Влияние чая для похудения на контрацептивный эффект

"Правда ли, что прием чаёв для похудения и очищающих травяных сборов и БАДов снижает действие гормональных контрацептивов? Я немного поправилась, принимая противозачаточные таблетки, и поэтому решила параллельно пить чай для похудения. Но он обладает слабительным эффектом, а в аннотации к таблеткам сказано, что при поносах и рвотах их действие снижается. Значит ли, что из-за этого я смогу забеременеть на фоне приема таблеток?" Мария К., Петрозаводск

Отвечает врач-гинеколог, медицинский консультант по гинекологии Мария Малярская .

Об эффективности чая для похудения

Действительно, совмещать препараты, обладающие послабляющим действием, и гормональные препараты не рекомендуется. Постоянное расстройство кишечника нарушает усвояемость гормонов и может значительно снизить их концентрацию в крови. В таком случае существует реальная вероятность того, что контрацептивная защита нарушится.

Опасность ситуации заключается еще и в том, что такой способ борьбы с весом нефизиологичен и даже вреден. Во время расстройства кишечника начинают хуже усваиваться:

витамины,

минералы,

аминокислоты,

другие жизненно необходимые вещества.

Задумайтесь: стоит ли ради этого пить дорогой чай для похудения? Можно ведь каждый день делать бесплатные клизмы, а еще проще — вообще ничего не есть. Во всем нужна умеренность — нельзя же доводить дело до абсурда.

Надо сказать, что сами таблетки на вес не влияют. Дело в том, что женские половые гормоны несколько перестраивают обмен веществ, способствуя формированию женской фигуры.

Вес увеличивается вовсе не от гормонов, просто еда начинает лучше усваиваться, а вы привыкли есть "по-старому". То есть на фоне приема гормонов требования к диете ужесточаются — надо чуть больше себя ограничивать, приспособиться к новому темпу обмена веществ, привыкнуть к своему новому состоянию.

Никаких других реальных и безопасных способов остановить увеличение веса, кроме ограничения количества еды и усиления физической нагрузки, чтобы еда быстрее использовалась и не откладывалась в запас, не существует. Все остальное — небезопасное шаманство.

Вес увеличивается вовсе не от гормонов, просто еда начинает лучше усваиваться, а вы привыкли есть "по-старому"

Кроме того, противозачаточные препараты часто вызывают эффект так называемой псевдобеременности, и в том числе задержку жидкости. Поэтому часть набранного веса — это:

лишняя тканевая жидкость,

отеки.

Обычная прибавка веса на гормонах — 1-2 кг — это конечно не жир, а вода. Бороться с ней нужно, ограничив в рационе поваренную соль, задерживающую воду. Острое, соленое, копченое — это ведь всегда неполезно. Перейдите на соль с пониженным содержанием натрия и постепенно уменьшайте ее количество в своем рационе.

Известно, что очищающие сборы нарушают всасывание углеводов, способствуют более быстрому освобождению кишечника. Поэтому они могут применяться именно для:

очистки от токсинов,

для нейтрализации вредных компонентов пищи,

для улучшения работы кишечника при запорах.

О приёме гормональных контрацептивов

При этом советую внимательно следить за реакцией своего организма, чтобы подобрать такую дозу, которая не вызовет изнуряющего поноса.

Тогда в течение дня, через какое-то время после принятия этих чаев, вы можете спокойно принимать нужные препараты, в том числе гормональные контрацептивы, не опасаясь, что они не усвоятся. Лучше всего разнести во времени прием чая и гормонов примерно на полдня — например, утром натощак выпить чай, а вечером перед сном принять таблетку.

Не забывайте и о том, что кроме таблетки в организме должны усваиваться и другие принимаемые лекарства, для них также должно быть отведено время в течение дня. Так что не перебарщивайте с чаем и ориентируйтесь по реакции — стул должен быть более частым, объемным и мягким, но не постоянно жидким — это ненормально и неполезно. Таким образом, чаи для похудения дают нужный и безопасный эффект, только когда их принимают в правильных дозах.

Наконец, помните, что далеко не у всех женщин во время приема таблеток повышается вес. Неоспоримое правило тут одно — полнеют не от гормонов, а от еды. Поэтому, вместо того чтобы в авральном порядке принимать различные добавки для похудения, обратите внимание на свой рацион. Соблюдая простые правила рационального питания, вы легко сможете сохранять стройность во время приема гормональных контрацептивов.

Чаи для похудения дают желательный эффект, если вы принимаете их в правильной дозе.

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