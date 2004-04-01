Фурункул на лице. Консультация специалиста

На вопросы наших читательниц о гнойных воспалениях кожи отвечает кандидат медицинских наук, врач-дерматолог, консультант московской корпорации "Центр семейной медицины" Марина Владимировна ТЫМЧИШИНА .

Порезы и раны начинают гноиться

"У других людей прекрасно заживают любые порезы и раны, а у меня даже самые ничтожные сразу же начинают гноиться. Подскажите, пожалуйста, отчего так бывает и как с этим справиться?"

Любовь Мягкова, Коломна

Если вы страдаете экземой или атопическим дерматитом, то ничего удивительного в этом нет. При таких заболеваниях кожа особенно восприимчива к любой инфекции. Грибковые поражения тоже делают ее очень уязвимой.

Часто повторяющиеся гнойные воспаления ранок могут объясняться и другими причинами. Например, расстройством эндокринной системы —

диабетом,

нарушением обмена веществ

или ожирением.

Нагноения ран нередко провоцирует нарушение микрофлоры кишечника.

При подобной склонности кожи к инфицированию любой порез, потертость или ссадину необходимо сразу же обрабатывать спиртосодержащими жидкостями. Это может быть

йод,

зеленка

или фукорцин,

в состав которого входит множество лечебных компонентов, в том числе противозудные.

Если не удалось избежать нагноения, надо продолжать смазывать рану этими средствами. Ради профилактики гнойных инфекций лучше воздержаться от углеводистой пищи, содержащей сахар, который способствует распространению инфекции.

Опасно ли нагноение раны для окружающих

"Когда у одного из членов семьи гноится рана, насколько это опасно для других домашних?" Е. Аникеева, Ленинградская обл.

Болезнетворные микробы, содержащиеся в гное, передаются от одного человека к другому. Дети в отношении их особенно уязвимы. При определенных условиях бактерии начинают интенсивно размножаться, вызывая воспаление. Поэтому открытую гноящуюся рану обязательно надо закрывать повязкой. Она должна плотно прилегать к телу, чтобы ни на предметы, ни на здоровые участки кожи не попадали выделения из нее.

Как остановить развитие фурункула

"В нашей семье время от времени у кого-нибудь появляется фурункул. По первым признакам его всегда можно отличить от обычного прыщика. Посоветуйте, как остановить его дальнейшее развитие". Татьяна, Сумы

Действительно, начинающийся фурункул ни с чем не перепутаешь. Внутри кожи образуется плотный инфильтрат, который отзывается болью на любое прикосновение. Его порой венчает маленькая гнойная головка. Нередко ее пытаются снять, рассчитывая предотвратить последующие неприятности. Но от этого становится только хуже.

Пытаться выдавить начинающийся фурункул также нельзя ни в коем случае. Это протолкнет гной в ткани и углубит воспаление. Не рекомендуется применять компрессы, которые повышают влажность кожи и создают благоприятную среду для размножения микробов.

Сухое тепло, наоборот, полезно. Очень помогает физиотерапевтическое прогревание. В домашних условиях можно воспользоваться и синей лампой. Но эта мера не годится, когда фурункул уже начал созревать.

На начальной стадии образовавшуюся опухоль можно помазать йодом. Это

немного ослабит боль

и уменьшит воспаление.

Но лучше воспользоваться жидким препаратом димексидом, который обладает противовоспалительным и антибактериальным действием, проникает глубоко в ткани и уменьшает объем нарывающей области. Это лекарство, правда, слегка раздражает и щиплет кожу. Кому это трудно перенести, могут наполовину разбавить раствор водой. Действие димексида усилит мазь с антибиотиком.

На ночь на возникший нарыв можно наложить мазь Вишневского или ихтиоловую. Причем лучше использовать чистый ихтиол, который гораздо эффективнее разведенной мази. Он редко продается в аптеках, но всегда есть у хирургов и дерматологов. Небольшое количество мази накладывают на марлевую салфетку, прикладывают к больному месту, а сверху перевязывают.

Фурункул: вскрыть и прочистить от гноя - поможет?

"Если фурункул вскрыть и прочистить от гноя, ускорит ли это его заживление? Как вообще его можно побыстрее вылечить?" Наташа К., Луганск

Лучше вообще не трогать нарыв руками, не говоря о том, чтобы его вскрывать или прочищать самим. При необходимости это должен делать исключительно врач в медицинских условиях.

В ином случае надо дождаться, когда он вскроется сам, по-прежнему прикладывая ихтиолку, которая вытянет все содержимое. Под стерильную салфетку с повязкой можно положить на целый день мазь "Левомеколь", которая содержит антибиотик и заживляющее вещество. Это средство хоть довольно старое, но и сейчас широко применяется. Более современная мазь — "Банеоцин". В ее состав входят два антибиотика, которые усиливают действие друг друга. Можно использовать при этом и "Бактробан" с сильнодействующей антибактериальной составляющей.

Выбор мазей в настоящее время довольно широк. Помимо тех, что содержат антибиотики, есть еще мази с добавлением гормонов. За счет таких комплексных мазей можно значительно ускорить лечение фурункула. К таким лекарствам относятся крем

"Тридерм",

"Травокорт"

и "Белогент".

Все они применяются, когда фурункул вскрылся. Тридерм можно использовать и пока он только нарывает, наложив крем на кожу, обработанную димексидом.

Благодаря раствору лекарство проникнет в кожу достаточно глубоко. Для более эффективного лечения можно принимать антибиотики внутрь. Но при этом хорошо бы исследовать отделяемое из раны. Многие из таких лекарств действуют на широкий спектр заболеваний, тем не менее микробы, вызвавшие воспаление, оказываются нечувствительными к ним. Такое случается, когда человек до этого принимал много антибиотиков при других болезнях или его организм просто ослаблен.

Фурункул на лице: какие особенности

О фурункулах, появившихся в области лица, разговор особый. Здесь подходят далеко не все из перечисленных методов. На лице происходит интенсивное кровоснабжение, а многие мази размягчают ткань, из-за чего гной может попасть в кровь и с нею распространиться дальше. Наиболее уязвимые в этом смысле участки располагаются вокруг рта и носа. Самая большая опасность гнойничковых заболеваний на лице — это возможность попадания инфекции в головной мозг. Тут следует ограничиться внутренним приемом антибиотиков. Из них в основном назначают

сумамед,

таривид

или рулид,

которые надо принимать по инструкции. Однако лучше всего по поводу приема антибиотиков посоветоваться с врачом, чтобы он подобрал их в соответствии с особенностями организма.

От чего возникает фурункулёз?

"Меня замучили чирьи, и врач поставил диагноз "фурункулез". Отчего он возникает, и какое лечение применяют в настоящее время?" Е. В., г. Клин

Чтобы выяснить причину фурункулеза, надо пройти хотя бы минимальное обследование. В первую очередь сдать на анализ кровь, чтобы определить содержание в ней сахара. Затем проверить печень, нарушения функций которой — выработка крови, очистка, защита — имеют существенное значение. Не мешало бы исследовать обмен веществ и иммунный статус.

Гнойные заболевания могут быть вызваны нарушением клеточного иммунитета, которое определяется специфическим анализом крови. Появление фурункулов может быть связано с дисбактериозом кишечника. Гнойничковая флора, которая его "оккупировала", ищет пути для дальнейшего распространения и находит их в коже.

Но бывает, что виной тому — снижение защитных свойств кожи. Когда она, например, слишком тонкая и потому восприимчива к любым микротравмам. Они часто проходят незамеченными, но вызывают воспаления с последующим нагноением. У некоторых людей кожа не имеет достаточную кислотно-жировую мантию, способную предохранить ее от инфицирования. Безусловно, ее надо содержать в чистоте. Но каждодневный душ с мылом и мочалкой ослабляет кожу. Лучше использовать специальные гели, которые гораздо меньше ее нейтрализуют.

Фурункулез, как правило, лечится комплексно. Обязательно назначают витамины, используют лекарственные препараты, различные процедуры для очищения крови. В любом случае, прежде чем принимать меры, надо выяснить причину, которая вызвала заболевание.

Людмила ГАЙДАЙ

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