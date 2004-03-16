EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Татьяна Отрадная

Доктор спирт: домашний помощник в оказании первой помощи

Здоровье » Здоровье и профилактика » Первая помощь

Сильная половина человечества знает только одно назначение спирта — известно какое. Женщины оказались мудрее: они используют его для лечения различных заболеваний. О применении спирта в домашних условиях рассказывает старшая медсестра московского Медико-консультативного центра "Фора плюс" Светлана Борисова.

Доктор спирт: домашний помощник в оказании первой помощи

Медицинский спирт и его применение

Спирт бывает разным. В медицине применяют очищенный 96- или 70-процентный этиловый спирт (этанол). Он так и называется — "медицинский". А вот технический спирт категорически нельзя использовать для лечения. Даже при наружном применении могут быть ожоги, а если спирт всосется, то и отравления. Спирт можно заменить водкой, но настоящей, а не суррогатом.

Обеззараживание

Полезнейшее свойство спирта — уничтожение инфекции. Другое, не менее важное, — дубление кожи. Спирт закрывает кожные поры и не дает микробам выбраться наружу. Благодаря этим свойствам его применяют для обеззараживания ран, ссадин и царапин. И если вы случайно порезались, а под рукой ничего нет, то совсем необязательно бежать в аптеку — место повреждения можно обработать спиртом или водкой.

Часто при бритье или выщипывании бровей на коже появляются микротравмы, то есть повреждения, невидимые глазом. Советую до и после бритья обрабатывать кожу 70-процентным спиртом. И на следующее утро вам уже не придется лицезреть противные прыщи на месте удаленных волос.

Лечение фурункула и панариция

Не обойтись без спирта при лечении фурункула и панариция (гнойное воспаление пальца). Если в первые-вторые сутки сделать компресс с водкой или наполовину разведенным 96-процентным спиртом, гнойник не образуется. Расширяя сосуды и ускоряя кровоток, этанол рассосет воспаление.

Не следует отказываться от спирта и при уже созревшем гнойнике. Хорошо
вытягивают гной многослойные повязки из нескольких слоев марли, пропитанных разными лекарственными препаратами и спиртом. Вот пример такой повязки:

  • первая марлевая салфетка с мазью Вишневского, а сверху на нее накладывается салфетка, смоченная 40-процентным спиртом.

Лечение рожистого воспаления и стреляющего уха

При рожистом воспалении мази вообще противопоказаны, и кожу надо обрабатывать только 70-процентным спиртом — тогда воспаление не будет распространяться вглубь.

Втрое разбавленный 96-процентный спирт полезно закапывать в "стреляющее" ухо. Если начать это делать сразу, можно предотвратить гнойный отит.

Снижение температуры и уменьшение боли при ожогах 

К сожалению, мало кто знает, что спирт — это отличное жаропонижающее средство. В домашних условиях он поможет снизить температуру грудным детям и больным с рвотой. Разотрите спиртом спину и грудь своему пациенту, но не накрывайте его одеялом. Этанол быстро испарится и снизит температуру кожи и организма в целом.

Новорожденный ребенок
Растирание ребёнка спиртом

При ожогах сразу же обработайте кожу спиртом. Быстро испаряясь, он охладит поверхность, уменьшит боль, а главное — предотвратит образование пузырей.

Еще одно свойство спирта — противошоковое. Он действует на организм как наркоз, и при травме, когда под рукой нет обезболивающих препаратов, человека выручит полстакана разведенного спирта.

Травяные спиртовые настойки и лосьоны

Любые полезные травы, настоянные на водке или спирте, действуют на организм сильнее, чем просто отвары и настои. Спирт необходим и для приготовления домашних лосьонов.

Ну а если вы сами, не прибегая к услугам медиков, делаете уколы и ставите банки, то без спирта вам не обойтись.

Метиловый спирт

По запаху и вкусу его трудно отличить от этилового. Он чрезвычайно опасен: прием внутрь в лучшем случае приведет к слепоте, а в худшем — к летальному исходу. Неразборчивые любители спиртного, добывающие спирт на работе или покупающие поддельную водку, рискуют отравиться. И спасти такого горемыку может только… стакан разбавленного этилового спирта — единственного эффективного противоядия. Так что бутылочка со спиртом пригодится в каждом доме. Только не доставайте ее без необходимости!

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Как лечиться самой обыкновенной водкой
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы
Новости
Число пострадавших в тройном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек
В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком
Поезд сбил коляску с ребёнком в Ленинградской области: младенец погиб
Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ
Выяснением обстоятельств гибели россиян в Албании занялось посольство РФ
В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России
Затяжную суперволну COVID-19 спрогнозировал в РФ иммунолог
Семеро россиян пострадали в ДТП с автобусом в Турции
Новый суточный максимум заражений COVID-19 и смертей от него зафиксировали в РФ
Уголовное дело завели по факту массовых беспорядков во владикавказской колонии
Последние материалы
Психолог: не травмируйте пожилых родителей своими детскими обидами!
Число пострадавших в тройном ДТП в Нижнем Новгороде выросло до 18 человек
В Нижнем Новгороде 15 человек пострадали в ДТП с двумя автобусами и грузовиком
Поезд сбил коляску с ребёнком в Ленинградской области: младенец погиб
Счётчик вакцинации от COVID-19 запустили в РФ
Капризы нервов и сосудов
После ремонта в доме можно получить химический ожог дыхательных путей
Выяснением обстоятельств гибели россиян в Албании занялось посольство РФ
Камни в почках: как они появляются?
В Польше предложили ЕС ввести новые санкции против России
Популярное
Здоровье
Клинтон попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей

Причиной болезни госпитализированного экс-президента США Билла Клинтона могла стать его активная половая жизнь.

Клинтон попал в больницу с инфекцией мочевыводящих путей
Защита, откуда не ждали: барьер против COVID-19 ставит витамин D
Здоровье
Защита, откуда не ждали: барьер против COVID-19 ставит витамин D
Российский шоу-бизнес
Киркоров ударил Костюшкина между ног
Общество
Адвокат обрушился на Собчак с обвинениями: "Живите теперь с этим!"
Ирина Шлионская Самые необычные парки скульптур: что хотел сказать автор? Ирина Шлионская Ирина Гусакова Камала Харррис проиграла: Трамп может победить на выборах Ирина Гусакова Дмитрий Соколов Мисс КГБ — 1990: как выбирали самую красивую шпионку СССР Дмитрий Соколов
Российский шоу-бизнес
Врач рассказал, почему у Пугачёвой появился "вдовий горбик"
Политика. Новости и аналитика
Daily Express: Путина и Си Цзиньпина раскритиковала королева Великобритании
Галкин показал, как Пугачёва зажгла на юбилее Баскова
Российский шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачёва зажгла на юбилее Баскова
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников