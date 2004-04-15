Ртутное отравление: что делать, если разбился градусник

О том как правильно собрать вытекшую из разбитого термометра ртуть и как избежать ее вредного воздействия, рассказала санитарный врач Центра санэпиднадзора г. Москвы Анна Духовная.

Ртуть относится к чрезвычайно опасным для человека веществам. Особенно вредны ее пары. При длительном вдыхании испарений даже мизерного количества этой жидкости можно получить хроническое отравление.

Оно протекает исподволь, долгое время без четких симптомов заболевания, наблюдаются:

общее недомогание,

раздражительность,

тошнота,

похудение.

В итоге ртутное отравление приводит к неврозу и поражению почек.

Как собрать ртуть

Убирать это серебристое вещество нужно тщательно и быстро. Вот как это лучше сделать.

Сразу же, как только ртуть оказалась вне пределов термометра, уведите из загрязненного помещения детей: заинтересовавшись блестящими шариками, маленький ребенок может их проглотить. В этом случае без врачебной помощи не обойтись — ртуть может вызвать серьезные повреждения слизистых оболочек пищеварительного тракта.

Если на дворе значительно холоднее, чем в доме, то неплохо бы открыть окна — при низкой температуре выделение ядовитых паров уменьшается.

Но ни в коем случае не допускайте сквозняка, иначе блестящие шарики разлетятся по всей комнате, многие из них разобьются в мелкую ртутную пыль, которая осядет на стенах, мебели — попробуйте-ка тогда собрать это ядовитое вещество.

Место, где рассыпана ртуть, нужно подсветить. Для этого на некотором расстоянии от загрязненного участка надо поставить электрическую настольную лампу так, чтобы свет падал на ртутную лужицу сбоку. Теперь, когда все серебристые капли видны как на ладони, можно приступать к их сбору.

Убирая ртуть, наденьте резиновые перчатки и постарайтесь, чтобы она не попадала на обнаженные участки кожи.

Удобнее всего собирать ртутные горошины, накатывая их на листок бумаги другим листком или мягкой кисточкой, — жесткая кисть или веник в этом деле не помогут, они только размельчат ядовитые шарики.

Ртуть относится к чрезвычайно опасным для человека веществам

Забившуюся в щели пола ртуть посыпьте песком, вместе с которым она легко выметется кисточкой на бумагу.

Утилизац ия ртути

Собранный ядовитый металл нельзя выбрасывать в мусоропровод, канализацию или куда бы то ни было — без специальной обработки ртуть, где бы она ни оказалась, будет выделять токсичные вещества, ухудшая и без того неблагополучную экологическую обстановку.

Вызовите на подмогу специалистов по чрезвычайным ситуациям, а до их приезда серебристый яд в герметично закрытой стеклянной посуде или в резиновой груше выставьте на балкон.

Теперь, чтобы обезвредить всё, вплоть до малейшей, незаметной глазу частички, нужно провести дезинфекцию: место, где была разлита ртуть, следует смочить:

0,2% раствором марганцовки,

мыльно-содовым раствором (30 г соды и 40 г мыла на литр воды).

Неплохо протереть любым из этих растворов близко расположенные от загрязненного участка деревянные и металлические поверхности — мелкие крупинки ртути очень любят на них падать. Через 1,5-2 суток дезинфицирующий раствор можно смыть чистой водой.

Для утилизации ртути нужно вызвать специалистов по чрезвычайным ситуациям

Если ртуть попала на одежду, ее нужно срочно обработать таким образом:

Сначала промыть ее в холодной воде в течение 30 минут. Потом еще 30 минут в мыльно-содовом растворе при температуре 70-80 градусов по Цельсию. Потом еще 20 минут при такой же температуре в щелочном растворе, затем снова в холодной воде.

После всех этих процедур ликвидатору маленькой ртутной аварии для профилактики отравления нужно пить побольше жидкости, так как ртутные образования выводятся из организма через почки.

В заключение хотелось бы сказать вот о чем. В последнее время очень часто в руки ребят попадают невесть откуда взявшиеся опасные химические вещества. В качестве игрушки нередко оказывается и ртуть, причем зачастую ее количество значительно превышает то, которое содержится в градуснике.

Финалом такой игры может стать острое отравление парами ртути, первые признаки которого:

головная боль,

боль при глотании,

повышение температуры,

желудочные расстройства.

Они появляются через 8 — 24 часов. В ожидании приезда врача давайте больному побольше питья.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.