый геморрой часто возникает у беременных женщин, а им, как известно, другие, более активные и радикальные методы лечения противопоказаны. Так вот, именно Детралекс приходит в этом случае на выручку. Он не повлияет на течение беременности, развитие плода и здоровье новорожденного. Можно принимать лекарство даже при грудном вскармливании.

Гормональные препараты

Эффективными остаются гормональные препараты. Причем сейчас появились такие, которые дают минимум побочных эффектов.

Это, к примеру, постеризан-форте — препарат сложного состава и многофакторного действия для лечения острого геморроя. Уже к четвертому дню приема этого препарата боль у большинства пациентов значительно снижается. По сравнению с другими гормональными средствами он содержит в два раза меньше гидрокортизона, который представляет определенную опасность для здоровья.

Постеризан. Жизнь без боли реальна!

Существует лекарственная форма постеризана, не содержащая гидрокортизона. Его применяют для лечения хронического геморроя, а также в тех случаях, когда пациенту по каким-либо причинам противопоказан прием гормонов. Например, при беременности или при таких специфических инфекциях, как туберкулез и кандидоз.

Профилактика геморроя

Профилактика очередного обострения прежде всего заключается в нормализации деятельности пищеварительного тракта, лечении запоров, которыми страдают почти все заболевшие геморроем. Нужно принимать так называемые ферментные препараты:

панзинорм,

креон,

мезим,

а также средства, влияющие на флору и перистальтику тонкой и толстой кишки. Это:

бактисубтил,

хилак,

мотилиум,

церукал,

добридат.

Очень полезны пищевые волокна, но при условии регулярного и достаточного потребления жидкости.

Отруби пшеничные

В качестве их источника в нашей стране традиционно применяют

пшеничные отруби,

морскую капусту,

льняное семя

в их природном виде или в форме препаратов, которые продаются в аптеках. Кстати, за рубежом чаще применяют семена и шелуху подорожника и льняное семя в виде таких препаратов, как:

мукофальк,

агиолакс,

файберлакс,

нутриклинз.

Среди лекарств, которые принимаются наружно, хорошо зарекомендовал себя мисвенгал — экстракт смеси лекарственных растений, а также мазевые формы венорутона и троксевазина.

Они способны быстро снять боль и надолго избавить вас от проблем. Но помните, что период благополучия продлится дольше, если вы будете следить за своим состоянием даже тогда, когда геморрой вас не беспокоит.

Погрешности в диете, возобновление запоров и увеличение физических нагрузок могут привести к очередному обострению. И тогда потребуется повторное лечение. Так что, каким бы эффективным ни было новое лекарство, главное все же в том, чтобы упорядочить свой образ жизни.

Альтернатива таблеткам при геморрое

Что делать, если таблетки и мази помогают плохо, а решиться на операцию человек не может? Выход есть: сейчас медики придумали менее травматичные, нежели операция, способы борьбы с геморроем.

К примеру, сегодня популярными становятся склерозирующие инъекции. В воспаленные узлы вводят специальный раствор, который останавливает кровь. Метод достаточно эффективен, но применять его можно не всем. Если у вас, к примеру, гипертоническая болезнь или какое-нибудь инфекционное заболевание, вам он не подойдет.

Малотравматичны и перевязки узлов. В отличие от операции, когда их удаляют раз и навсегда, в данном случае на увеличенные узлы хирург последовательно накладывает нитки, а затем завязывает их. В результате кровоток также прекращается.

Инфракрасная коагуляция

Среди новейших методик — инфракрасная фотокоагуляция, которая оказалась весьма эффективной на начальных стадиях болезни. У всех пациентов уже через два месяца состояние нормализуется. Процедура относительно безболезненна, некоторое чувство дискомфорта, возможно, вы будете испытывать лишь в первые 1-6 часов.

Из современных методов, которые эффективно воздействуют на воспаленные узлы, новизной и оригинальностью отличается шовное лигирование сосудов под контролем ультразвука. Эту методику придумали японские врачи, а затем она стала успешно применяться и в России. Не вдаваясь в медицинские подробности, скажу лишь, что этот "волшебный" шов надежно ликвидирует приток артериальной крови к воспаленному узлу. Выписываются пациенты из стационара уже на второй-третий день после процедуры.

Все эти методы в медицинской практике получили название "малоинвазивные", то есть не требующие радикального оперативного вмешательства. Они достаточно просты, эффективны и безопасны. Иногда, чтобы избавиться от геморроя, не нужно даже ложиться в больницу: можно лечиться и продолжать работать.

Операция без боли при геморрое

И все же бывают случаи, когда геморрой лучше удалить раз и навсегда. Бояться радикальных операций не стоит: новейшие технологии, которые появились сейчас, делают их безопасными и относительно безболезненными. От них следует воздержаться лишь при серьезных сопутствующих заболеваниях, таких, как:

сахарный диабет,

болезни крови,

почек,

гипертоническая болезнь,

при беременности.

Наиболее часто у нас применяются две современные методики: операция с подшиванием краев раны ко дну и операция с ушиванием ран наглухо. Какой метод подойдет именно вам — решит врач. Главное при этом, избежать осложнений, поэтому лучше всего обратиться в специализированную клинику, имеющую сертификаты и лицензии и, конечно, грамотных специалистов.

Операция Лонго

Все чаще стала применяться так называемая операция Лонго — уникальный щадящий метод, который с полным правом можно считать новым словом в лечении геморроя. Длится операция всего 10-15 минут, а это значит, что вы будете находиться в больнице один день. Во время процедуры вы не почувствуете никакого дискомфорта. Гарантируется быстрое выздоровление и хороший косметический эффект, что особенно важно для женщин. Кстати, для проведения этих операций выпускается специальный набор одноразовых инструментов, которые очень удобны и безопасны.

Операция

Комплексное лечение геморроя

Это тоже одно из современных достижений проктологии. Оно заключается в сочетании разных методов, которые в комбинации удачно дополняют друг друга. И если при хроническом течении болезни операция, как правило, не требует специальной подготовки, то при остром геморрое комбинированное лечение просто необходимо.

На первом этапе в течение 5-7 дней вы будете принимать лекарства — обезболивающие, противовоспалительные, флеботоические, тромболитические. А когда воспаление стихает, пациентам, не выписывая их из стационара, делают операцию.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.