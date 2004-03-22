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Автор Марина Лебедева

Гимнастика для беременных

Здоровье » Акушерство и гинекология » Забытые методики

Кто сказал, что во время беременности не нужно двигаться? Как раз наоборот. Немного легкой гимнастики каждый день или, по крайней мере, дважды в неделю сделает вас более сильной и полной энергии ко дню родов.

Гимнастика для беременных

Исследование, проведенное в Канаде, доказало пользу физических нагрузок в период беременности, хотя до этого считалось опасным нагружать женщин в положении. В ходе эксперимента 5300 женщин разделили на 2 группы. Первая просто наблюдалась у врача, не занимаясь физкультурой. Вторая практиковала активность по специальной программе, укрепляющей мышцы таза. По результатам эксперимента вывели, что благодаря гимнастике для беременных удается снизить вероятность кесарева сечения на 20 %, а риск избыточного веса малыша — на 31 %.

Правильная физическая активность предотвращает ряд проблем, возникающих во время беременности, — недержание, застой крови в ногах, геморрой. При укрепленных мышцах меньше риск разрывов во время родов и быстрее проходит восстановительный процесс после них.

Комплекс физических упражнений для беременных, которые можно делать дома

Для лодыжек и икр

Сидя на полу с вытянутыми ногами, отведите вперед носок одной ноги, а носок другой одновременно направьте в свою сторону. Проделайте это несколько раз, чередуя ноги.

Для груди

Сидя на полу со скрещенными ногами, поднимите руки над головой, держа их ладонями наружу, и потянитесь насколько возможно вверх.
Опустите руки. Повторите несколько раз это упражнение.

Для живота

Сидя на полу с согнутыми ногами, опираясь руками на пол сзади себя, поднимите, вытянув вверх, одну ногу. Подержите ее в таком положении несколько секунд и опустите. Затем повторяйте это упражнение несколько раз, чередуя ноги.

Для позвоночника

Сидя на полу, держите одну ногу согнутой, развернув колено наружу, а другую ногу — вытянутой вперед. Поворачивайте туловище медленно вначале в одну, затем в другую сторону. Поменяйте положение ног и повторите упражнение.

Для бедер

Стоя, согните одну ногу в колене, выставив ее вперед. Одновременно толкая вперед, насколько это возможно, также тазовую часть туловища, задержитесь в этом положении на несколько секунд. Повторите это упражнение, поменяв ноги.

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Куратор: Елена Андреева
Темы позвоночник беременность
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