Французский тест: как определить характер по цвету любимых трусов женщины

Пристрастие женщины к какой-либо цветовой гамме может достаточно точно рассказать о ее характере и эмоциональном складе. В области женского белья дамы обычно отдают предпочтение одному-двум цветам.

По тесту, присланному французским корреспондентом Натали Менар , вы можете проверить, насколько верен язык цветов в применении к белью и купальникам.

Всегда и во все времена вкус — дело личное. Но, оказывается, можно изменить свое настроение, если поменять цвет белья или купальника — то есть предметов, которые "ближе всего к телу". Во всяком случае язык цветов, переложенный современными дизайнерами на тему женского белья, способен помочь разобраться в себе и пусть немного, но изменить восприятие жизни.

Белый цвет не влияет на настроение и подходит всем без исключения. Он лишен силы активного воздействия, потому что в его основе две нейтрализующие друг друга стихии: блеск света и холод льда.

Черное белье предпочитают дамы, склонные к самоуглублению. Этот цвет помогает преодолеть неуверенность. Но постоянно черное неглиже не рекомендуется носить дамам, склонным к мрачному восприятию жизни, это может еще больше усугубить беспощадное самокопание. Черного может быть много...

Одна из пикантных тенденций современной моды — угадывающиеся под светлой одеждой очертания темного белья. Для этого поверх изящного черного комплекта бикини надевают просвечивающую одежду.

Серый цвет любят натуры рассудительные и недоверчивые. Они достаточно скрытны, боятся принимать опрометчивые решения. Зато женщины, носящие серое белье, зачастую украшенное блестящей отделкой, отличаются удивительной преданностью и верностью.

Синее белье — для скромных меланхоликов. Они всегда ведут себя пунктуально и педантично и вряд ли совершат смелые и яркие поступки, противоречащие правилам поведения и морали.

Голубой поможет женщинам сломя голову нестись за мечтой. Они не будут вспоминать прошлые неудачи, анализируя их причины, даже не станут рассуждать о настоящем. Они живут будущим — к нему устремлены все помыслы — и поиском, поэтому дамы "в голубых тонах" чаще всего непостоянны.

Женщины, которые предпочитают фиолетовый цвет белья, рассудительны, благоразумны, погружены в мир собственных ощущений. Правда, за внешней холодностью этих "спящих красавиц" чаще всего скрыты эмоциональность и чувственность.

Зеленый — цвет жизни, весны и природы — выбирают те, кто боится чужого влияния и отличается развитой интуицией. Новым знакомым и безудержному веселью они предпочитают проверенных друзей и неспешные беседы.

Желтый поможет приспособиться к любым обстоятельствам. Белье или купальник солнечного цвета поддерживает открытость, вселяет оптимизм. Те, кто предпочитает желтое белье, получают удовольствие от самой возможности нравиться окружающим, они отлично поддерживают беседу, легко завязывают новые знакомства.

Коричневое белье всех оттенков говорит о характере земном, не склонном к пустым рассуждениям и неосуществимым желаниям. Такие женщины не бросятся на поиски "синей птицы", их вполне устраивает своя "синица в руке". Потому люди, которым нравится коричневый, любят традицию и крепко стоят на ногах.

Оранжевый цвет любят фантазерки, с которыми всегда весело и интересно. Окружающая действительность представляется им весьма бедной эмоциями, и они вдохновенно выстраивают "воздушные замки", умея вовлечь в свои идеи и подруг, и домашних, и подчиненных. Любят открытое и чрезмерное проявление чувств — они бурно разделят вашу радость, первыми утешат в печали.

Красный — цвет смелых, волевых и общительных особ, вспыльчивых в гневе, темпераментных в дружбе, принципиальных в деловых отношениях. Они никогда и ничего не станут скрывать. По натуре — лидеры, и этим положением гордятся. И плохо тому, кто ущемит их гордость.

Розовый любят нежные и возвышенные дамы. Их сентиментальная жизнерадостность и кокетливая изысканность могут вызвать раздражение прагматиков. По складу души они ранимые пейзанки восемнадцатого века, которые не хотят конфликтов и готовы подчиниться всегда — лишь бы мир не был нарушен.

Хочется верить, что цвет белья действительно может помочь женщине преодолеть черты собственного характера, которые ее не устраивают. К примеру, даме, которую страшат житейские проблемы, стоит приобрести коричневое белье, пессимизм преодолеет оранжевый и желтый цвет, природную легкомысленность "погасит" серый комплект, а желтый купальник, возможно, "посодействует" интересному пляжному знакомству. Впрочем, каждая женщина сама сделает вывод о своем цвете-помощнике.

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