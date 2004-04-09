Электролиполиз в борьбе с целлюлитом

Как избавиться от "галифе" на бедрах? О методике нехирургического лечения локального ожирения и целлюлита — электролиполизе — рассказывает генеральный директор московской фирмы "Estetic Diffusion", врач-эстетист Анна Ярославовна Гончарова.

Убрать ЖИР с живота ЛАЗЕРОМ. Мой опыт

Электролиполиз или"безоперационная липосакция"

— В чем суть электролиполиза, или "безоперационной липосакции"?

— Расщепление и удаление избыточного жира из жировых клеток с помощью электрического тока.

В проблемные зоны попарно через 3 — 5 см вводятся 16 тончайших серебряных иголочек с алмазной заточкой.

Эти электроды-проводники и выполняют роль чудо-импульсов, устраняющих локальные жировые наросты, так называемые:

"валики"

"булки"

"галифе"

"щечки любви" и т. д.

— Звучит вообще-то страшновато.

— Абсолютно безболезненная процедура, которая не требует лекарственных препаратов, анестезии, специальной подготовки и легко выполняется.

Дело в том, что подкожный жир лишен нервных волокон и практически не снабжен кровеносными сосудами, поэтому иголки его не травмируют. А поскольку они вводятся параллельно поверхности кожи, то не повреждают и крупные магистральные сосуды.

По аналогии: вы же не рвете ткань, когда продеваете резинку в белье! Так и тут. Никаких внешних и внутренних повреждений типа гематомы. Единственное, после процедуры усиливается мочевыделение, но и этого не нужно бояться. Идет нормальное удаление продуктов распада.

— Интересно, что ощущает женщина при воздействии электрическим током на жировые ткани?

— Словно множество массажерчиков массируют кожу изнутри, вызывая в зоне лечения приятное тепло.

— Какова продолжительность одного сеанса?

— От 30 минут до часа.

- И что, легла дама на кушетку с "щечками любви" на бедрах, а встала без оных?

— И перед собой, и перед клиенткой мы ставим реальную задачу.

Эта процедура физиотерапевтическая и, как любая другая, требует серийности, в зависимости от выраженности проблемы.

Если наплывы над коленками можно убрать, допустим, за 6 сеансов, то большущую целлюлитную складку в области живота — не меньше чем за 12. И приходить надо 2 раза в неделю.

Электролиполиз — новая методика лечения локального ожирения и целлюлита

— Как известно, после хирургического удаления избыточного жира женщина вынуждена несколько недель носить компрессионное белье, дабы не остаться с провисшей кожей. Электролиполиз тоже чреват подобными последствиями?

— Абсолютно исключено.

И в этом тоже достоинство этого метода: одновременно с освобождением кожных складок от жира идет их подтягивание за счет стимуляции мелких мышечных волокон.

Наблюдается своего рода эффект "шагреневой кожи". Кожа, конечно, не исчезает, но и не провисает, как при механическом отсасывании жира. Становится:

эластичной

упругой

ровной

Поэтому эту процедуру можно выполнять даже на подбородке.

— Кому такой способ противопоказан?

— Беременным и тем, кому вживлены металлические электростимуляторы либо титановые протезы. Всем остальным, независимо от возраста, лечебные импульсы иголок-электродов пойдут на пользу.

— Строгая диета, ежедневная физзарядка могут заменить электролиполиз тем, кто болезненно воспринимает локальные жировики либо имеет целлюлит в запущенной стадии?

— Если женщина будет голодать, то у нее осунется лицо, похудеют ноги, ягодицы, а "жир-галифе" никуда не денется. Усиленные занятия спортом помогут подтянуть живот, но останутся тугонабитые ноги, наплывы над коленками и т. д. Такова специфика локальных отложений жира.

— Ну а после полного курса лечения можно навсегда забыть об эстетических проблемах своего тела?

— Подчеркиваю: мы не разрушаем жировые клетки, а опорожняем их, то есть процесс наполнения вполне возможен.

Но если женщина будет соблюдать наши рекомендации и придерживаться элементарных правил рационального питания либо будет приходить раз в месяц-полтора на поддерживающую процедуру, то достигнутый эффект продлится на годы и годы.

Читайте также:

Целлюлит у подростка

Неподвижный целлюлит