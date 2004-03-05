Неделя здоровья: как похудеть и похорошеть всего за семь дней

Олеся Голуб, медсестра заводского диспансера города Львова, считает, что неделя — идеальный срок для того, чтобы почувствовать себя бодрой и помолодевшей.

— Олеся, почему именно неделя?

— Диеты, рассчитанные на 2-3 дня, абсолютно бессмысленны. Скинутые килограммы набираются за столько же последующих дней. Целительные программы обычно рассчитаны на месяц, а результат хочется почувствовать побыстрее. Неделя — вполне достаточный "компромиссный" срок, в течение которого можно "потерпеть". И, кстати, увидеть неплохой результат, убедившись в котором, можно ввести в норму новый режим здоровой жизни. Диета — одна из составляющих успеха. Нужно заниматься гимнастикой, самомассажем, водными и косметическими процедурами.

Понедельник

Проснитесь минут на десять раньше положенного срока. Не вставая с постели, включите тихую музыку и, закрыв глаза, проанализируйте планы на сегодняшний день. Это займет несколько минут. Далее сделайте легкую "пробуждающую" гимнастику:

Десять раз сожмите пальцы в кулак и расслабьте их веером. Потянитесь, почувствуйте, как напрягается каждый мускул просыпающегося тела. Сделайте по пять круговых движений стопами по часовой стрелке и против. Поперекатывайте на подушке голову направо и налево, затем приподнимите ее к груди. Втяните живот и задержите дыхание на несколько секунд.

Привычные утренние водные процедуры закончите массажем лица. Намочите мягкое махровое полотенце горячей водой и приложите к лицу и шее. Затем намочите полотенце холодной водой, отожмите и интенсивно похлопайте им по лицу и шее. Наложите увлажняющий крем. Через 15 минут ваше лицо будет готово для макияжа.

Днем, в обеденный перерыв, обязательно выйдите на улицу и пройдите быстрым шагом около полутора километров — ни одного грамма веса от сытного обеда не отложится в вашем теле.

Ужин устройте себе не позднее семи часов. Можно съесть мясное или рыбное блюдо с любым овощным гарниром. Запейте трапезу зеленым чаем. Управившись с домашними делами, посвятите 30 минут красоте. Сегодня — успокаивающая травяная ванна для ног и рук. На распаренные стопы и кисти нанесите питательный крем и промассируйте их.

Нововведения понедельника, которые должны повторяться ежедневно:

Пятиминутная гимнастика в постели.

Контрастное утреннее умывание для лица.

Пятнадцатиминутная дневная прогулка.

Ужин за три часа до сна.

Получасовые вечерние процедуры для красоты.

Вторник

Сегодня — разгрузочный день: до обеда — только фрукты. Встаньте на 20 минут раньше. Повторите упражнения в постели, водные процедуры. Выпейте стакан витаминизированного сока или морса. Откройте окно и сделайте интенсивную зарядку. Комплекс можно выбрать произвольно, но преобладать должны упражнения на ваше "слабое место". Если у вас обозначился животик — побольше наклонов и поворотов; болит спина — работайте руками, вытягивайте шею; целлюлит на ногах — подъемы ног и приседания. После зарядки съешьте любой фруктовый салат. Не забудьте взять на работу яблоко или любой фрукт-до обеда вы можете проголодаться.

Обедать можете по-привычному, но перед дневной трапезой выпейте стакан травяного чая с мятой. И — вновь прогулка. Содержанием времени, отведенного для косметических процедур, станет уход за лицом и шеей. Сделайте питательную маску. Например, из геркулеса, меда, сметаны и нескольких капель лимона. Затем нанесите вечерний крем и "крепкими" прикосновениями ладоней "вомните" его в лицо и шею.

Среда

Утро — ставшее уже привычным пробуждение, сок, гимнастика. Сегодня — молочный завтрак: молочная каша, творог, кефир или йогурт. Пора корректировать меню обеда: откажитесь от бутербродов; замените белый хлеб на ржаной или отрубной, хотя бы до конца недели. Обед должен состоять из двух блюд: суп и салат или второе и салат. Между обедом и приемом жидкости: чая, кофе, компота или сока должно пройти не менее 20 минут. Как раз успеете прогуляться Не "закусывайте" чай булкой или бутербродом, гораздо полезнее выпить чай вприкуску с сухофруктами или с кусочком черного шоколада.

Постарайтесь сегодня помнить о брюшном прессе. Понимаем, что свободного времени нет, да оно и не нужно. В транспорте или во время работы глубоко втяните живот, напрягая все мышцы, и задержитесь в таком положении на несколько секунд. Хорошо бы выкроить в течение дня время на пятнадцать таких "втягиваний".

За ужином придержитесь принципов раздельного питания. Перед сном обязательно выпейте стакан 1-процентного кефира — день, начавшийся молочной трапезой, должен ею же завершиться.

Вечерняя процедура красоты — ванна. Понежимся в теплой воде с мягкой пеной или отварами трав. Лежа в ванной поочередно "вынимайте" из воды руки и ноги, чтобы потереть их кофейной гущей, скрабом или морской солью. Очищенные ладошки и пальцы рук смочите в кисломолочном продукте: простокваше, сметане, йогурте и нежно промассируйте лицо, шею, руки, ноги, грудь.

Четверг

Утром выдерживаем режим вторника или среды. Сегодня — рыбный день. Это касается обеда и ужина. Кстати, японцы считают, что рыба усваивается лучше, если до и после трапезы пить зеленый чай.

Рыбный день идеален для посещения бани или сауны. Честно говоря, "для чистоты эксперимента" я отправилась бы туда, даже отпросившись с работы. Часов после четырех-пяти. После сауны — только рыба, легкий фруктовый десерт и горсть орешков.

Пятница

После вчерашней бани поддержите себя энергетическим завтраком. Раньше его называли салатом красоты: три полные столовые ложки овсяных хлопьев, полстакана йогурта, кефира или молока, тертое яблоко, размятый банан и мелко порезанное киви. Можно добавить горсть изюма. Остаток этого салата после ставших уже привычными водных процедур положите на лицо.

Наверняка после бани у вас отменный аппетит — запаситесь минеральной водой и яблоками, чтобы дотянуть до обеда и не сорваться на мучные перекусывания.

Обед — по заранее выработанному плану, а вот после работы посетите бассейн или тренажерный зал.

Перед выходными днями можете поесть чуть позднее и сытнее. Но после поздней трапезы не забудьте выпить лимонный сок или стакан воды, в которую добавлено полторы столовой ложки яблочного уксуса.

Время красоты посвящаем рукам и шее. Снимаем лак с ногтей и массируем ногти цедрой лимона. Затем смазываем ногтевые пластины любым растительным маслом. На пять минут укутываем шею и кисти рук мокрым полотенцем, смоченным в горячей воде. Затем накладываем слой жирного крема. Шею обматываем хлопчатобумажным платком, на руки надеваем нитяные перчатки. Кстати, с этими компрессами неплохо и уснуть.

Суббота

Сегодня — выходной день. Долгий сон и позднее пробуждение не отменяет способов утреннего пробуждения.

Зарядка — более интенсивная с нетяжелыми гантелями: от 1 до 2 килограммов. В еде себе почти не отказывайте, но не забывайте о том, чтобы не есть на ночь.

Привычные полчаса здоровья посвящаем волосам. Нанесите на волосы и вотрите в кожу головы майонез или касторовое масло. Сверху натяните целлофановый пакет и утеплите голову старой шапочкой или полотенцем. Через час вымойте волосы. Пока они высыхают, мелкими круговыми движениями промассируйте кожу головы пальцами, кончики которых смачивайте в пиве.

Воскресенье

Устройте разгрузочный день. Ешьте только яблоки и кефир или яблоки и чай с молоком.

В разгрузочный день зарядку можно отменить. Полчаса красоты посвящаются подготовке к рабочей неделе: маникюр и омолаживающая маска для лица и шеи. Для лица и шеи — паровая ванночка с шалфеем. Затем очищающий пилинг скрабом или кофейной гущей. Очищенную кожу протрите тоником. Нанесите крем и сделайте массаж: от центра лба к волосистой части головы; вокруг глаз — от внутреннего угла по верхнему веку до наружного и низом к внутреннему углу глаза; от носа — к вискам, от подбородка — к кончикам ушей. Шея массируется снизу вверх.

Неделя здоровья закончилась. Вы получили результат и возможность выбора: возвращаться к прежней жизни или продлить "здоровую неделю", сделать ее нормой жизни.

"Женское здоровье"

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.