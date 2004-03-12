Чьим спинам в жизни труднее: мужским или женским?

Боль в спине знакома многим. Как избежать ее появления и что сделать, если спина уже болит, советует кандидат медицинских наук, президент московского профессионального объединения мануальных терапевтов, руководитель Научно-методического центра мануальной терапии при Научном центре восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ Алексей Саморуков.

— Почему тех, у кого болит спина, так много?

Вас это удивляет? А почему не удивляет, что большинство людей регулярно чистят зубы и принимают душ, а вот как ухаживать за своими мышцами, даже не задумываются? А то, о чем не заботятся, в первую очередь выходит из строя. Особенно это касается мускулатуры, поддерживающей и оберегающей позвоночник от травм и деформаций. Эти мышцы защищают наш "стержень жизни" до последнего. Крайняя степень этой защиты — стойкий спазм из-за постоянного перенапряжения. К сожалению, мало кто знает, что чуть ли не половины перегрузок можно избежать.

- Как нужно щадить свой позвоночник?

— Прежде всего рационально организовать все свои рабочие места не только на работе, но и дома. Рабочий стул перед столом должен иметь достаточно жесткое сиденье и прямую спинку. Сидеть на нем нужно ровно, держа спину прямо, не сутуля плечи и не наклоняя голову вниз. Высота стола подбирается так, чтобы лежащие на нем руки сгибались в локтях под углом 90 градусов. Если вы носите очки, они не должны заставлять вас наклоняться к столу или, наоборот, откидывать голову назад. То есть поза ни в коем случае не должна быть вынужденной.

- Но не меньшие нагрузки испытывают женщины и дома. Как сделать их более безопасными?

— Сначала о том, чего делать нельзя.

Прежде всего — стирать в ванне, когда вы сгибаетесь над ней в три погибели. Если необходимо что-то простирнуть вручную, тазик должен находиться не ниже уровня локтей.

Второй запрет касается мытья полов "в позе краба" — согнувшись, на полусогнутых ногах. Мыть пол следует только шваброй, причем с достаточно длинной ручкой. То же относится и к сочлененным трубам пылесоса. Их длина должна позволить вам не нагибаться при уборке.

Когда же требуется навести чистоту, например под тахтой, не стесняйтесь, становитесь на колени.

— Существуют ли особые правила движений на кухне?

— Здесь также действует требование "под локоть". Оно относится и к гладильной доске, и к столешнице разделочного столика, и к плите, и к мойке. Такая высота позволяет не наклоняться при глажке белья, готовке и мытье посуды.

— Неужели и для ванной с туалетом припасены "двигательные" секреты?

— Советую обзавестись очень полезным изобретением — длинной ручкой, которую прикрепляют к стене. Установленная над ванной и рядом с унитазом, она позволяет садиться, вставать и вылезать из воды без лишней нагрузки на мышцы спины. Заодно не даст поскользнуться на кафеле или эмали. Кстати, когда вы чистите зубы и умываетесь, не стойте над раковиной в полупоклоне. Лучше присесть на табуретку или поднять раковину в ванной на ту же оптимальную высоту — под локти.

— Даже хорошо организованная работа в конце концов утомляет. Как лучше бороться с усталостью?

Разумно дать себе небольшой отдых, когда усталость еще не проявилась в полную силу. Если утомление вызвано долгим стоянием или сидением, то отдых заключается прежде всего в изменении позы. Задача — расслабить мышцы. Для этого хорошо прилечь, приподняв ноги. А если такой возможности нет, спокойно походите пять-шесть минут. Но отдых нужен не только "экстренный". Мышцы должны получать свою долю заботы и не в разгаре домашней суеты.

Ходьба

Лучший способ поддерживать мышечное благополучие — долгая, неторопливая пешая ходьба. Две двухчасовые прогулки в неделю, лучше за городом, — достаточная "подпитка" для нормального мышечного тонуса.

- Все эти советы, так сказать, "дневные". А как отдыхать ночью?

— Главное, чтобы постель была удобной, позволяющей мышцам расслабиться. Неплохо зарекомендовали себя ортопедические матрацы — они успешно снимают нагрузку со спины. Вот простой тест. На матрац нужно поставить пластиковую большую бутылку с минералкой и сесть на расстоянии 30-35 сантиметров от нее. Если бутылка не упала — вы сидите на ортопедическом изделии.

- Чьим спинам приходится в жизни труднее: мужским или женским?

— У женщин есть провоцирующие факторы, от которых избавлены мужчины: беременность и роды. Затем подросший малыш прочно "оседлывает" маму. А к году он, как правило, представляет собой 12-14 килограммов, активно вертящихся на руках. Все это далеко не безразлично для позвоночника. Кроме того, причиной болей в спине может стать избыточный вес тела и… чрезмерная пышность груди.

- От особенностей пола не избавлен никто. Что же делать для профилактики неприятностей?

— Во время беременности обязательно носить поддерживающий бандаж, фасон которого лучше обсудить со специалистом. И после родов не следует пренебрегать бандажами, а иногда и специальным поясом, фиксирующим поясницу. Им, кстати, неплохо пользоваться при любой физической работе, особенно непривычной. А при выполнении любых домашних обязанностей, особенно с малышом на руках, молодым мамам полезно подстраховаться с помощью реклинатора — специальных эластичных "подтяжек", которые слегка оттягивают назад плечи.

— Может ли спорт служить профилактикой заболеваний позвоночника?

— Прежде чем определиться с видом спорта и начать заниматься, необходимо посоветоваться с врачами. Кроме терапевта это как минимум должен быть специалист по лечебной физкультуре, но лучше, если вас посмотрит мануальный терапевт, чтобы заранее определить возможности позвоночника. Особенно важно соблюдать это правило по отношению к детям. Выбор спортивной секции для ребенка без учета особенностей его костно-мышечной системы — немалый риск.

- А как вы относитесь к зарядке, в частности, занятиям с эспандером?

— Польза от зарядки будет гарантированной, если упражнения индивидуально подобраны для человека, их выполнение отработано со специалистом и в дальнейшем он же периодически контролирует результаты. При занятиях с жестким эспандером я бы посоветовал заменить его более эластичной бинт-резиной.

— Одно из самых уязвимых мест позвоночника — поясница. Как предохранить ее от боли?

— Если в пояснице или любом другом отделе позвоночника хотя бы раз возникла боль, она, к сожалению, рано или поздно вернется. Предотвратить рецидивы помогают некоторые "правила движения". Поднимая с пола тяжесть, нельзя делать это рывком, на прямых ногах. Тогда вся нагрузка обрушивается именно на поясницу. Перед тяжелым предметом следует присесть, выпрямить спину, и уже так, с прямой спиной, аккуратно "взять вес".

Когда вам необходимо нагнуться, ноги нужно слегка сгибать в коленях. Наклоняться на прямых ногах также опасно для поясницы. Отдельная тема — тяжелые работы. Если, например, вам пришлось носить воду ведрами, несите сразу два ведра, но не наливайте в каждое из них больше половины. Лучше лишний раз сходить к колодцу, чем спровоцировать боль в спине.

"Аукнуться" может и энергичное освоение дачного участка после зимнего простоя, в частности копка земли. По сути, повредить может любая непривычная физическая работа, выполняемая в большом объеме. Начинать в такой ситуации нужно с малого, постепенно увеличивая нагрузку. Уменьшит риск и специальный эластичный пояс, поддерживающий поясницу.

А если все-таки заболела спина, самое разумное — обратиться к врачу. Причины боли могут быть разные, не всегда они связаны именно с перенапряжением мышц. Так могут, например, проявлять себя различные заболевания внутренних органов. Но разобраться в причинах и поставить диагноз — дело специалиста.

- К какому лучше обратиться: к хирургу, ортопеду, невропатологу?

— Я бы посоветовал — к хорошему мануальному терапевту, поскольку только он способен оценить всю картину заболевания в динамике. Хочу, однако, подчеркнуть: мануальный терапевт обязательно должен иметь соответствующее медицинское образование. То есть не только быть дипломированным врачом, но и пройти специализацию по мануальной терапии.

- Как часто нужно лечить и подлечивать спину у мануального терапевта?

— Это зависит в первую очередь от вашего отношения к себе. Условно говоря, существуют две "системы": "западная" и "российская". Первая предполагает регулярный контакт с мануальным терапевтом. Отечественный способ лечения иной: дотянуть до такого состояния, когда терпеть уже нет сил, и лишь тогда заняться лечением. Какой из них вы выберете — решение за вами.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.