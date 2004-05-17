Зубные эликсиры: для чего нужны и какой выбрать

В аптеках сейчас продается огромное количество полосканий для полости рта. Как в них разобраться? Советует кандидат медицинских наук, врач-стоматолог санкт-петербургской клиники "Стомус" Ирина Кобиясова.

Бальзам против кариеса

Специалисты делят все зубные эликсиры на две большие группы:

противокариозные и

противовоспалительные.

В состав первых входят ионы кальция или фтора. Эти элементы улучшают минерализацию зуба, укрепляют эмаль и предохраняют ее от разрушения . Частота использования таких ополаскивателей зависит от концентрации лечебного вещества. Например, бальзамом, содержащим 0,05% фтористых соединений, можно пользоваться ежедневно в течение всего года. А если в состав средства входит более 0,2% фторидов, то для достижения профилактического эффекта вполне достаточно одного полоскания в неделю.

Хорошим противокариозным эффектом обладает эликсир "Sensitive", содержащий в своем составе фторид олова. Данное соединение не только препятствует разрушению эмали, но и уменьшает повышенную чувствительность зубов. Это полоскание прекрасно подходит тем людям, которые болезненно реагируют на перепады температуры или кислую пищу.

Хорошие результаты дают ополаскиватели "Оксигенол" производства финской фирмы "Бергенхейм". Она выпускает две разновидности эликсиров — "Оксиген Ксилит" и "Оксиген Антиплак". Первый обладает только противокариозной активностью. А вот второй еще и уменьшает образование зубного налета. Замечательно защищают эмаль ополаскиватели фирмы Colgate, которые помимо фтористых веществ содержат различные обеззараживающие вещества.

Надо сказать, что в использовании антикариозных бальзамов есть два существенных нюанса.

Во-первых, полоскание нужно проводить после чистки зубов. Только тогда ионы фтора и кальция смогут как следует закрепиться на поверхности зуба и беспрепятственно проникнуть в его поверхностные слои. В противном случае бактериальная пленка "оттолкнет" эти лекарственные вещества.

Во-вторых, было доказано, что кальций и фтор усваиваются зубами не сразу. На их "внедрение" в эмаль требуется не менее 2-2,5 минуты.

Отсюда вытекает логический вывод: для того чтобы эти элементы оказали необходимое действие, полоскать нужно несколько минут. При этом надо несколько раз с силой процедить бальзам через зубы. Такой прием помогает "омыть" две контактные стороны, которые соприкасаются с соседними зубами. Эти скрытые от взгляда поверхности являются самыми труднодоступными и самыми опасными в плане развития кариеса. Поэтому нужно прибегать к различным ухищрениям для того, чтобы хорошенько очистить эти "тайники".

Эликсир для дёсен

Противовоспалительные эликсиры содержат в своем составе вещества, преимущественно влияющие на кровоснабжение и микрофлору. Они не только улучшают микроциркуляцию крови в тканях десны, снимают отек, но и обладают заживляющим эффектом. Такими ополаскивателями лучше пользоваться до чистки зубов: они размягчают зубной налет и облегчают его удаление. Сейчас в аптеках продается огромное количество различных противовоспалительных средств для полоскания рта.

Начать перечисление можно с недорогих эликсиров отечественного производства. Это "Лесной", "Ветерок", "Солнышко", "Весна-плюс", "Преображение", "Весна-жизнь". Все они содержат экстракты лекарственных трав и природные биооксиданты. Хорошим противовоспалительным эффектом обладает и пихтовый эликсир для рта "Мирра Люкс". В его состав входят растительные фитонциды, которые повышают местный иммунитет и усиливают кровоснабжение десен.

Полоскание рта и зубов

Однако самым выраженным противовоспалительным эффектом обладают те полоскания, которые содержат синтетические антимикробные добавки — хлоргексидин и триклозан. Триклозан является активным компонентом ополаскивателя "Рlax". Помимо антисептика в его состав входит и фторид натрия. А это значит, что "Plax" предохраняет не только от воспаления, но и от кариеса. Хлоргексидин содержится в немецких эликсирах "Лакалют". "Lacalut Antiplaque" не требует предварительного разведения. А вот "Lacalut Fresh" представляет собой концентрированный раствор, который нужно разбавлять водой. Так как это средство продается во флаконах по 75 мл, его хватает надолго — ведь для одного полоскания достаточно всего пяти капель эликсира.

Содержится хлоргексидин и в жидком геле "Лизоплак", выпускаемом в большой упаковке объемом 250 мл. Этот ополаскиватель не только уменьшает воспаление, но и предотвращает нарастание зубного камня. Кроме того, в состав "Лизоплака" входит диметикон — смазывающее вещество, придающее зубам ровный блеск.

Очень выраженным антибактериальным эффектом обладает "Элюдрил". Процентное содержание хлоргексидина в этом эликсире очень велико, и поэтому он подходит не только для профилактики, но и для лечения. Им рекомендуют полоскать рот при ангинах, любых воспалительных заболеваниях ЛОР-органов, гингивитах и стоматитах. Продается "Элюдрил" в виде концентрата, а следовательно, перед использованием его надо развести из расчета 1:8. Во время обострений полоскать им рот нужно не реже 3-4 раз в день, для профилактики же хватает двукратного применения.

Надо заметить, что концентрированные растворы подходят далеко не всем. Ведь в этих средствах есть этанол, который оказывает прижигающее и дубящее воздействие на слизистую ротовой полости. Именно поэтому полоскания, содержащие спирт, противопоказаны при синдроме сухости рта, который достаточно часто встречается у пожилых людей. Кроме того, их нельзя употреблять людям, страдающим аллергией на алкоголь. Как правило, все концентраты разводятся по одной схеме: для профилактики нужно всего 20-25 капель полоскания на стакан воды. А обострение воспалительного заболевания требует более насыщенного раствора, поэтому в том же объеме растворяют 30-50 капель.

Однако большая часть зубных ополаскивателей не требует предварительного разведения. Они тоже могут содержать спирт, однако доля алкоголя в них ничтожно мала — всего 2-3%. Ими можно пользоваться и пожилым людям, и детям старше шести лет.

Порошок-целитель

Новинкой последних лет стали сухие ополаскиватели, которые продаются в герметичных полиэтиленовых пакетиках. Для того чтобы получить "целебную жидкость", нужно развести порошок в определенном количестве кипяченой воды. Однако делать это надо непосредственно перед использованием, так как "простой" приготовленного полоскания может сказаться на его лечебных качествах.

Получившийся раствор является гипертоническим, то есть может "вытягивать" гной, содержащийся в абсцессах и кистах. Именно поэтому сухие формы используются только во время обострения гнойных процессов в ротовой полости. Для систематического же употребления они не подходят.

Самым популярным порошковым ополаскивателем считается "Oral-B Bocasan Mouthwash". Его используют для приготовления теплых ванночек: раствор набирают в рот, держат там не меньше 45 секунд, а потом сплевывают. И так повторяется несколько раз. После этого нельзя есть и пить в течение получаса — нужно, чтобы остатки полоскания оставались во рту как можно дольше.

Грибы во рту

Отдельного разговора заслуживают йодсодержащие ополаскиватели. В нашей стране они появились лишь недавно и поэтому еще не успели войти в широкий обиход. Одним из немногочисленных представителей этой группы является "Sefodine Gargle Mouthwash". Он выпускается в виде концентрата, который требует предварительного разведения.

Полученный раствор нужно втирать в десны и полоскать им рот не меньше 3-4 раз в день. Данный ополаскиватель обладает не только антибактериальным, но и противогрибковым действием. Именно поэтому он очень часто назначается при дрожжевом поражении ротовой полости. Однако "Sefodine Gargle" имеет и противопоказания: его нельзя использовать людям с патологией щитовидной железы.

Стоматологи советуют пользоваться зубными бальзамами как минимум два раза в день — утром и вечером. Во время сна у нас уменьшается выработка слюны, которая обладает бактерицидными свойствами. Именно поэтому ночью в ротовой полости начинают активно размножаться различные бактерии. Утреннее полоскание очень хорошо "смывает" колонии микроорганизмов, которые выросли за ночь.

Вечерняя же процедура устраняет кислую бактериальную пленку, образовавшуюся в течение дня. Но придерживаться такой двукратной схемы применения совсем не обязательно: никто не запрещает вводить дополнительные полоскания после каждого приема пищи.

Ионы кальция и фтора, входящие в состав противо-кариозных эликсиров, укрепляют эмаль и предохраняют ее от разрушения. Утреннее полоскание бальзамами отлично удаляет колонии бактерий, выросшие за ночь.

Алла КОЗЫРЕВА

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