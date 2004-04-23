Лимон Всемогущий: рецепты народной медицины

Подружитесь с лимоном, и многие ваши проблемы будут решены: он избавит от старых болезней и убережет от новых, рекомендует всем нам Н. И. Кудряшова, автор недавно вышедшей брошюры "Лечение лимонами". Сегодня мы знакомим читателей с некоторыми народными рецептами из этого издания.

Лимон лечит бородавки и веснушки

Измельченную кожуру двух лимонов залейте 0,5 стакана 30% уксуса, настаивайте в плотно закрытой посуде 8 дней, периодически встряхивая. Процедите. Прикладывайте к бородавкам тампон, смоченный в этом настоем, несколько раз в день.

Возьмите 100 г меда и смешайте с соком одного лимона. Этой смесью пропитайте марлевые салфетки и наложите их на 15 — 20 минут на места, покрытые веснушками. Успеха можно достичь после регулярного наложения 15 — 20 масок.

Лимон против гипотонии

При низком кровяном давлении в климактерическом периоде принимайте по 1 чайной ложке через 2 часа после еды смесь из 50 г поджаренных и смолотых зерен кофе, 0,5 кг меда и сока одного лимона. Храните смесь в холодильнике.

Головной боли

Возьмите свежую лимонную корку, очистите от цедры, приложите к виску и держите некоторое время. Вскоре на коже под лимонной коркой появится красное пятно, которое начнет гореть и чесаться, а головная боль пройдет.

Послеродовое очищение

Измельчите скорлупу 5 сырых яиц и смешайте ее с 2 — 3 мелко порезанными неочищенными лимонами. Настаивайте 1 день, затем добавьте 0,5 л водки. Принимайте по 50 мл 3 раза в день через 20 минут после еды в течение 3 — 6 месяцев.

Бели

В стакан выжмите сок одного лимона и долейте кипятком. Когда раствор немного охладится, процедите его через марлю. Раствором, остывшим до температуры парного молока, промойте влагалище. Ни в коем случае не используйте холодную воду — она может вызвать колики в матке и яичниках.

Укрепление зубов

Натирайте кожурой лимона зубы, если хотите, чтобы они были белыми, а корни зубов — крепкими.

Кровотечения

При сильных маточных кровотечениях смешайте 6 яичных белков с 0,5 чайной ложечки лимонной кислоты и эту смесь выпейте. При необходимости повторите.

лимон

Мозоли

Перед сном распарьте ногу в горячей воде, вытрите досуха и привяжите к мозоли корочку лимона с небольшим количеством мякоти, лучше — горбушку лимона. Через 4 — 5 дней мозоль пройдет полностью.

Судороги ног

Утром и вечером смазывайте подошвы ног соком лимона и не ходите и не надевайте обувь до тех пор, пока сок не высохнет. Курс лечения — не больше двух недель.

Уход за ногтями

Чтобы ногти не потеряли гибкости и твердости, их надо регулярно смазывать смесью лимонного сока и масла.

Обмороки

Измельчите 100 г сухих лимонных корок, залейте 1 л водки, настаивайте в теплом месте 3 недели, временами встряхивая. Процедите. Принимайте по 25 — 30 капель 3 раза в день.

Омоложение

Разомните 3 лимона с кожицей, 3 головки чеснока, 3 стакана клюквы, настаивайте на 7 стаканах кипяченой воды, поставьте на 2 дня на холод, процедите, влейте 400 г меда, перемешайте и поставьте еще на 2 дня на холод. Пейте по 1 столовой ложке 3 раза в день.

Отит

Закапайте в ухо 2 — 5 капель сока лимона — это снимет боль и улучшит слух.

Перхоть

Кожуру 4 лимонов варите 15 минут в 1 л воды, отвар процедите. Ополаскивайте волосы отваром один раз в неделю.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.