Cегодня о косметических свойствах столетника рассказывает известный автор книг по косметике и парфюмерии Рената Барина.
Сок из алоэ — столетника — получают из нижних и средних листьев, достигших 15 см длины, растиранием в ступке, с помощью соковыжималки, терки, мясорубки. Полученную массу фильтруют через четыре слоя марли.
Водный настой листьев готовят следующим образом.
Пропустите тщательно вымытые листья алоэ через мясорубку. Полученную кашицу смешайте с водой в соотношении 1:5. Пусть содержимое настоится в течение часа, затем прокипятите его 2-3 минуты, процедите через два слоя марли и отожмите. Он полезен не только при раздражениях кожи и угрях, но и при излишней жирности и сухости кожи, для полоскания полости рта. Применяют его в виде примочек и протираний.
Лосьон, приготовленный из растения, помогает стареющей коже и служит профилактикой морщин.
Для этого берут 100 г алоэ (2-3 крупных листа), измельчают их, заливают 1 л холодной кипяченой воды. Настой кипятят на слабом огне пять минут, охлаждают, процеживают. Хранят его в холодильнике в стеклянной посуде.
А если смешать сок алоэ с другими целебными растениями, вы получите лосьон для легкораздражимой чувствительной кожи с расширенными капиллярами. Взять по столовой ложке сока алоэ, сухих лепестков розы, шалфея, ромашки, мяты, мелко нарубленной зелени петрушки, смешать и поместить в стеклянную посуду с притертой крышкой.
Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте два часа, процедить, добавить столовую ложку любого кислого ягодного или фруктового сока.
Протирать кожу лица утром и вечером вместо умывания. Настой для увядающей кожи: 100 г листьев алоэ выдержать 15 дней в холодном месте, затем промыть, залить 2 л воды, дать постоять 2 часа и довести до кипения. Смазывать лицо на 10 минут 3 раза в неделю.
При угревой сыпи, воспалительных процессах и раздражениях на лице помогают примочки и протирания свежеприготовленным соком листьев алоэ или настоем растения. Листья алоэ промыть кипяченой водой, обсушить и в течение 10 дней держать в темном, прохладном месте. Измельчить листья и отжать сок. Протирать кожу лица свежеприготовленным соком.
Эффективность протираний и примочек из сока алоэ значительно повысит его биостимуляция, то есть выдерживание на холоде. Сочные здоровые листья алоэ промойте в проточной воде и тщательно просушите. Положите в закрытую эмалированную или стеклянную посуду и поставьте на 5-7 дней в холодильник. Затем измельчите листья и отожмите сок. Приготовленным соком можно протирать лицо ежедневно. Либо дважды в неделю делать десятиминутные примочки.
Эффективны маски с этим целебным растением для разных типов кожи. Смешайте до получения однородной массы чайную ложку сока растения с таким же количеством яичного желтка и столовой ложкой сметаны. Маска наносится послойно. Держат маску 20-30 минут, затем смывают теплой водой, а в конце ополаскивают лицо холодной водой.
При угревой сыпи полезно провести курс масок из сока алоэ. Пропитайте свежим соком растения салфетку из 10 слоев марли и наложите на пораженную угрями кожу лица на 20 — 30 минут. Такие маски необходимо делать сначала ежедневно, при улучшении — через день, а в дальнейшем — 2 раза в неделю. Курс лечения включает 20-25 процедур.
При увядающей коже также эффективен курс масок с соком алоэ. Смешайте сок листьев алоэ, выдержанных в течение 10—14 дней в темном пакете в холодильнике, ланолиновый крем и растительное масло примерно в равных частях. Подогрейте смесь на водяной бане до 35-38 градусов Цельсия. Нанесите на лицо и шею на 20 минут, затем снимите влажным тампоном, смоченным настоем травы зверобоя или шалфея. После этого ополосните лицо и шею одним из этих настоев, промокните мягким полотенцем и нанесите питательный крем, соответствующий вашему типу кожи. Процедуру проводят 2-3 раза в неделю.
Курс лечения — 15 масок.
За полчаса до мытья вотрите в кожу головы смесь, состоящую из сока алоэ, лимонного сока, меда (по чайной ложке), яичного желтка и дольки тертого чеснока. Через полчаса голову помойте. При сильном выпадении волос надо смешать по столовой ложке сока алоэ, меда и чайную ложку чесночного сока. К столовой ложке этой смеси добавить желток, тщательно перемешать и, разделив волосы на проборы, нанести на кожу головы. Завязать голову теплым платком и держать 20 — 25 минут. Затем хорошо промыть волосы и ополоснуть их водой. Для последнего ополаскивания можно приготовить отвар из полевого хвоща и крапивы (три столовые ложки травы залить 1 л кипятка, настоять 30 минут). Эту процедуру следует проделать пять раз подряд.
Ирина КОВРОВА
"Женское здоровье"
Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.
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