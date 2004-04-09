Молодая шея: маска, упражнения и народные средства

Количество прожитых женщиной лет легко определить по состоянию шеи. На ней признаки старения появляются гораздо раньше, чем на лице. Как ухаживать за шеей, рассказывает косметолог Мария Андрианова.

На шее кожа очень тонкая и нежная. Кровь там циркулирует медленнее, чем на лице. Такое ослабленное питание и приводит к быстрому увяданию кожи. Чтобы шейка была нежной и упругой, за ней нужно ухаживать ежедневно. Два раза в день наносить питательный крем. Запомните: эта часть тела не любит кремов для жирной кожи. Надо покупать специализированные кремы. Вполне подходят также питательные кремы для лица, рассчитанные на нормальную и сухую кожу, а также увлажняющие кремы.

Как правильно наносить крем на шею?

Сначала разотрите небольшое количество крема на ладонях. Затем, слегка откинув голову назад, скользящими круговыми движениями правой руки нанесите крем на левую сторону шеи, левой рукой — на правую. Направления движений только снизу вверх, от ключиц к подбородку.

Возьмите в привычку после нанесения крема проделывать легкий самомассаж — тыльной стороной ладоней похлопывайте шею с боков, а подбородок массируйте стремительными движениями-постукиваниями пальцами, как пианисты играют на рояле. Каждой женщине следует делать маски для шеи. Выбирая для себя наиболее подходящую маску, внимательно следите за реакцией кожи. Если маска вызывает неприятные ощущения, смойте ее раньше. При повторении отрицательного эффекта откажитесь от нее. Постарайтесь подобрать другую.

Рецепт маски "Молодая шея"

Тертый вареный картофель разомните с небольшим количеством овощного сока: морковного, огуречного, томатного. Получившееся пюре нанесите на шею. Оберните шею теплым полотенцем или шарфом. Через пятнадцать минут смойте теплой водой.

Оливковое масло поможет коже шеи оставаться подтянутой

Небольшое количество оливкового масла вылейте в неглубокое блюдечко и немножко подогрейте на водяной бане. Ватным тампоном мягкими движениями нанесите масло на предварительно очищенную кожу шеи. Оберните ее мягкой хлопчатобумажной тканью. Через 30 минут остатки масла промокните салфеткой. Эту процедуру стоит проводить курсом — три раза в неделю в течение месяца. Лучше делать ее вечером, перед сном.

Для поддержания и восстановления упругости кожи шеи протрите шею любым растительным маслом:

подсолнечным,

оливковым,

кукурузным.

Оливковое масло

Затем мелкой солью втирающими движениями промассируйте кожу до легкого покраснения по линиям от ключиц к подбородку. Завершите процедуру горячим компрессом — смочите небольшое вафельное полотенце в горячем молоке, наполовину разбавленном водой. Компресс держать не менее пяти минут до остывания. Затем ополосните шею холодной кипяченой водой и нанесите питательный крем.

Умывания отваром картофеля

Исключительно полезны умывания отваром картофеля, который готовится для еды. Если вы заметили первые морщинки на шее, немедленно начинайте делать компрессы из обычной столовой соли. Три столовые ложки соли растворите в двух стаканах теплой кипяченой воды. Намочите в этом растворе мягкое махровое полотенце, отожмите его и прикладывайте к шее на одну-две минуты.

Для предупреждения появления двойного подбородка ежедневно похлопывайте кожу под нижней челюстью смоченным в концентрированной соленой воде жестким махровым полотенцем. Его берут руками за концы так, чтобы средняя часть полотенца провисала. Резко растягивая полотенце, его серединой производите хлопки по подбородку.

Гимнастика для кровеносных сосудов шеи

Возьмите две мисочки. В одну налейте горячую, в другую — холодную воду. Приготовьте две салфетки. Холодную салфетку, отжав, приложите к подбородку, натянув с силой так, чтобы ткань плотно прилегала к шее. Затем то же самое проделайте с горячей салфеткой. Меняйте салфетки быстро — чтобы сохранялся эффект температурного контраста. Компрессы нужно проводить не менее десяти минут. Процедуру повторять один раз в неделю женщинам до 35 лет в качестве профилактики и два раза в неделю тем, кто уже перешагнул этот возрастной рубеж. Чаще обливайте шею холодной водой — это усиливает кровообращение.

упражнения для шеи

Чтобы шея оставалась дольше молодой, никогда не наклоняйте голову вниз. Для тех женщин, которые вынуждены долго сидеть за письменным столом, советую:

каждый час закидывайте голову назад на 5-10 секунд;

энергичными, но не резкими движениями похлопывайте шею и область подбородка тыльной стороной ладони. Не менее пятидесяти ударов;

прямо на рабочем месте можете сделать упражнение для укрепления мышц шеи. Вытяните вперед губы трубочкой и произнесите гласные звуки: Ы-О-У-И. Произносить звуки в голос не обязательно.

Три упражнения для шеи

Вечером перед сном стоит выполнить три следующих упражнения по семь раз каждое для поддержания состояния шеи.

Положите скрещенные руки на затылок и ими давить на голову, оказывая при этом сопротивление так, чтобы почувствовать напряжение шеи. Сложите руки под подбородком и опускайте голову, преодолевая сопротивление рук. Лежа на животе, откидывайте голову как можно дальше назад и опускайте на грудь.

Размять мышцы лица и шеи перед нанесением макияжа утром

Сделайте глубокий вдох через нос, пытаясь вытянуть губы вперед трубочкой. Тремя пальцами, 1-м — с одной стороны, 2-м и 3-м — с другой удерживайте уголки рта. Постарайтесь спокойно выдохнуть через рот, который по-прежнему зафиксирован пальцами. Повторите не менее четырех раз. Правой рукой жестко поддерживайте левую половину шеи. Три пальца левой руки фиксируют левый угол рта. Делайте вдох через рот. Сокращенные мышцы оттягивают вниз левый уголок рта, тогда как пальцы удерживают его на месте. Во время выдоха мышцы расслабляются — наступает отдых. Упражнение способствует укреплению мышц щек и шеи. Те же движения делаются и для другой половины лица. Пять парных повторов.

Резко откиньте голову назад, расслабьте нижнюю челюсть, приоткройте рот. Напрягите мышцы подбородочной области, медленно, но с силой поднимите нижнюю челюсть к верхней так, чтобы нижняя губа несколько прикрыла верхнюю. Повторяйте это движение до тех пор, пока не появится боль в мышцах подбородка.

Следующее упражнение — на растяжение мышц шеи, на обеспечение свободной циркуляции крови. Его можно делать в любом положении, но при условии, что плечи отведены назад, голова поднята вверх, подбородок вытянут вперед. Смысл упражнения в том, чтобы стараться как бы положить

подбородок на грудь.

Последнее упражнение — наклоны головы то к правому, то к левому плечу. Причем, выполняя его, надо оттягивать плечи вниз, а не поднимать их к ушам.

Рецепты народной медицины

Для тех дам, у кого морщины уже появились, вспомним рецепты народной медицины. А именно огуречную воду. Нарезать огурцы ломтиками, сложить их в бутылку, залить хорошей очищенной водкой или разбавленным медицинским спиртом. Выдержать две недели на солнце. Перелить в бутылку темного стекла. Ежедневно обильно смоченным в ней полотенцем обтирать шею. Кожа шеи смягчается и морщины постепенно пропадают.

Женщинам почтенного возраста поможет старинный рецепт омоложения шеи. Настоять липовый цвет — столовую ложку на стакан кипятка. Добавить чайную ложку натурального меда. Смазать лицо и шею. Через пятнадцать минут смыть. Массированная атака на дряблую кожу шеи даст видимый результат через десять дней, если выполнять эту процедуру без перерыва. Повторять цикл два раза в год.

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