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Автор Петр Ермилин

Гнев: 10 способов его преодоления

Здоровье » Здоровье и профилактика » Психотерапия

Гнев может не только опустошать, подрывать здоровье, но и быть сильным импульсом к действию. Как научиться им управлять?


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Ситуацию анализирует кандидат психологических наук, научный сотрудник Института психологии РАН, психолог-консультант Московского центра психотерапии и консультирования Андрей Михайлович БОКОВИКОВ .

- Может ли повышенная гневливость быть признаком депрессии?

- Депрессия тем и характерна, что человек замыкается в себе, он заторможен, и любая его активность сводится к нулю. Лучше женщину в таком состоянии не трогать. Депрессия и раздражительность — это кризис организма.

Поэтому, если есть такая возможность, надо побыть в одиночестве. Не затевать серьезных домашних дел, избегать общественного транспорта и других мест с большим скоплением людей. Чаще все-таки вспышки неконтролируемого гнева говорят о внутренних проблемах. Никто не появляется на свет обозленным. Гнев рождается из крушения надежд и планов.

- А может быть, из-за сильной усталости?

- Да, хроническое переутомление может запросто превратить женщину из ангела в нервного монстра. Особенно если она — неисправимый трудоголик.

Наступает момент, когда женщина начинает неадекватно реагировать на внешние раздражители, выплескивать агрессию на окружающий мир. А все оттого, что ей просто очень трудно отвыкнуть от работы.

- Что можно посоветовать таким женщинам?

- Практически ничего. Потому что ни к одному из советов они на самом деле не прислушиваются. Пока женщина не осознает, что причина ее повышенной раздражительности кроется в ее же усталости, ничего не изменится.

Реальные пути выхода из такой ситуации появятся только, когда она признается самой себе, что работа стала для нее самоцелью, средством спасения от душевного одиночества. Стабилизировать настроение помогает музыкальная терапия, гипноз, аутогенная тренировка. В очень запущенных случаях требуется помощь психолога.

- Наверное, депрессия и усталость — это не единственные причины хронической вспыльчивости?

- Дисфория, или синдром испорченного настроения, может возникнуть и на фоне общей неудовлетворенности жизнью. Недавно ко мне обратилась незамужняя женщина с проблемой, которую мы назвали эффектом открытой форточки. Ее раздражали коллеги, постоянно закрывающие в комнате открытое окно.

На самом же деле оказалось, что причиной постоянных конфликтов были обычные разговоры женщин о семье и детях. Проблема женского одиночества трансформировалась в проблему форточки и нашла свой выход в раздражительности.

Другой пример. Женщина не ладит со своим мужем, не может примириться с его недостатками. Но и не уходит. Почему? Просто потому, что не может жить без заботы о нем, даже несмотря на то, что он, к примеру, неисправимый алкоголик.

Естественная потребность в любви и привязанности приобретает в этом случае навязчивый, невротический характер. Она мирится со всеми недостатками мужа, пытается сгладить неизбежные конфликты и доводит себя, таким образом, до невроза и депрессии.

- Как выходить из таких положений?

- Главное здесь — осознать причину. Она не может бросить мужа не потому, что очень его любит. Просто она получает свою выгоду от таких отношений и реально не может поступать по-другому.

Женщина обязательно должна иметь свободу выбора. Ту, при которой она может решить, оставаться ей с этим человеком или нет. Сможет ли она выработать другие формы поведения или им лучше расстаться.

- Что делать, если тебя вдруг начинают раздражать окружающие?

- Это может происходить в том случае, когда естественная потребность в самоутверждении превращается в невротическую. Такая женщина постоянно сравнивает себя с другими и даже провоцирует ситуации, которые подтверждают ее превосходство. А все потому, что многим из нас приятно жить с чувством, что ты выше других. Уверенной женщине не нужно сравнение, она в нем не нуждается.

А вот если есть внутренняя проблема с самооценкой, то тогда и появляется эта невротическая потребность.

Как и в предыдущем случае, первый шаг на пути к выздоровлению — осознание этой тенденции. Нужно разобраться в себе: почему меня не любят, почему я так делаю — ставлю себя выше других людей? Но это сложная работа, лучше ее проводить под руководством психотерапевта.

- Можно ли заставить гнев работать в наших интересах?

- Гнев опасен, он является источником некоторых проблем со здоровьем, таких, как головная боль, депрессия, гипертония, нарушения сердечной деятельности, язва. С другой стороны, гнев — это форма энергии. Умело направленная, она способствует продвижению в делах. Это своего рода импульс, который дает нам возможность найти лучшую работу и выбрать лучшую жизнь.

Но для этого нужно спросить себя: "Почему я так зол? Почему меня что-то раздражает?". Признайтесь себе, что вы разозлились. Ведь чаще всего мы отрицаем этот факт даже наедине с собой. Проанализируйте свой гнев. Задумайтесь — а соответствует ли он ситуации?

Научитесь управлять своим гневом. Возможно, вы просто попали в ситуацию, изменить которую не в силах. Постарайтесь ее принять. Дышите глубже. Расслабьтесь. Но если с вами несправедливо обошлись, скажем, на службе, то гнев может работать на вас. Исследуйте все возможности и перспективы, начните активные поиски новой работы. Главное, не тратьте драгоценную энергию на бурное переживание несправедливости своего положения. Сосредоточьтесь на решении проблемы, и гнев станет вашим союзником.

10 способов преодоления гнева

  1. Оттяните время. Посчитайте до десяти.
  2. Отойдите в сторону от человека, вызвавшего вспышку гнева. Лечит не только время, но и расстояние. Пройдитесь пешком или сделайте гимнастику. Движение помогает.
  3. Если действительно ничего нельзя изменить, оставьте все как есть.
  4. Не будьте слишком категоричны. Старайтесь не использовать в споре такие слова, как "никогда", "всегда".
  5. Слушайте. В чем-то вы можете ошибаться. Но вы поймете это, только если сможете унять свое раздражение, пока слушаете собеседника.
  6. Если вы сердитесь на любимого человека, обнимите его. И постарайтесь выразить искренние положительные чувства. Если вам не хочется этого делать, то тем больше причин поступить именно так.
  7. Извинитесь. Ошибки — это естественная и весьма ценная часть нашей жизни. Когда мы пытаемся скрыть их, то обычно терпим неудачу. Скажите "я извиняюсь", когда вы понимаете, что допустили бестактность. Это простое признание уменьшит ваш гнев.
  8. Смотрите вперед. Полезно спросить себя: "Что самого худшего я могу ожидать в данной ситуации?". Ведь большинство из причин нашего гнева — всего лишь мелкие раздражители. Между ними и действительной бедой лежит целая пропасть.
  9. Опишите свой гнев. Фиксируйте и описывайте все случаи, когда вы разозлились — что именно случилось, почему вы разозлились, как вы себя при этом чувствовали. Делайте это в течение трех-четырех недель.
  10. Попросите о помощи. Если у вас есть установка на гнев — то есть вы предрасположены злиться, — помощь друзей и родственников вам потребуется. Способность попросить о содействии — признак силы и зрелости, а не слабости, как думают многие.
Темы гнев эмоции невроз психолог депрессия гипертония переутомление психотерапевт
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