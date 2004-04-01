Супермаски и лосьоны из алоэ для ухода за кожей лица

Cегодня о косметических свойствах столетника рассказывает известный автор книг по косметике и парфюмерии Рената Барина.

Сок из алоэ — столетника — получают из нижних и средних листьев, достигших 15 см длины, растиранием в ступке, с помощью соковыжималки, терки, мясорубки. Полученную массу фильтруют через четыре слоя марли.

При раздражениях кожи, для полоскания полости рта

Водный настой листьев готовят следующим образом.

Пропустите тщательно вымытые листья алоэ через мясорубку. Полученную кашицу смешайте с водой в соотношении 1:5. Пусть содержимое настоится в течение часа, затем прокипятите его 2-3 минуты, процедите через два слоя марли и отожмите. Он полезен не только при раздражениях кожи и угрях, но и при излишней жирности и сухости кожи, для полоскания полости рта. Применяют его в виде примочек и протираний.

Для профилактики морщин

Лосьон, приготовленный из растения, помогает стареющей коже и служит профилактикой морщин.

Для этого берут 100 г алоэ (2-3 крупных листа), измельчают их, заливают 1 л холодной кипяченой воды. Настой кипятят на слабом огне пять минут, охлаждают, процеживают. Хранят его в холодильнике в стеклянной посуде.

А если смешать сок алоэ с другими целебными растениями, вы получите лосьон для легкораздражимой чувствительной кожи с расширенными капиллярами. Взять по столовой ложке сока алоэ, сухих лепестков розы, шалфея, ромашки, мяты, мелко нарубленной зелени петрушки, смешать и поместить в стеклянную посуду с притертой крышкой.

Столовую ложку смеси залить стаканом кипятка, настоять в теплом месте два часа, процедить, добавить столовую ложку любого кислого ягодного или фруктового сока.

Протирать кожу лица утром и вечером вместо умывания. Настой для увядающей кожи: 100 г листьев алоэ выдержать 15 дней в холодном месте, затем промыть, залить 2 л воды, дать постоять 2 часа и довести до кипения. Смазывать лицо на 10 минут 3 раза в неделю.

Примочки и протирания из сока алоэ

При угревой сыпи, воспалительных процессах и раздражениях на лице помогают примочки и протирания свежеприготовленным соком листьев алоэ или настоем растения. Листья алоэ промыть кипяченой водой, обсушить и в течение 10 дней держать в темном, прохладном месте. Измельчить листья и отжать сок. Протирать кожу лица свежеприготовленным соком.

Алоэ

Эффективность протираний и примочек из сока алоэ значительно повысит его биостимуляция, то есть выдерживание на холоде. Сочные здоровые листья алоэ промойте в проточной воде и тщательно просушите. Положите в закрытую эмалированную или стеклянную посуду и поставьте на 5-7 дней в холодильник. Затем измельчите листья и отожмите сок. Приготовленным соком можно протирать лицо ежедневно. Либо дважды в неделю делать десятиминутные примочки.

При угревой сыпи

Эффективны маски с этим целебным растением для разных типов кожи. Смешайте до получения однородной массы чайную ложку сока растения с таким же количеством яичного желтка и столовой ложкой сметаны. Маска наносится послойно. Держат маску 20-30 минут, затем смывают теплой водой, а в конце ополаскивают лицо холодной водой.

При угревой сыпи полезно провести курс масок из сока алоэ. Пропитайте свежим соком растения салфетку из 10 слоев марли и наложите на пораженную угрями кожу лица на 20 — 30 минут. Такие маски необходимо делать сначала ежедневно, при улучшении — через день, а в дальнейшем — 2 раза в неделю. Курс лечения включает 20-25 процедур.

Для увядающей кожи

При увядающей коже также эффективен курс масок с соком алоэ. Смешайте сок листьев алоэ, выдержанных в течение 10—14 дней в темном пакете в холодильнике, ланолиновый крем и растительное масло примерно в равных частях. Подогрейте смесь на водяной бане до 35-38 градусов Цельсия. Нанесите на лицо и шею на 20 минут, затем снимите влажным тампоном, смоченным настоем травы зверобоя или шалфея. После этого ополосните лицо и шею одним из этих настоев, промокните мягким полотенцем и нанесите питательный крем, соответствующий вашему типу кожи. Процедуру проводят 2-3 раза в неделю.

Курс лечения — 15 масок.

Маска для кожи лица из алоэ

Против жирных волос

За полчаса до мытья вотрите в кожу головы смесь, состоящую из сока алоэ, лимонного сока, меда (по чайной ложке), яичного желтка и дольки тертого чеснока. Через полчаса голову помойте. При сильном выпадении волос надо смешать по столовой ложке сока алоэ, меда и чайную ложку чесночного сока. К столовой ложке этой смеси добавить желток, тщательно перемешать и, разделив волосы на проборы, нанести на кожу головы. Завязать голову теплым платком и держать 20 — 25 минут. Затем хорошо промыть волосы и ополоснуть их водой. Для последнего ополаскивания можно приготовить отвар из полевого хвоща и крапивы (три столовые ложки травы залить 1 л кипятка, настоять 30 минут). Эту процедуру следует проделать пять раз подряд.

Ирина КОВРОВА

"Женское здоровье"

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