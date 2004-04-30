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Автор Татьяна Бархатова

Модельер Макашова: Удобная одежда отвечает за душевный комфорт и крепкий иммунитет

Здоровье » Здоровье и профилактика

Бывает, в дорогом шикарном костюме чувствуешь себя как-то неловко. Вроде, и сидит отлично, и к лицу, а все не то. Настроение портится, начинаешь нервничать. Как же выбрать психологически комфортную одежду? На этот счет у художника-модельера Елены Макашовой есть очень интересные размышления.

Модельер Макашова: Удобная одежда отвечает за душевный комфорт и крепкий иммунитет

Одежда должна отражать то, что человек собой представляет. Если же костюм не соответствует роду ваших занятий, вашему характеру, внешности, воспитанию и многому другому — возникает дискомфорт. Но как все это учесть, разложить по полочкам?

"Попробуйте не придавать большое значение одежде"

Конечно, это не значит, что ею не надо заниматься. Я, скорее, имею в виду, что не стоит слишком много возлагать на одежду надежд. Дискомфорт и даже стрессы часто возникают именно из-за того, что эти чаянья не оправдываются. А стрессы, как известно, снижают иммунитет, могут привести к повышению артериального давления, вызвать головную боль.

Вот, скажем, ощущение неловкости может появиться, если вы стремитесь при помощи одежды создать о себе ложное представление. Например, у многих женщин в последнее время вспыхнула любовь к шикарным вечерним туалетам, одежде "от кутюр".

Я уже не говорю о том, что это чаще всего надевается не к месту. Но даже если и нашелся достойный повод облачиться в длинное вечернее платье, все равно обычно возникает дискомфорт. Почему? Потому что, по большому счету, это одежда суперзвезд и кинодив. Вот Клаудиа Шиффер в платье "от кутюр" — это не обман. Это ее жизнь, это — она. А для женщины, еще утром едущей на работу в троллейбусе, такое платье — чужое, оно как маскарадный костюм. Это ни в коем случае не значит, что эта женщина хуже топ-моделей и поп-звезд. Просто она — другая. Так что не надо никого обманывать своей одеждой — все быстро поймут, ко вы на самом деле, и вам будет не по себе. И не подражайте никому: вы — это вы.

Я вообще считаю, что одежда должна быть такой, чтобы утром в ней можно было бы пойти на работу, а вечером — в театр. Сдержанные пиджак и брюки плюс более нарядный топ. При желании в вечернем варианте пиджак может заменить красиво повязанный или просто накинутый на плечи палантин или платок.

"Не пытайтесь понравиться за счет одежды"

И не важно, где все это куплено — в бутике или на рынке, — главное, чтобы в этом костюме выразились вы. А если кто-то думает, что дорогая, престижная одежда вызывает уважение или даже преклонение окружающих, его ждет разочарование. В ком-то шикарный наряд пробудит зависть. Других заставит усомниться в богатстве вашего внутреннего мира: мол, иначе, чем одеждой, она не может себя проявить. Так что мой совет — не пытайтесь понравиться за счет одежды. Да и вообще не ждите ничьего одобрения — будьте сама собой. Совершенствуйтесь личностно.

Кстати, внимание противоположного пола тоже не останавливается лишь на вашей внешности. Поэтому ответственность за успех в личной жизни не надо целиком возлагать на одежду. Если внутри пусто, красивым платьем человека не удержишь.

Зима. Девушка
 

Мне вообще нравится, когда женщина относится к своей одежде снисходительно, с иронией (прошу не путать с небрежностью), с какой-то фантазией. Можно старую кофту взять, частично распустить, чем-либо надшить и, если это сделано со вкусом, вы будете интересны, потому что одежда отражает вашу яркую индивидуальность.

"Моду нужно воспринимать как эссенцию"

А как же быть с модой, спросите вы, ведь она делает женщин похожими друг на друга? Моду нужно воспринимать как эссенцию. Скажем, уксус. Вы ведь его не пьете. Это гадость, да и можно отравиться. А если немного уксуса добавить в пищу, то он улучшит ее вкус. То есть, модные тенденции стоит учитывать, но непременно трансформировать их на себя.

Возьмем для примера вышивку, которая стала модной в этом году. Она прозвучала по-новому, как-то даже с юмором — сегодня вышитые цветочки не создают впечатление наряженности. Но, тем не менее, женщина спортивного стиля, у которой энергия бьет через край, в вышитой одежде будет чувствовать себя неуютно. А вот модный трикотажный джемпер с необработанными срезами манжет и горловины и брюки из грубоватой ткани хай-тек будут в самый раз.

Но это опять-таки лишь набросок, потому что так много надо учесть при подборе одежды. У женщины может быть аллергия на синтетические ткани, к которым относятся и ткани хай-тек. Тогда может подойти лен натурального цвета или окрашенный в пастельные тона — это очень модно. Он сильно мнется? Ну и пусть. Это придает некую стильную небрежность. Даже ощущение свободы.

На мой взгляд, какую-то раскрепощенность дарит женщине мужская одежда или хотя бы ее элементы — галстук, рубашка наподобие мужской. В какой-то мере такая одежда даже помогает преодолеть зажатость, закомплексованность.

Ольга МИТРОФАНОВА
"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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SOLH - Одежда и настроение
Редактор: Ольга Алексеева
Темы иммунитет елена макашова
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