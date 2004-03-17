Вы хотите похудеть? Кожа стала серой и дряблой? Вернуть телу стройность, а коже упругость помогут обертывания — одна из последних новинок салонной косметики. Кому, зачем и как их следует делать, рассказывает врач-косметолог московского Салона красоты "Версайс" Наталия Александровна ТИМОШЕНКО.
Обертывание — салонная процедура, в которую входит комплексный уход за кожей тела.
Уход за телом подразумевает использование:
Сегодня обертывание самое популярное средство в борьбе с целлюлитом. Активно действующие вещества — вытяжки из водорослей вместе с фитоэкстрактами
Перед обертыванием кожу надо хорошенько очистить специальным лосьоном. Он выполняет роль сильнодействующего скраба: растворяет ороговевшие частицы, чтобы открыть дорогу активным веществам.
Массаж жесткой перчаткой довершает процесс очищения — теперь проникновению активных веществ внутрь кожи ничто не мешает. Можно наносить на тело маску.
Действие грязевой маски двойное. Микроэлементы, содержащиеся в водорослях "открывают" жировые клетки, стимулируют их работу и заставляют отдать жиры и токсины, скопившиеся в виде целлюлита.
Входящая в состав маски косметическая глина через открытые поры как бы вытягивает содержание жировых клеток прямо к поверхности кожи.
Чтобы процесс проходил активнее, во время процедуры создают тепловой эффект: тело оборачивают полиэтиленовой пленкой и накрывают теплым одеялом. Действие маски продолжается 15-20 минут — за это время процесс расщепления жиров и вывода шлаков наружу завершается.
Действующие вещества можно привносить отдельно и тогда эффект процедуры усиливается. Чаще всего это сыворотки сложного состава, которые стимулируют процесс расщепления жировых клеток. Входящие в них вещества окончательно растворяют частицы жира и препятствуют накоплению жидкости в тканях.
После того как жировые клетки "открылись", необходимо вывести образовавшуюся жидкость наружу. Для этого наносится массажный крем и вручную, дренажными движениями лишняя жидкость буквально выдавливается из кожи.
Теперь поры необходимо закрыть и подтянуть кожу. Эту роль выполняют активные вещества антицеллюлитного лосьона. Благодаря аэрозольной упаковке он распределяется на коже равномерно. Действие лосьона ощутимо приятно: это чувство легкой прохлады, переходящее в приятное тепло и увлажнение кожи.
Лосьон — новшество в борьбе с целлюлитом. Благодаря жидкой консистенции он быстро впитывается и ускоряет всасывание в кожу активно действующих веществ из водорослей.
Закрепить эффект очищения тканей от жировых комочков поможет прессотерапия. Дело в том, что основная причина целлюлита — застой, при котором сдавленные сосуды и лимфотоки не могут работать в полном объеме и обменные процессы замедляются.
Если совмещать обертывания с прессотерапией, жидкость из жировых клеток, освобожденная и выведенная наружу во время обертывания, легко удаляется из организма на сеансе прессотерапии.
Попеременный отток и приток крови под давлением задают необходимый режим для гимнастики сосудов. Обменные процессы нормализуются и вывод шлаков и жировых частиц продолжается и после процедуры. Правда, уже не напрямую, через поры, а через лимфу и кровь.
Эффект от обертывания можно почувствовать и увидеть сразу:
Курс процедур рассчитан на пять недель, и в год лечение следует повторять два раза. В этом случае вероятность повторного образования целлюлита уменьшается. Конечно, "молодой", неплотный целлюлит быстрее поддается воздействию, поэтому правила остаются те же:
Обертывание от целлюлита не следует проводить:
|Процедура
|Описание процедуры
|Обертывания
|Обертывания с применением лечебных грязей, глины, водорослей и других активных составов стимулируют ток крови и лимфы, вывод токсинов и шлаков, а также лишней жидкости. Применяется на всех стадиях целлюлита как вспомогательное средство.
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Мезотерапия
|Инъекции мезококтейля с липолитиками, витаминным комплексом и минералами позволяют размягчить и вывести жировые отложения.
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Эндосфера
|Основана на аппаратном воздействии на ткани компрессионной микровибрации, которая устраняет застойные явления, решает проблему отеков и плохого лимфотока.
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Озонотерапия
|Похожа на мезотерапию, только вместо мезококтейлей в кожу вводится активная форма кислорода.
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Криолиполиз
|Как это происходит? Вакуумная насадка засасывает складку, после чего обрабатывает ее холодом. Под криовоздействием клетки жира распадаются, в результате чего выравнивается рельеф кожи.
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Ручной массаж
|Классический, но зато какой эффективный способ! Специальная антицеллюлитная техника массажа до сих пор бьет аппаратные методики по своей эффективности.
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Кавитация
|Это безболезненная и достаточно эффективная техника. Жир в проблемных зонах "разгоняется" с помощью звуковой вибрации — делается это на специальном аппарате.
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LPG-массаж
|LPG-массаж действует по принципу обычной вакуумной банки, однако этот метод куда более щадящий — никакого дискомфорта во время процедуры и синяков после нее. Насадка с двумя роликами затягивает кожу и "перекатывается" по всему проблемному участку.
Главное, не забывай, что ни одна терапия не способна навсегда избавить от целлюлита — здесь нужно подключать спорт и здоровое сбалансированное питание.
Будьте красивы и здоровы!
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