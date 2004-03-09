Пошли все в баню... лечить суставы и снимать усталость

Правильное использование банных процедур хорошо помогает при болях и усталости в суставах. Об этом рассказала эксперт в банных делах Нана Дарахвелидзе.

— На суставы рук и ног приходится большая нагрузка. Особенно у женщин, которых ежедневные заботы подвергают большим перенапряжениям. Боль суставов рук и ног, их отечность чаще всего вызываются:

общей усталостью и перенапряжением;

вынужденными резкими движениями;

бывшими травмами, растяжениями и воспалениями мышц и сухожилий;

режимом профессиональной работы, при котором женщина проводит целый день на ногах.

Чаще всего отеки появляются вечерами, а боль возникает во второй половине дня, бесследно исчезая утром и не причиняя беспокойства до обеденного времени. Одним из чудодейственных способов укрепления суставов, избавления от отеков, повышенной чувствительности и болевых симптомов является баня. Это своеобразная тренировка суставов, как и всего организма в целом.

Банные процедуры повышают температуру тела, под воздействием пара с потом выходят токсины, стимулируется деятельность сальных желез, улучшается кровообращение, расслабляются мышцы, снимается мышечное напряжение.

Если в банный комплекс вас привела суставная боль, то первоначально вам вполне достаточно трех заходов в парную при посещении бани раз в неделю. Постепенно количество посещений парилки можно увеличивать до 5-6 раз. Перед "первым паром" суставы, как и все тело, следует тщательно вымыть мягким мылом и насухо вытереть.

Важен выбор травяной добавки для парилки

При боли в суставах эвкалипту и пихтовому маслу следует предпочесть аромат хвои, который повышает тонус мышц; мяту, благоприятно воздействующую на сердечно-сосудистую систему, и "пивную баню". С пивом, правда, нужно быть осторожным — на тазик воды не более полстакана.

При болях в суставах стоять в парной не рекомендуется: во-первых, это нагрузка на ноги, во-вторых, в русской бане перепад температур между уровнем ног и головы колеблется до 20 градусов. Необходимо лечь на полку, расслабиться и отдохнуть. Первый заход в парилку — пятиминутный.

В бане

Во второй и последующие заходы в парную нужно массировать суставы веником. Первоначально веник кладут на несколько минут в тазик с горячей водой. Распаренный веник сильно встряхивают. Интенсивными движениями похлестывают области суставов, чередуя эти движения с похлопываниями, растираниями и поглаживаниями. В березовые и дубовые веники можно добавить шалфей, полынь, мяту или лопух. Березовый веник смягчит кожу, дубовый, наоборот, укрепит кожный покров. Использовать эвкалиптовый веник нежелательно, так как он является кожным аллергеном. Жестким можжевеловым веником следует делать более щадящий массаж.

После массажа веником можно мягкими круговыми движениями помассировать суставы щеткой с натуральной щетиной, не допуская болевых ощущений. Массажи веником и щеткой, восстанавливающие интенсивность кровообращения в суставах, производятся только в парной.

Три процедуры для суставов

В перерывах между парными, которые составляют не менее 20 минут, следует сделать три процедуры для суставов. Во-первых, промассировать их душем, когда на сустав направляется сильная струя воды комнатной температуры. Во-вторых, отдыхая, обернуть суставы в прохладное полотенце, смоченное в отваре трав или в растворе морской соли. Затем пальцами рук размять суставы, аккуратно надавливая на болевые точки. Все это улучшит местное кровообращение и питание тканей.

Мед

Перед очередным заходом в парную две минуты интенсивно поработайте суставами, сгибая и разгибая их, и смойте соль. Последняя парная — медовая. Натрите суставы медом — расслабленные мышцы через очищенную кожу примут все целебные вещества. Завершающая процедура — растирания и похлопывания влажным полотенцем, свернутым жгутом. Если по рекомендации врача вы пользуетесь лечебными мазями, это лучшее время для их применения.

После бани следует отдохнуть от термических перепадов: полежать, завернувшись в простыню. А суставы — обязательно сохранять в тепле.

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