Доктор спирт: домашний помощник в оказании первой помощи

Сильная половина человечества знает только одно назначение спирта — известно какое. Женщины оказались мудрее: они используют его для лечения различных заболеваний. О применении спирта в домашних условиях рассказывает старшая медсестра московского Медико-консультативного центра "Фора плюс" Светлана Борисова.

Медицинский спирт и его применение

Спирт бывает разным. В медицине применяют очищенный 96- или 70-процентный этиловый спирт (этанол). Он так и называется — "медицинский". А вот технический спирт категорически нельзя использовать для лечения. Даже при наружном применении могут быть ожоги, а если спирт всосется, то и отравления. Спирт можно заменить водкой, но настоящей, а не суррогатом.

Обеззараживание

Полезнейшее свойство спирта — уничтожение инфекции. Другое, не менее важное, — дубление кожи. Спирт закрывает кожные поры и не дает микробам выбраться наружу. Благодаря этим свойствам его применяют для обеззараживания ран, ссадин и царапин. И если вы случайно порезались, а под рукой ничего нет, то совсем необязательно бежать в аптеку — место повреждения можно обработать спиртом или водкой.

Часто при бритье или выщипывании бровей на коже появляются микротравмы, то есть повреждения, невидимые глазом. Советую до и после бритья обрабатывать кожу 70-процентным спиртом. И на следующее утро вам уже не придется лицезреть противные прыщи на месте удаленных волос.

Лечение фурункула и панариция

Не обойтись без спирта при лечении фурункула и панариция (гнойное воспаление пальца). Если в первые-вторые сутки сделать компресс с водкой или наполовину разведенным 96-процентным спиртом, гнойник не образуется. Расширяя сосуды и ускоряя кровоток, этанол рассосет воспаление.

Не следует отказываться от спирта и при уже созревшем гнойнике. Хорошо

вытягивают гной многослойные повязки из нескольких слоев марли, пропитанных разными лекарственными препаратами и спиртом. Вот пример такой повязки:

первая марлевая салфетка с мазью Вишневского, а сверху на нее накладывается салфетка, смоченная 40-процентным спиртом.

Лечение рожистого воспаления и стреляющего уха

При рожистом воспалении мази вообще противопоказаны, и кожу надо обрабатывать только 70-процентным спиртом — тогда воспаление не будет распространяться вглубь.

Втрое разбавленный 96-процентный спирт полезно закапывать в "стреляющее" ухо. Если начать это делать сразу, можно предотвратить гнойный отит.

Снижение температуры и уменьшение боли при ожогах

К сожалению, мало кто знает, что спирт — это отличное жаропонижающее средство. В домашних условиях он поможет снизить температуру грудным детям и больным с рвотой. Разотрите спиртом спину и грудь своему пациенту, но не накрывайте его одеялом. Этанол быстро испарится и снизит температуру кожи и организма в целом.

Растирание ребёнка спиртом

При ожогах сразу же обработайте кожу спиртом. Быстро испаряясь, он охладит поверхность, уменьшит боль, а главное — предотвратит образование пузырей.

Еще одно свойство спирта — противошоковое. Он действует на организм как наркоз, и при травме, когда под рукой нет обезболивающих препаратов, человека выручит полстакана разведенного спирта.

Травяные спиртовые настойки и лосьоны

Любые полезные травы, настоянные на водке или спирте, действуют на организм сильнее, чем просто отвары и настои. Спирт необходим и для приготовления домашних лосьонов.

Ну а если вы сами, не прибегая к услугам медиков, делаете уколы и ставите банки, то без спирта вам не обойтись.

Метиловый спирт

По запаху и вкусу его трудно отличить от этилового. Он чрезвычайно опасен: прием внутрь в лучшем случае приведет к слепоте, а в худшем — к летальному исходу. Неразборчивые любители спиртного, добывающие спирт на работе или покупающие поддельную водку, рискуют отравиться. И спасти такого горемыку может только… стакан разбавленного этилового спирта — единственного эффективного противоядия. Так что бутылочка со спиртом пригодится в каждом доме. Только не доставайте ее без необходимости!

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.