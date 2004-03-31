Кисломолочный иммунитет: бифидумбактерин для укрепления здоровья

Сегодня на наши вопросы по поводу бифидумбактерина отвечает ведущий научный сотрудник Государственного научного центра Института медико-биологических проблем в Москве Александр Сысоев.

"Я лечилась от гриппа антибиотиками, как результат — дисбактериоз. Врач советует "подлечиться" бифидумбактерином. Расскажите об этом препарате подробнее". Елена Федотова, Калуга

Бифидобактерии обладают совершенно уникальными свойствами. Дело в том, что бифидобактерии — это не единственная, но очень важная составляющая микрофлоры кишечника.

Они прикрепляются к стенке кишечника очень плотно, ряд в ряд, точно обои на стенке. Если по каким-то причинам "оголяется" один из участков кишечника, то туда может внедриться патогенная микрофлора. При лечении антибиотиками убиваются не только болезнетворные бактерии, но вместе с ними, к сожалению, гибнет и наша собственная "нужная" микрофлора. Поэтому, чтобы избежать такого побочного эффекта при приеме антибиотиков, как дисбактериоз, врачи и рекомендуют бифидумбактерин. Он защищает стенку кишечника и не дает возможности вредной флоре размножаться.

"Очень часто болею инфекционными заболеваниями. Говорят, что поддержать иммунитет можно с помощью бифидумбактерина. Так ли это?" Ирина Орлова, Тверь

Японцы считают, что, если каждый день принимать кисломолочный бифидумбактерин, то можно укрепить здоровье. Именно по этой причине в Японии законодательно регламентирован прием этого продукта начиная с грудного возраста и до 14 лет.

Бифидобактерии выделяют массу питательных и биологически активных веществ, например витамины. Защищают и выводят из организма шлаки, тяжелые металлы. Они прекрасно справляются с аллергией, нарушениями иммунной системы, помогают при заболеваниях кишечника. А учитывая состояние экологии в Москве и других больших городах, этот продукт необходим в рационе каждого человека.

"На прилавках магазинов появилось очень много биопродуктов. Что выбрать и в чем разница между бифидоком и бифидумбактерином?"

Инна Щукина, Дубна

Сейчас действительно очень много подобных продуктов. И каждый сам выбирает для себя — по вкусовым качествам, цене или руководствуясь рекламой. Если говорить о бифидумбактерине, то в нем, в отличие от других продуктов такого плана, присутствует только один вид бактерий и никаких других микроорганизмов.

По мнению ученых, гораздо правильнее и полезнее для организма использовать исключительно монокультуру, поскольку у микроорганизмов идет конкурентная борьба за питательную среду, за температурный и кислотный режимы. В результате организм тратит время на борьбу внутри себя, а не на избавление от заболевания.

"Мне 14 лет. У меня очень плохая кожа, но никакие косметические новинки мне не помогают. Что можно сделать еще?" Ирина Суханова, Зеленоград

Как правило, все проявления на коже тесно связаны с состоянием внутренних органов, в особенности желудка и кишечника. Бифидумбактерин не дает болезнетворным микроорганизмам, вызывающим гнойничковые заболевания, развиваться в порах вашей кожи.

Необходимо помнить, что бифидобактерии создают кислотную среду не только на коже, но и в слизистой. В частности, во влагалище женщины, тем самым защищая ее от инфекций, вызывающих эрозию шейки матки, воспалительных процессов в мочеполовой системе.

"Не вредно ли употребление бифидумбактерина во время беременности?" Ольга Максимова, Москва

До появления на свет младенца его желудочно-кишечный тракт стерилен. Прохождение через родовые пути матери — это первая встреча ребенка с микрофлорой. Именно поэтому очень важно в этот момент "заложить" в организм малыша правильную микрофлору, ведь от этого в будущем будет зависеть его здоровье. Кроме того, от бифидобактерий зависит накожная флора у кормящей мамы.

И еще один момент: следует помнить, что микрофлора семейная. Помните об этом, если у кого-то из членов семьи начался, к примеру, дисбактериоз, то бифидумбактерин стоит начинать пить всей семьей.

"Моему ребенку три месяца и у него дисбактериоз. Врач выписал ему бифидумбактерин в порошках. Его прием не очень удобен, можно ли давать крохе кисломолочный бифидумбактерин, который продается в магазине?" Светлана Трофимова, Лобня

Можно в том случае, если ваш малыш не страдает непереносимостью молочного белка. Кисломолочный бифидумбактерин представляет собой стерильное обезжиренное молоко, сквашенное бифидобактериями. В кисломолочном варианте продукт обладает более приятными вкусовыми ощущениями и легче глотается. Кроме того, прием этого продукта разрешен Минздравом детям с трехмесячного возраста.

Евгения ПОГОРЕЛОВА

"Женское здоровье"

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