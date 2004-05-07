Мазь Вишневского: Даже ее запах - убивает любую заразу!

Так обычно называют лекарство, в медицинской среде известное как масляно-бальзамический линимент Вишневского. Баночка с ним должна быть в каждой аптечке.

Удивительно, но за всю историю существования мазь Вишневского не претерпела никаких «модернизаций» и дошла до нашего времени в первоначальном составе. Главные ее компоненты:

Дёготь берёзовый: раздражая нервные окончания в коже, активизирует кровоснабжение тканей, улучшает их питание.

раздражая нервные окончания в коже, активизирует кровоснабжение тканей, улучшает их питание. Ксероформ : обеззараживает рану, обладает также сильным противомикробным действием.

: обеззараживает рану, обладает также сильным противомикробным действием. Масло касторовое: используется в качестве основы, способствует проникновению мази вглубь кожи, обеспечивает защиту повреждённых участков от попадания внутрь частиц грязи и пыли.

За время, как ее состав был выведен, мазь Вишневского постепенно расширила границы своего влияния, став незаменимой при лечении таких заболеваний, как:

варикоз: трофические нарушения кожного покрова;

трофические нарушения кожного покрова; гинекологические заболевания: эрозия шейки матки, воспаления, спайки;

эрозия шейки матки, воспаления, спайки; геморрой: наружные геморроидальные узлы;

наружные геморроидальные узлы; эндартериит: нарушение кровоснабжения ног;

нарушение кровоснабжения ног; обморожения, ожоги.

О полезных свойствах мази рассказывает заведующая поликлиническим отделением медико-санитарной части "Мособлинжстрой" Елена ЕЛИСОВА.

Чудо-мазь названа по имени ее создателя — великого хирурга Александра Васильевича Вишневского. Состоит она из трех компонентов, каждый из которых отлично обеззараживает кожу: дегтя, ксероформа и касторового масла. Но у этих веществ есть и специфические лечебные свойства. Так, деготь, раздражая находящиеся в коже нервные окончания, восстанавливает кровоснабжение тканей. Ксероформ хорошо подсушивает рану. А масло смягчает кожу, способствуя проникновению лекарства вглубь.

В моей практике был такой случай. Пожилому больному после вскрытия гнойника на шее я назначила повязки с мощной антибактериальной мазью. Прошло две недели, больной не появлялся. А когда пришел, показал заживший гнойник и заявил, что вылечился благодаря старому испытанному средству — мази Вишневского. "Даже ее запах, — убежденно воскликнул старик, — убивает любую заразу!"

Действительно, мазь Вишневского прекрасно рассасывает воспаление и заживляет раны. Сейчас хирурги, увлекшись новейшими антибиотиками, назначают ее не так часто. Между тем, в домашних условиях мазь Вишневского по-прежнему незаменима: с одной стороны, она помогает при множестве болезней, а с другой, не способна причинить серьезного вреда.

Вот несколько конкретных советов по применению мази Вишневского

При первых признаках созревания фурункула, карбункула или панариция сделайте повязку с мазью Вишневского.

Сложив в четыре слоя марлю и нанеся на нее мазь, наложите мазевую повязку на место воспаления. Продолжительность процедуры — 10-12 часов. Сняв салфетку, вытрите кожу насухо. Еще раз протрите, только теперь уже спиртом — медицинским или салициловым. И затем снова наложите мазевую повязку. Чтобы мазь подольше не высыхала и лучше впитывалась, можно сделать повязку в виде компресса, накрыв ее сверху целлофаном или компрессной бумагой.

Если гнойник уже образовался, то после его вскрытия лучше все-таки прикладывать повязки с антибактериальными мазями, ферментами или с гипертоническим раствором. А когда гноя станет меньше, снова пригодится мазь Вишневского. Повязки надо менять каждые шесть часов. Хороший результат дает чередование мази Вишневского с антибактериальными мазями.

Мазь Вишневского незаменима при лечении пролежней, от которых страдает большинство лежачих больных. Не дожидайтесь, пока почернеет полспины, начинайте прикладывать мазевые повязки сразу же, как только заметите покраснение.

Плохо заживают и трофические язвы ног. Запах мази Вишневского с детства знаком всем, чьи мамы и бабушки страдают этим недугом. Возбуждая нервные окончания, мазь возвращает коже способность к самовосстановлению, и язвы затягиваются. Лечиться придется долго, но, набравшись терпения, вы обязательно добьетесь успеха.

Варикозно расширенные вены часто воспаляются, что ведет к образованию тромбов. Это заболевание называется тромбофлебитом. Большим куском марли, сложенной в несколько слоев и пропитанной мазью Вишневского, обмотайте больную ногу. Повязку закрепите бинтом. Менять ее надо два раза в сутки. Хороший рассасывающий эффект дает чередование повязок с мазью Вишневского и гепариновой мазью.

Заядлые курильщики обречены страдать заболеваниями сосудов нижних конечностей типа облитерирующего эндартериита. Повязки с мазью Вишневского помогут восстановить кровоснабжение ног. Кроме того, мазь защитит вялую, дряблую кожу от инфекции, которая легко возникает при любых микротравмах.

Ожоги и обморожения лечат мазью Вишневского еще со времен Великой Отечественной войны. Благодаря ей кожа заживает без образования грубого рубца. Накладывают повязки сразу на 4-5 дней.

Маски с мазью Вишневского избавят закомплексованного подростка от юношеских угрей. Вырезают маску из нескольких слоев марли, не забыв сделать прорези для глаз и рта. Пропитав маску мазью, ее накладывают на лицо и оставляют на два-три часа. Чтобы кожа очистилась, такую маску достаточно делать всего два раза в неделю.

Ирина СМИРНОВА

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.