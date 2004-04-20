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Автор Петр Дерябин

Как не получить лучевые ожоги глаз

Здоровье » Зрение » Профилактика

По незнанию, невниманию, оказывается, очень просто получить лучевые ожоги глаз. Рассказывает врач высшей категории Вера Григорьевна БОНДАРЕВА.

Травма ожог глаза. Что делать?

Причины ожогов глаз

С ожогами глаз к нам чаще всего обращаются люди, которые из-за недостатка средств:

  • самостоятельно ремонтируют свои автомобили
  • или выполняют какие-то сварочные работы на строительстве своих дач.

Мало того, что и их собственные глаза часто бывают совсем не защищены от слепящего света, так они еще просят что-то подержать своих жен или родственников, а тут еще и ребятишки во все глаза смотрят, чем таким интересным занимаются взрослые.

К счастью, при таких вспышках возникают ожоги глаз относительно легкой степени. Человек возвращается домой, а через несколько часов, чаще всего ночью, появляются:

  • рези в глазах
  • боли
  • слезоточивость
  • светобоязнь.

В принципе, никакого лечения в данном случае не требуется, потому что в течение одних суток все эти неприятные явления проходят сами собой.

Но тем не менее, когда к нам обращаются, мы рекомендуем делать на глаза холодные примочки с настоем чая или простой водой, чтобы облегчить болезненные ощущения, и закапывать в глаза любые витамины в жидком виде, какие только имеются под рукой, либо простерилизованное растительное масло, хотя бы подсолнечное.

А если есть возможность, то купить в аптеке глазные витаминные капельки:

  • "Тауфон"
  • или "Цитраль".

Причиной еще одной "разновидности" ожогов глаз стало в последние годы обилие косметических кабинетов с соляриями, в которых наши красавицы и красавцы загорают в зимние месяцы. У меня нет никаких оснований агитировать кого-либо против искусственного загара, но, к сожалению, нам приходится иногда сталкиваться с гораздо более печальными ситуациями, чем показано в рекламном ролике "Сделай паузу, скушай "Твикс".

Создается впечатление, что в некоторых соляриях понятия не имеют, ни с какого расстояния можно облучать человека, ни каково должно быть время экспозиции, а о необходимости использовать при таком загаре защитные очки там не знают и вовсе.

К нам привозят молодых людей с ожогами:

  • и глаз
  • и кожи.

Лечение солнечных и снежных ожогов глаз

Некоторых из них приходится срочно везти в Институт имени Склифосовского, где есть ожоговый центр. В подобных случаях лечить глаза намного тяжелее, и для этого требуются уже не сутки, а недели.

Еще сложнее лечить:

  • солнечные
  • и снежные офтальмии

то есть ожоги глаз, которые возникают иногда во время зимних отпусков где-нибудь в горах, при ярком солнце и особенно после снегопада, когда все кругом сверкает и искрится всеми цветами радуги. Альпинисты и горнолыжники с такими жалобами к нам не обращались ни разу, но было несколько случаев. Когда мы лечили туристов.

Все они утверждали, что пользовались защитными очками, однако глаза уберечь не смогли. Видимо, на них были очки с лишь затемненными стеклами, а нужны были стекла, отсекающие излучения опасного для глаз диапазона.

Если световые ожоги, которые случаются при сварке, воздействуют на передний отрезок глаза:

  • слизистую оболочку
  • и роговицу

то снежные и солнечные офтальмии могут серьезно повредить сетчатку глаза.

Зайчики в глазах. ожоги глаз
По незнанию, невниманию, оказывается, очень просто получить лучевые ожоги глаз

Субъективно это выражается в появлении перед глазами полупрозрачных пятен, которые мешают видеть.

Таких больных мы госпитализируем, потому что любая патология сетчатки чревата снижением остроты зрения, которое может остаться на всю жизнь. Если же не лечить такие ожоги, то это может привести и к полной потере зрения.

Раньше с солнечными офтальмиями мы сталкивались не столь уж и часто — это были два или три случая в год. Но многие любители солнечных затмений, несмотря на все предупреждения о необходимости защищать глаза, пренебрегают правилами. Будьте внимательны.

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