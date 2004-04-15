EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Петр Дерябин

Ртутное отравление: что делать, если разбился градусник

Здоровье » Ваше здоровье

О том как правильно собрать вытекшую из разбитого термометра ртуть и как избежать ее вредного воздействия, рассказала санитарный врач Центра санэпиднадзора г. Москвы Анна Духовная.

Ртутное отравление: что делать, если разбился градусник

Ртуть относится к чрезвычайно опасным для человека веществам. Особенно вредны ее пары. При длительном вдыхании испарений даже мизерного количества этой жидкости можно получить хроническое отравление.

Оно протекает исподволь, долгое время без четких симптомов заболевания, наблюдаются:

  • общее недомогание,
  • раздражительность,
  • тошнота,
  • похудение.

В итоге ртутное отравление приводит к неврозу и поражению почек.

Как собрать ртуть

Убирать это серебристое вещество нужно тщательно и быстро. Вот как это лучше сделать.

Сразу же, как только ртуть оказалась вне пределов термометра, уведите из загрязненного помещения детей: заинтересовавшись блестящими шариками, маленький ребенок может их проглотить. В этом случае без врачебной помощи не обойтись — ртуть может вызвать серьезные повреждения слизистых оболочек пищеварительного тракта.

Если на дворе значительно холоднее, чем в доме, то неплохо бы открыть окна — при низкой температуре выделение ядовитых паров уменьшается.

Но ни в коем случае не допускайте сквозняка, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате, многие из них разобьются в мелкую ртутную пыль, которая осядет на стенах, мебели — попробуйте-ка тогда собрать это ядовитое вещество.

Место, где рассыпана ртуть, нужно подсветить. Для этого на некотором расстоянии от загрязненного участка надо поставить электрическую настольную лампу так, чтобы свет падал на ртутную лужицу сбоку. Теперь, когда все серебристые капли видны как на ладони, можно приступать к их сбору.

Убирая ртуть, наденьте резиновые перчатки и постарайтесь, чтобы она не попадала на обнаженные участки кожи.

Удобнее всего собирать ртутные горошины, накатывая их на листок бумаги другим листком или мягкой кисточкой, — жесткая кисть или веник в этом деле не помогут, они только размельчат ядовитые шарики.

Ртутное отравление: Что делать, если разбился градусник. разбился градусник
Ртуть относится к чрезвычайно опасным для человека веществам

Забившуюся в щели пола ртуть посыпьте песком, вместе с которым она легко выметется кисточкой на бумагу.

Утилизация ртути

Собранный ядовитый металл нельзя выбрасывать в мусоропровод, канализацию или куда бы то ни было — без специальной обработки ртуть, где бы она ни оказалась, будет выделять токсичные вещества, ухудшая и без того неблагополучную экологическую обстановку.

Вызовите на подмогу специалистов по чрезвычайным ситуациям, а до их приезда серебристый яд в герметично закрытой стеклянной посуде или в резиновой груше выставьте на балкон.

Теперь, чтобы обезвредить всё, вплоть до малейшей, незаметной глазу частички, нужно провести дезинфекцию: место, где была разлита ртуть, следует смочить:

  • 0,2% раствором марганцовки,
  • мыльно-содовым раствором (30 г соды и 40 г мыла на литр воды).

Неплохо протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного участка деревянные и металлические поверхности — мелкие крупинки ртути очень любят на них падать. Через 1,5-2 суток дезинфицирующий раствор можно смыть чистой водой.

Ртутное отравление: Что делать, если разбился градусник. ртуть в градуснике
Для утилизации ртути нужно вызвать специалистов по чрезвычайным ситуациям

Если ртуть попала на одежду, ее нужно срочно обработать таким образом:

  1. Сначала промыть ее в холодной воде в течение 30 минут.
  2. Потом еще 30 минут в мыльно-содовом растворе при температуре 70-80 градусов по Цельсию.
  3. Потом еще 20 минут при такой же температуре в щелочном растворе, затем снова в холодной воде.

После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной аварии для профилактики отравления нужно пить побольше жидкости, так как ртутные образования выводятся из организма через почки.

В заключение хотелось бы сказать вот о чем. В последнее время очень часто в руки ребят попадают невесть откуда взявшиеся опасные химические вещества. В качестве игрушки нередко оказывается и ртуть, причем зачастую ее количество значительно превышает то, которое содержится в градуснике.

Финалом такой игры может стать острое отравление парами ртути, первые признаки которого:

  • головная боль,
  • боль при глотании,
  • повышение температуры,
  • желудочные расстройства.

Они появляются через 8 — 24 часов. В ожидании приезда врача давайте больному побольше питья.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РАЗБИЛИ ГРАДУСНИК?
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы анна духовная
Новости
МакSим устроила фотосессию в белом платье
Мишустин заявил о повышении зарплат россиян в 2022 году
Высказывания Лондона о выборах в Госдуму сочли попыткой вмешательства в дела РФ
В Германии экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz
Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня
Шаляпин сфотографировался в обнимку с Региной Дубовицкой
Песков ответил Турции после её отказа признавать выборы в Крыму
Представителя посольства РФ вызвали в британский МИД из-за отравления Скрипалей
Дмитрий Исхаков собирается судиться с экс-супругой Полиной Гагариной
"Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме
Последние материалы
Курорт "Роза Хутор" инициировал разработку "Зеленого кода" для туризма
Аналитик из США: всем станет лучше, если Америка будет меньше влиять на мир
В Германии экологи подали в суд на BMW и Mercedes-Benz
Путин заявил о восстановлении экономики РФ до докризисного уровня
Шаляпин сфотографировался в обнимку с Региной Дубовицкой
Ртутное отравление: что делать, если разбился градусник
Песков ответил Турции после её отказа признавать выборы в Крыму
Представителя посольства РФ вызвали в британский МИД из-за отравления Скрипалей
Дмитрий Исхаков собирается судиться с экс-супругой Полиной Гагариной
"Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме
Популярное
Происшествия
"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми

Директор образовательного центра "Олимп" Елена Полуянова охарактеризовала пермского стрелка, который ранее учился владеть оружием в этом учреждении.

"Эта гадина училась у нас": директор центра образования описала стрелка из Перми
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Федеральные
Итог выборов в Думу: Медведев выбывает из президентской гонки 2024 года
Общество
Под прицел пермского стрелка чудом не попали второклассники
Политика. Новости и аналитика
Выборы: названы регионы, в которых "Единая Россия" проиграла
Усам Оздемиров Побороть бедность не получится, если всех стричь под одну гребёнку Усам Оздемиров Ирина Шлионская Отпечатки детских ладоней оказались древнейшим образцом тибетского искусства Ирина Шлионская Игорь Буккер "Ловушка для скульптора": кто займёт место Колумба? Игорь Буккер
Политика. Новости и аналитика
Шойгу и Лавров намерены отказаться от мандатов депутатов после победы ЕР
Криминал
В пресс-службе вуза рассказали о первой жертве пермского стрелка
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Происшествия
Путин отреагировал на стрельбу в Пермском университете
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников