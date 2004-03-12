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Автор Татьяна Отрадная

Чьим спинам в жизни труднее: мужским или женским?

Здоровье » Здоровье и профилактика

Боль в спине знакома многим. Как избежать ее появления и что сделать, если спина уже болит, советует кандидат медицинских наук, президент московского профессионального объединения мануальных терапевтов, руководитель Научно-методического центра мануальной терапии при Научном центре восстановительной медицины и курортологии Минздрава РФ Алексей Саморуков.

Чьим спинам в жизни труднее: мужским или женским?

Почему тех, у кого болит спина, так много?

Вас это удивляет? А почему не удивляет, что большинство людей регулярно чистят зубы и принимают душ, а вот как ухаживать за своими мышцами, даже не задумываются? А то, о чем не заботятся, в первую очередь выходит из строя. Особенно это касается мускулатуры, поддерживающей и оберегающей позвоночник от травм и деформаций. Эти мышцы защищают наш "стержень жизни" до последнего. Крайняя степень этой защиты — стойкий спазм из-за постоянного перенапряжения. К сожалению, мало кто знает, что чуть ли не половины перегрузок можно избежать.

- Как нужно щадить свой позвоночник?

— Прежде всего рационально организовать все свои рабочие места не только на работе, но и дома. Рабочий стул перед столом должен иметь достаточно жесткое сиденье и прямую спинку. Сидеть на нем нужно ровно, держа спину прямо, не сутуля плечи и не наклоняя голову вниз. Высота стола подбирается так, чтобы лежащие на нем руки сгибались в локтях под углом 90 градусов. Если вы носите очки, они не должны заставлять вас наклоняться к столу или, наоборот, откидывать голову назад. То есть поза ни в коем случае не должна быть вынужденной.

- Но не меньшие нагрузки испытывают женщины и дома. Как сделать их более безопасными?

— Сначала о том, чего делать нельзя.

  • Прежде всего — стирать в ванне, когда вы сгибаетесь над ней в три погибели. Если необходимо что-то простирнуть вручную, тазик должен находиться не ниже уровня локтей.
  • Второй запрет касается мытья полов "в позе краба" — согнувшись, на полусогнутых ногах. Мыть пол следует только шваброй, причем с достаточно длинной ручкой. То же относится и к сочлененным трубам пылесоса. Их длина должна позволить вам не нагибаться при уборке.

Когда же требуется навести чистоту, например под тахтой, не стесняйтесь, становитесь на колени.

Существуют ли особые правила движений на кухне?

— Здесь также действует требование "под локоть". Оно относится и к гладильной доске, и к столешнице разделочного столика, и к плите, и к мойке. Такая высота позволяет не наклоняться при глажке белья, готовке и мытье посуды.

Неужели и для ванной с туалетом припасены "двигательные" секреты?

— Советую обзавестись очень полезным изобретением — длинной ручкой, которую прикрепляют к стене. Установленная над ванной и рядом с унитазом, она позволяет садиться, вставать и вылезать из воды без лишней нагрузки на мышцы спины. Заодно не даст поскользнуться на кафеле или эмали. Кстати, когда вы чистите зубы и умываетесь, не стойте над раковиной в полупоклоне. Лучше присесть на табуретку или поднять раковину в ванной на ту же оптимальную высоту — под локти.

Даже хорошо организованная работа в конце концов утомляет. Как лучше бороться с усталостью?

Разумно дать себе небольшой отдых, когда усталость еще не проявилась в полную силу. Если утомление вызвано долгим стоянием или сидением, то отдых заключается прежде всего в изменении позы. Задача — расслабить мышцы. Для этого хорошо прилечь, приподняв ноги. А если такой возможности нет, спокойно походите пять-шесть минут. Но отдых нужен не только "экстренный". Мышцы должны получать свою долю заботы и не в разгаре домашней суеты.

Ходьба
Ходьба

Лучший способ поддерживать мышечное благополучие — долгая, неторопливая пешая ходьба. Две двухчасовые прогулки в неделю, лучше за городом, — достаточная "подпитка" для нормального мышечного тонуса.

- Все эти советы, так сказать, "дневные". А как отдыхать ночью?

— Главное, чтобы постель была удобной, позволяющей мышцам расслабиться. Неплохо зарекомендовали себя ортопедические матрацы — они успешно снимают нагрузку со спины. Вот простой тест. На матрац нужно поставить пластиковую большую бутылку с минералкой и сесть на расстоянии 30-35 сантиметров от нее. Если бутылка не упала — вы сидите на ортопедическом изделии.

- Чьим спинам приходится в жизни труднее: мужским или женским?

— У женщин есть провоцирующие факторы, от которых избавлены мужчины: беременность и роды. Затем подросший малыш прочно "оседлывает" маму. А к году он, как правило, представляет собой 12-14 килограммов, активно вертящихся на руках. Все это далеко не безразлично для позвоночника. Кроме того, причиной болей в спине может стать избыточный вес тела и… чрезмерная пышность груди.

- От особенностей пола не избавлен никто. Что же делать для профилактики неприятностей?

— Во время беременности обязательно носить поддерживающий бандаж, фасон которого лучше обсудить со специалистом. И после родов не следует пренебрегать бандажами, а иногда и специальным поясом, фиксирующим поясницу. Им, кстати, неплохо пользоваться при любой физической работе, особенно непривычной. А при выполнении любых домашних обязанностей, особенно с малышом на руках, молодым мамам полезно подстраховаться с помощью реклинатора — специальных эластичных "подтяжек", которые слегка оттягивают назад плечи.

Может ли спорт служить профилактикой заболеваний позвоночника?

— Прежде чем определиться с видом спорта и начать заниматься, необходимо посоветоваться с врачами. Кроме терапевта это как минимум должен быть специалист по лечебной физкультуре, но лучше, если вас посмотрит мануальный терапевт, чтобы заранее определить возможности позвоночника. Особенно важно соблюдать это правило по отношению к детям. Выбор спортивной секции для ребенка без учета особенностей его костно-мышечной системы — немалый риск.

- А как вы относитесь к зарядке, в частности, занятиям с эспандером?

— Польза от зарядки будет гарантированной, если упражнения индивидуально подобраны для человека, их выполнение отработано со специалистом и в дальнейшем он же периодически контролирует результаты. При занятиях с жестким эспандером я бы посоветовал заменить его более эластичной бинт-резиной.

Одно из самых уязвимых мест позвоночника — поясница. Как предохранить ее от боли?

— Если в пояснице или любом другом отделе позвоночника хотя бы раз возникла боль, она, к сожалению, рано или поздно вернется. Предотвратить рецидивы помогают некоторые "правила движения". Поднимая с пола тяжесть, нельзя делать это рывком, на прямых ногах. Тогда вся нагрузка обрушивается именно на поясницу. Перед тяжелым предметом следует присесть, выпрямить спину, и уже так, с прямой спиной, аккуратно "взять вес".

Когда вам необходимо нагнуться, ноги нужно слегка сгибать в коленях. Наклоняться на прямых ногах также опасно для поясницы. Отдельная тема — тяжелые работы. Если, например, вам пришлось носить воду ведрами, несите сразу два ведра, но не наливайте в каждое из них больше половины. Лучше лишний раз сходить к колодцу, чем спровоцировать боль в спине.

Дача
 

"Аукнуться" может и энергичное освоение дачного участка после зимнего простоя, в частности копка земли. По сути, повредить может любая непривычная физическая работа, выполняемая в большом объеме. Начинать в такой ситуации нужно с малого, постепенно увеличивая нагрузку. Уменьшит риск и специальный эластичный пояс, поддерживающий поясницу.

А если все-таки заболела спина, самое разумное — обратиться к врачу. Причины боли могут быть разные, не всегда они связаны именно с перенапряжением мышц. Так могут, например, проявлять себя различные заболевания внутренних органов. Но разобраться в причинах и поставить диагноз — дело специалиста.

- К какому лучше обратиться: к хирургу, ортопеду, невропатологу?

— Я бы посоветовал — к хорошему мануальному терапевту, поскольку только он способен оценить всю картину заболевания в динамике. Хочу, однако, подчеркнуть: мануальный терапевт обязательно должен иметь соответствующее медицинское образование. То есть не только быть дипломированным врачом, но и пройти специализацию по мануальной терапии.

- Как часто нужно лечить и подлечивать спину у мануального терапевта?

— Это зависит в первую очередь от вашего отношения к себе. Условно говоря, существуют две "системы": "западная" и "российская". Первая предполагает регулярный контакт с мануальным терапевтом. Отечественный способ лечения иной: дотянуть до такого состояния, когда терпеть уже нет сил, и лишь тогда заняться лечением. Какой из них вы выберете — решение за вами.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Как избавиться от боли в спине
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы позвоночник
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