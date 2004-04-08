Восковые эпиляции - эффективные процедуры

Почему у француженок такая гладкая и нежная кожа? Потому что они предпочитают воск другим способам эпиляции, — убеждена косметолог мадам Дэн, эксклюзивный представитель фирмы Reference Den (Париж), специализирующейся на эпиляции воском. Наш корреспондент решила проверить это утверждение в столичном Салоне красоты "Версайс".

Чтобы гордиться нежной гладкой кожей, мало только избавиться от волосков

Как портят впечатление эти неприятные прыщики, краснота и раздражение, появляющиеся после эпиляции! А вросшие волоски, вызывающие воспаление? Они, конечно, вам знакомы. Если правильно ухаживать за кожей до и после эпиляции, неизбежные осложнения можно свести к минимуму. Для этого стоит поближе познакомиться с концепцией ухода за кожей до, во время и после эпиляции, разработанной французскими косметологами.

Чтобы волоски стали незаметными и росли как можно медленнее, надо всего лишь правильно выбрать воск и употреблять специальные гели и лосьоны. Особенно это касается тех, чья кожа сухая и легко раздражается. А поскольку эпиляцию проводят именно в тех местах, где кожа наиболее чувствительна, — лицо, область бикини, подмышки — избежать раздражения почти невозможно даже тем, у кого кожа жирная и толстая.

Проводить эпиляцию можно только на чистой, сухой и здоровой коже. Если есть хотя бы небольшое воспаление или раздражение, ранки или порезы, а также экзема, эпиляцию лучше отложить. Чтобы результат эпиляции был абсолютным, в этот день лучше не пользоваться косметикой: кремом для лица или молочком или лосьоном для тела. Они создают на коже невидимую жировую пленку, которая затрудняет равномерное нанесение воска. Летом лучше не загорать до и после эпиляции, чтобы не раздражать кожу дополнительно.

Помните также, что эпиляция будет болезненнее и труднее, если вы придете в салон усталой или взвинченной, а также во время менструации. Не принимайте в этот день сильнодействующих лекарств, не посещайте стоматолога.

Эпиляция воском — эффективная процедура

Если при бритье волосяная луковица остается нетронутой, а при механической эпиляции всего лишь травмируется, при эпиляции воском волосок вырывается с корнем и потом растет намного медленнее. Происходит это еще и потому, что воск обволакивает луковицу и замедляет рост волосков.

При эпиляции воском действовать можно гибко и тонко, например, в области бикини легко добиться потрясающих результатов: сделать фигурную, по индивидуальному рисунку или художественную эпиляцию. И все это без боли, быстро и комфортно. Самая продолжительная — эпиляция ног полностью — занимает всего 20-30 минут. Какой бы участок кожи вы ни решили избавить от растительности, необходима тщательная дезинфекция.

Чтобы не пересушить кожу, очистку кожи проводят специальным жидким бактерицидным гелем. Он не содержит спирта, но все бактерии погибают безвозвратно. Теперь можно приступать собственно к эпиляции. Какой воск выбрать — горячий, теплый, холодный? Все они позволяют удалить волосок из самой глубины кожи вместе с корнем и получить длительный результат. Но не все воски одинаковы.

Восковая эпиляция

Горячий воск — многоразовый препарат, поэтому он не особенно гигиеничен

Кроме того, слишком высокая температура вызывает сильное кровообращение, и по этой причине он противопоказан женщинам, страдающим отеками и варикозным расширением вен, — считает мадам Дэн. — Эпиляция холодным воском — болезненный и утомительный процесс, который к тому же не подходит для слишком чувствительных участков тела — бикини, подмышки, лицо.

Оптимальный вариант — одноразовый теплый воск. Он не обжигает кожу, не имеет запаха, гигиеничен, эпиляция с ним удобна и не отнимает много времени. Теплый воск Reference содержит в основном канифоль и поэтому имеет более жидкую и вязкую консистенцию, чем многоразовые воски. Разогревают теплый воск до температуры тела — 36-40 "С, поэтому от ожогов вы застрахованы. После нанесения на кожу теплый воск не твердеет и не высыхает. Это очень удобно — можно обработать быстро очень большую поверхность, например голень.

Удаляют воск вместе с волосками через несколько минут после нанесения с помощью одноразовых бумажных салфеток. Быстро, удобно, гигиенично. Эпиляция теплым воском не имеет противопоказаний и поэтому может быть рекомендована всем женщинам независимо от возраста и типа кожи. Каждый сеанс освобождает кожу от отмирающих клеток подобно пилингу, что стимулирует рост обновленных клеток. Это и есть ваша нежная гладкая кожа без лишних волосков.

В концепции ухода за кожей Reference есть несколько видов восков и способов эпиляции. Воски с натуральным экстрактом сосны подходят для всех областей лица и тела и типов кожи, включая чувствительную. Они наносятся одноразовым шпателем или картриджем и удаляются с помощью салфетки.

Для подмышек, бикини и верхней губы предпочтительнее воск "Традиционнель". Он наносится с помощью шпателя на небольшие, в несколько квадратных сантиметров, участки кожи, а снимается просто — точным и быстрым движением руки, без салфеток. Кожа меньше травмируется и заживление происходит быстрее.

Независимо от способа нанесения и вида воска после эпиляции очень важно тщательно очистить кожу специальным маслом, чтобы полностью удалить остатки воска. Дело в том, что излишки воска могут проникать в поры и закупоривать их и это может привести к врастанию волосков под кожу. Если пользоваться маслами и лосьонами в течение как минимум 10 дней после сеанса, они создадут на поверхности даже самой сухой и безжизненной кожи прочный защитный слой, который помогает поддерживать ее мягкость и эластичность.

Как ухаживать за кожей после эпиляции

В день эпиляции нельзя протирать кожу спиртосодержащими лосьонами. Нельзя загорать в солярии или на солнце в течение 48 часов. Каждый день применяйте кремы для увлажнения кожи. Если хотите удалить пинцетом уцелевшие волоски, тщательно дезинфицируйте пинцет и кожу.

Не усердствуйте в душе с мочалкой, отложите на время сеансы массажа. Между сеансами восковой эпиляции забудьте о бритве и кремах-депиляторах. Они укрепляют волосяную луковицу, она становится крупнее, а волоски — жестче. В то время как воск постепенно разрушает луковицу и от раза к разу волоски растут все реже и становятся все тоньше. Если началось воспаление, ежедневно тщательно дезинфицируйте кожу.

Краснота, раздражение, мелкие розовые или белые прыщики — практически неизбежная реакция кожи на стремительное освобождение от волосков. Ваша задача дома свести эти неприятности к минимуму. Это особенно важно для дам с жесткими волосками, которые имеют обыкновение врастать в кожу. Для этого потребуется специальная косметика Reference.

Сразу после эпиляции на ногах полезно снять напряжение с помощью расслабляющего геля. Входящие в его состав ромашка, гамамелис, арника, окопник и другие травы смягчают, тонизируют и снимают воспаление. Мята обладает сосудосуживающим действием, а розмарин стимулирует циркуляцию крови. В результате раздражение, вызванное эпиляцией, проходит намного быстрее. Кстати, гель обладает настолько легкой текстурой, что наносить его можно даже не снимая чулок. Это особенно удобно, если некогда заняться собой на службе.

Если прыщики и красные точки все же появились, попробуйте ежедневно обрабатывать кожу защитным гелем. Он незаменим для чувствительной кожи. В состав геля входят алантоин для заживления, витамины А, Е и F для защиты и регенерации кожи, гиалуроновая кислота для увлажнения.

Чтобы не допустить врастания волосков, необходимо ежедневно наносить специальный крем-молочко Emolia. Он не только растворяет образовавшиеся под кожей волосы, но и действует профилактически. Все дело в ореховом масле: оно богато витаминами А, В и Е, которые предохраняют кожу от высыхания. Даже самая чувствительная кожа станет нежной и гладкой.

Самая большая забота после эпиляции — сохранить ее результаты надолго. Для этого существует концентрированный лосьон для замедления роста волос. Наносить лосьон особенно важно в течение первых трех дней после сеанса, когда протоки сальных желез еще расширены и внешняя часть волосяного мешочка довольно открыта. Входящие в его состав растительные экстракты, витамины и эфирные масла обладают стягивающим и сосудосуживающим действием. Так достигается эффект "медленного роста" волосков.

Тем, у кого очень жесткие темные волосы, не обойтись без специального крема, который не только замедляет рост волосков, но и ослабляет и обесцвечивает их. Это особенно важно после эпиляции в подмышечной области и бикини. Если регулярно применять этот крем, из жестких и курчавых волоски становятся тонкими и светлыми, а значит, менее заметными на коже.

Первые несколько дней после эпиляции очень важно сократить до минимума контакт кожи с водой. Дело в том, что при мытье белок, отвечающий за эластичность кожи, теряет свои качества. Кожа делается суше и заживление идет медленнее, а раздражение не проходит.

Красивые ноги

Для освежения и дезинфекции в первые дни следует пользоваться специальными гелями и кремами. Например, для подмышек предпочтительнее специальный дезодорант-антиперспирант, который полностью освобождает вас от запаха и в то же время не содержит воды и спирта. Поэтому восстановление клеток в этой зоне происходит быстрее. В ночное время подмышки необходимо обрабатывать гелем, замедляющим рост волос. Если вести круглосуточное наступление на подмышки, волоски в конце концов станут совсем редкими и незаметными.

Французские косметологи утверждают, что те, кто пользовался специальной косметикой после эпиляции воском, сократили рост волосков на 50%. Тем, чьи волоски были темными и курчавыми, удалось полностью, на 100%, изменить их цвет и структуру.

Чтобы добиться таких удивительных результатов, совсем необязательно ездить во Францию. Сегодня в столичном Салоне красоты "Версайс" оборудован современный кабинет восковой эпиляции, где есть и специальное кресло, и аппаратура. При эпиляции используется продукция Reference Den — она отличается экономичностью и комфортом и включает комплексный уход за кожей: волоски растут медленнее, становятся все тоньше, а кожа ровнее и мягче. Не зря эпиляция воском так популярна в Европе.

"Версайс" к тому же предлагает обширный каталог: можно выбрать любой рисунок и цвет. Фигурная, разноцветная, художественная эпиляция в области бикини — последний писк моды на Западе. Быстрая, надежная и комфортная эпиляция — вот что вам нужно.

Наталия ОРЛОВА

"Женское здоровье"

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